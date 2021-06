New Delhi: La chanteuse Sona Mohapatra ne mâche jamais ses mots et lui donne la tranquillité d’esprit chaque fois que nécessaire. Réagissant sur « Me Too », le compositeur de musique accusé Anu Malik de retour en tant que juge de l’émission de téléréalité populaire « Indian Idol », Sona a vivement réagi en qualifiant Anu Malik et l’émission de « poubelle ».

Cela s’est produit après qu’une page Twitter ait partagé la nouvelle du retour d’Anu dans la série avec Sona. « #Indiaidol #sonytv semble que #AnuMalik a été absous des allégations #metoo. @sonamohapatra. Il est fermement dans le siège du #juge depuis quelques semaines. »

Répondant au tweet, le chanteur a tweeté : « Les ordures adorent les ordures ».

les ordures aiment les ordures. https://t.co/JQDWP0OHhm – Sona Mohapatra (@sonamohapatra) 26 juin 2021

Anu Malik est accusée de harcèlement sexuel par plusieurs chanteuses comme Neha Bhasin, Shweta Pandit et Sona Mohapatra elle-même, lors du mouvement #MeToo en Inde.

Après l’accusation de Me Too, Anu Malik avait démissionné de son poste de juge de l’Indian Idol. Il a cependant publié plus tard une déclaration réfutant toutes les affirmations comme étant fausses et une cause de grande douleur.

« Cela fait plus d’un an que j’ai été accusé de quelque chose que je n’ai pas fait. J’ai gardé le silence pendant tout ce temps alors que j’attendais que la vérité fasse surface d’elle-même. Mais je me rends compte que mon silence sur la question a été interprété à tort comme ma faiblesse… Étant père de deux filles, je ne peux même pas imaginer commettre les actes dont on m’accuse, encore moins le faire », lit-on dans la déclaration d’Anu.

Il a en outre ajouté: «Le spectacle doit continuer. Mais derrière ce visage heureux, je souffre. Je suis dans un espace sombre. Et la justice est tout ce que je veux ».

Sona Mohapatra est une ardente défenseure des droits des femmes et s’exprime souvent sans craindre les réactions négatives des médias sociaux. Elle a dans le passé réagi à des propos sexistes tenus par des politiciens indiens.