Son Wave de Offset & Cardi B joue avec 100 $ alors qu’il porte des boucles d’oreilles en diamant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Combien d’enfants de deux ans connaissez-vous dont les jouets comprennent des piles de billets de cent dollars ? Jeudi, Compenser a partagé une vidéo de « Bad Boy Vague», son et Cardi B fils, qui aura 2 ans en septembre. Dans la vidéo et les photos publiées sur Instagram, Wave – portant une couche de créateur – joue avec des piles géantes de billets de 100 $. Dans chaque photo, qui semble avoir été prise dans le placard d’Offset, le tout-petit jette assez d’argent pour couvrir un mois de loyer, tout en portant des boucles d’oreilles en diamant qui pourraient valoir plus que l’argent sur le terrain.

« Baby wave utilise mes économies comme un jouet », a plaisanté un fan. « Ce bébé a plus d’argent que je n’en aurai jamais et je suis littéralement vieux, assez vieux pour avoir de l’argent », a déclaré un autre. Beaucoup de fans se sont émerveillés de cela dans la section des commentaires. « Le couvre-couche personnalisé est un VRAI FLEX ! Wavey mange déjà le jeu de la mode ! « Puis-je en avoir quelques centaines? » « Bébé Wave se promène et laisse tomber de l’argent comme si de rien n’était. »

Ce placard comprend également des tapis personnalisés à l’effigie de Offset et de la fin Décoller. « J’espionne la pièce Takeoff que j’ai faite », a déclaré Janna Savatgy dans la section des commentaires.

Mardi, Offset a emmené ses fils – Jordanavec qui il partage Justine Watsonet Kodyqu’il avait avec Oriel Jamie – à la première de Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Kody, 7 ans, Jordan, 13 ans et même Wave portaient tous des tenues en cuir pour l’événement, assorties à leur père, qui arborait une veste de moto rouge. Les quatre ressemblaient au gang de motards le plus méchant du terrain de jeu, d’autant plus qu’ils avaient tous des lunettes de soleil assorties.

Fin mai, Offset a expliqué comment s’installer avec Cardi, 31 ans, l’avait aidé à se débarrasser de son habitude de codéine. « J’ai bu toute ma carrière », a-t-il déclaré dans une interview à Variété, en disant qu’il « pose maigre [slang for codeine] après avoir vu comment Cardi traite tous ses enfants comme les siens. « [Lean] ouvert mon esprit, mais je n’ai jamais pensé que cela m’aidait à créer. J’ai envie de dépasser ça, de nettoyer et de faire passer ce message.

Plus à propos Compenser

« Elle m’a toujours soutenu, à tort ou à raison », a-t-il ajouté. «Nous sommes tous les deux sur la même mission de nous améliorer. Le social est son point fort, alors j’écoute ses conseils sociaux. Et moi, c’est la musique, mais je joue en coulisses ; c’est ma femme donc je veux m’assurer qu’elle gagne.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les enfants d’Offset : tout ce qu’il faut savoir sur ses 5 enfants et leurs mères

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.