Son visage va manquer à notre adorable espace... l'actrice Suzanne Somers est décédée à 76 ans – Twitchy

Twitter vient d’annoncer la triste nouvelle selon laquelle le monde a perdu une légende de la bande dessinée. Suzanne Somers est décédée à l’âge de 76 ans. Elle aurait eu 77 ans demain. Nous avons déjà écrit sur son engagement politique et son engagement à défendre ce qu’elle croyait être juste, peu importe l’impact que cela aurait sur sa carrière.

Pour ceux d’entre nous qui ont grandi en regardant « Three’s Company », c’est comme si une partie de notre enfance était morte avec elle. Lorsque l’autre star de « Three’s Company », John Ritter, nous a quitté trop tôt en 2013, Suzanne a partagé ses pensées les plus sincères concernant cette perte. Quel trio ils formaient.

Suzanne a vécu pleinement sa vie et n’a jamais cessé de divertir l’Amérique à travers divers spectacles.

Oh non! Tellement triste de voir ça. Elle adorait faire rire les gens. Je l’ai rencontrée une fois et elle rayonnait de gentillesse, de beauté et d’amour. RIP Suzanne Somers. https://t.co/DRvBFvIAkg

– Megyn Kelly (@megynkelly) 15 octobre 2023