WASHINGTON – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, devrait prendre le marteau une dernière fois dimanche alors que la Chambre élit qui la guidera à travers le début d’un Washington post-Trump, marquant le début de ce qui devrait être le dernier mandat de l’historique du pionnier. carrière au Capitole américain.

La salle plénière devrait voter sur l’orateur dimanche vers midi, un processus qui devrait s’étirer sur plusieurs heures en raison du COVID-19 et des efforts de distanciation sociale. Alors que Pelosi devrait à nouveau gagner le poste de président, deux problèmes potentiels pourraient assombrir la journée: les défections démocratiques potentielles et les absences dues au COVID-19.

Les pertes démocratiques en novembre ont laissé le parti avec une majorité de 222-211, avec une course toujours indécise et un poste à pourvoir après la mort du représentant élu Luke Letlow, R-La., La semaine dernière après avoir combattu le COVID-19. Une majorité est requise, et si tous les 435 membres de la Chambre sont présents, 218 démocrates sur 222 devraient soutenir Pelosi.

La nouvelle majorité mince comme un rasoir signifie que Pelosi ne pourra perdre qu’une poignée de voix, offrant un aperçu des défis qui la hanteront certainement au cours des deux prochaines années alors qu’elle s’emploie à unir les factions concurrentes dans le parti derrière le président élu Joe Biden .

« Je pense que ce sera son test le plus difficile à ce jour », a déclaré Michael Hardaway, un ancien porte-parole du représentant Hakeem Jeffries et des démocrates de la Chambre, qui dirige maintenant une start-up de renseignement politique appelée Hardaway Wire. « Vous allez avoir les progressistes contre les modérés sur presque tous les projets de loi. Ça va être difficile pour elle de faire quoi que ce soit, mais voici le truc: si quelqu’un peut faire ça, c’est Nancy Pelosi. »

Pelosi travaille autour de la reconnaissance du dernier mandat

Alors que la plupart des habitants de Capitol Hill s’attendent à ce que ce soit le dernier mandat de Pelosi en tant que présidente de la Chambre – un rôle qu’elle a pris pour la première fois en 2007 lorsqu’elle est devenue la première femme à diriger la Chambre – la démocrate de Californie a soigneusement dansé autour du sujet et laissé des suppositions.

Elle a semblé reconnaître la fin de son mandat à la tête des démocrates de la Chambre, ce qu’elle a fait depuis 2003, à la question des journalistes à ce sujet le mois dernier, mais Pelosi s’est laissée une marge de manœuvre. Elle a reconnu un accord qu’elle avait conclu en 2018 avec les démocrates selon lequel ce serait son dernier mandat pour ouvrir la voie à un groupe plus jeune de dirigeants. Elle et ses meilleurs lieutenants occupent les premières places de la Chambre depuis plus d’une décennie,

« Je ne veux pas saper mon influence, mais j’ai fait la déclaration », a-t-elle déclaré le mois dernier, faisant référence à l’accord.

Beaucoup disent que Pelosi a raison de craindre qu’un terme boiteux puisse affaiblir sa capacité à tirer parti du pouvoir qu’elle détient.

« Elle est l’un des opérateurs les plus intelligents que les démocrates aient jamais eu et elle sait qu’au moment où elle annonce son départ, elle abandonne son influence », a déclaré Hardaway. « Toutes les négociations qu’elle a au sein du caucus et avec les républicains, elle opérerait dans une position désavantageuse. Elle sait qu’elle se paralyserait elle-même. »

Après avoir mis en œuvre la loi sur les soins abordables, joué un rôle clé dans les efforts de relèvement après la crise financière de 2008, négocié les plus importants plans de secours d’urgence pour contrer le coronavirus et dirigé la chambre lorsqu’elle a destitué Trump, Pelosi marque la fin de sa carrière en le laissant entre les mains d’une Chambre des représentants historiquement diversifiée, alors que son parti prend le contrôle de la Maison Blanche.

« Elle a livré », a déclaré Hardaway. « Elle a fait un travail magistral et c’est le moment idéal où elle peut partir au coucher du soleil. »

Agenda, défis pour les deux prochaines années

Pelosi a été en grande partie un visage clé de la résistance à Trump, une figure puissante qui a travaillé pour démanteler l’agenda de Trump et a souvent attiré sa colère. Elle reviendra à la présidence dans un rôle différent, un négociateur clé travaillant pour aider Biden à adopter son programme législatif.

L’une de ses forces politiques a été de gérer soigneusement les divers égos et agendas d’un caucus diversifié, en maintenant des centaines de démocrates unis. La leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, la démocrate du Maryland qui lui sert de bras droit, a déclaré que cela était particulièrement exposé en 2019 lorsque la Chambre a déposé des articles de destitution contre Trump. Dans une interview, Hoyer a loué le leadership de Pelosi et a noté qu’il n’y avait pas de membres puissants, malgré les appels pendant des mois de certains membres du caucus à aller de l’avant avec la destitution.

« Ce dernier Congrès a été l’une de ses meilleures démonstrations de leadership et de recherche de consensus », a déclaré Hoyer. « La façon dont elle a géré la destitution était brillante. Nous n’avons pas fait pression sur un seul membre. Nous n’avons pas agi prématurément (malgré) les appels de l’année précédente. »

Mais la majorité allégée, la plus mince depuis des décennies, rendra son travail beaucoup plus difficile.

La Chambre a perdu une douzaine de sièges en novembre et Biden a annoncé que deux autres membres du caucus, qui servent dans des districts démocratiques sûrs, partiront travailler à la Maison Blanche après avoir prêté serment plus tard ce mois-ci. Le potentiel de seulement une poignée de sièges donnant aux démocrates la majorité signifiera que Pelosi devra faire des heures supplémentaires pour garder son caucus uni s’il y a une chance de passer les priorités législatives de Biden. Cette dynamique se reportera également au vote sur sa présidence. En 2019, lorsque les démocrates ont élu le démocrate de Californie pour les diriger à nouveau, 15 membres du caucus ont voté contre elle. Plusieurs de ces membres ont perdu des offres de réélection, mais la marge serrée signifie que Pelosi ne pourra pas perdre autant de ses membres ce tour.

Plus:Le Parti démocrate mène une guerre pour son avenir au moment où Joe Biden prend la barre

Les progressistes, au fil des ans, n’ont pas eu peur de défier Pelosi, niant ses votes sur des mesures qu’ils ont décriées comme n’allant pas assez loin. Et la montée en puissance de l ‘«escouade», dirigée par les représentants démocrates. Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley et Ilhan Omar, pourrait poser un problème plus important au cours de ce Congrès alors que les législateurs de première année deviennent des étudiants de deuxième année plus aguerris.

Hardaway a noté que le groupe avait déjà une voix forte et suivait, mais comprenait maintenant mieux comment «tirer parti de leur influence». Il a noté qu’ils avaient non seulement une meilleure compréhension du processus législatif, mais qu’ils avaient également ajouté de nouvelles voix progressistes à leurs rangs après les élections de novembre.

Et grâce aux marges réduites entre les partis, les modérés seront cruciaux dans la négociation de compromis, quels que soient les résultats d’une paire de courses au second tour en Géorgie mardi qui détermineront quel parti politique contrôlera le Sénat.

«Les défis vont être multiples», a déclaré Jim Manley, stratège démocrate et ancien assistant principal du chef de la majorité au Sénat Harry Reid, D-Nev. « Les marges sont très, très étroites. C’est potentiellement très problématique. »

Manley a expliqué que l’un des principaux atouts que l’administration Biden prévoyait d’avoir était le contrôle de la Chambre et la capacité à adopter rapidement une législation. Alors que la Chambre sera toujours contrôlée par les démocrates, les marges plus faibles et les différends intra-partis sont susceptibles de ralentir le programme législatif de Biden.

«Elle va devoir passer beaucoup plus de temps à obtenir l’adhésion de son caucus, ce qui ralentira les choses», a-t-il déclaré. «Tout le cœur de l’administration Biden était de faire passer facilement et rapidement les projets de loi à la Chambre et de les masser au Sénat s’ils veulent faire quelque chose.»

Malgré les marges serrées, Pelosi a élaboré un ensemble clair de priorités au cours des deux prochaines années – un plan qui correspond étroitement au programme de Biden.

En haut de la liste, il y a l’adoption de mesures qui réduiraient l’argent noir en politique et élargiraient l’accès au vote. Elle vise également à s’attaquer à la refonte du système d’immigration du pays, exigeant des vérifications des antécédents pour les achats d’armes à feu et à accepter une facture d’infrastructure qui pourrait contribuer aux efforts de reprise économique au lendemain de la pandémie de coronavirus.

Contributeur: Ledyard King