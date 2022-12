Son s’intensifie alors que la victoire tardive de la Corée du Sud expulse l’Uruguay

EDUCATION CITY, Qatar – La Corée du Sud a décroché un vainqueur à la 91e minute contre le Portugal pour se qualifier comme deuxième du groupe H dans les circonstances les plus dramatiques.

Le remplaçant Hwang Hee-Chan a marqué le but crucial de faire passer la Corée du Sud aux buts marqués, malgré la victoire 2-0 de l’Uruguay sur le Ghana dans l’autre match du groupe (la Corée et l’Uruguay ont terminé à égalité avec quatre points et zéro différence de buts, mais la Corée en avait quatre buts marqués pour les deux uruguayens.)

Le Portugal avait rapidement pris les devants grâce à Ricardo Horta avant l’égalisation de Kim Young-Gwon. Cela a mis en place une seconde mi-temps frénétique, la Corée du Sud sachant qu’elle n’avait besoin que d’un seul objectif de plus pour sceller les progrès, mais il semblait qu’ils tomberaient juste avant Son Heung-Min – qui a subi de multiples fractures autour de son œil gauche moins d’un mois il y a et a été contraint de porter un masque – s’est libéré lors de la contre-attaque pour mettre en place Hwang avec quelques minutes restantes. Et avec quatre des sept derniers buts de la Corée du Sud en Coupe du monde marqués à la 90e minute ou plus tard, on ne peut pas dire que ce n’était pas prévu.

En regardant les dernières minutes du match de l’Uruguay dans un groupe sur le terrain après le coup de sifflet à plein temps, la Corée du Sud pourrait enfin célébrer une victoire célèbre en cimentant le troisième pays d’Asie en huitièmes de finale – le plus grand nombre de tous les temps dans un seul monde. Tasse.

Réaction rapide

1. Fils intervient quand c’est important

Son Heung-Min a parfois été accusé d’essayer d’en faire trop lui-même lorsqu’il joue pour la Corée du Sud, mais quand ils avaient le plus besoin de lui, l’attaquant de Tottenham a intensifié ses efforts.

Groupe H généraliste O ré L GD STP 1 – Portugal 3 2 0 1 +2 6 2 – Corée du Sud 3 1 1 1 0 4 3 – Uruguay 3 1 1 1 0 4 4 – Ghana 3 1 0 2 -2 3 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Alors que le quatrième arbitre levait le tableau pour montrer six minutes de temps d’arrêt, Son a couru sur toute la longueur du terrain après un corner du Portugal pour mettre en place le remplaçant Hwang. La finition de l’attaquant des Wolves était aussi composée que possible dans les circonstances, mais elle a été faite par la qualité de Son, retardant d’abord et attirant les défenseurs portugais vers lui avant de rouler délicatement sa passe dans les jambes de Diogo Dalot pour donner à son coéquipier l’occasion parfaite. marquer.

Pendant près de 90 minutes, la Corée du Sud est sortie – un résultat qui aurait peut-être coûté son poste à l’entraîneur portugais Paulo Bento – mais au lieu de cela, ils passent par des buts marqués et se préparent pour le troisième match à élimination directe de la Coupe du monde de leur histoire, probablement contre le Brésil.

La Corée du Sud a été battue 5-1 par le Brésil en juin, ce qui a déclenché la sonnette d’alarme avant la Coupe du monde, mais après avoir terminé la phase de groupes sur un tel niveau, ils croiront que tout peut arriver, surtout quand ils ont un joueur comme Son capable d’un tel instants de magie.

Son Heung-Min a placé Hwang Hee-Chan en contre-attaque pour faire passer la Corée du Sud. Shaun Botterill – FIFA/FIFA via Getty Images

2. Le Portugal est une énigme

Le Portugal a une équipe de stars, mais ils seront imprévisibles lors des huitièmes de finale. Il y a eu des moments de football merveilleux – en particulier les deux passes décisives de Bruno Fernandes contre le Ghana lors du premier match – mais il y a aussi eu une défense calamiteuse.

Les deux buts contre le Ghana étaient évitables et le premier de la Corée du Sud ici est venu d’un coup franc qui a frappé Cristiano Ronaldo dans le dos. La seconde était une contre-attaque après que leur propre corner se soit laissé grand ouvert à l’arrière.

Malgré sa défaite, le Portugal a tout de même terminé en tête du groupe H et aura envie de ses chances contre la Suisse, la Serbie ou le Cameroun au prochain tour, mais il n’y aura pas beaucoup de positivité quant à un éventuel match nul en quart de finale avec l’Espagne s’il réussit.

Le Portugal a la capacité individuelle de rivaliser avec n’importe quelle équipe du Qatar, mais la question est de savoir si l’entraîneur Fernando Santo peut le transformer en une équipe fonctionnelle suffisamment bonne pour remporter les plus grands matchs des huitièmes de finale des tournois majeurs. Ils pourraient facilement se rendre en demi-finale ou même plus loin, mais semblent également capables de s’effondrer à tout moment.

3. Pourquoi Ronaldo jouait-il ?

Le Portugal savait qu’il était passé avant le coup d’envoi et Santos en a profité pour reposer la quasi-totalité de ses acteurs clés dont Rubén Dias, Bernardo Silva, João Félix et Fernandes. L’une des seules exceptions a été Ronaldo, qui a commencé bien qu’il ait été classé “50-50” par Santos dans la préparation en raison d’une blessure au pied subie contre l’Uruguay.

On pourrait dire qu’après une saison stop-start avec Manchester United, Ronaldo a besoin de matchs pour trouver la netteté de son match avant les huitièmes de finale, mais il était toujours étrange de le voir là-bas avec ce qui était essentiellement la deuxième corde du Portugal.

Pendant 65 minutes sur le terrain, sa principale contribution a été une “passe décisive” pour le but de la Corée du Sud lorsqu’un corner l’a frappé dans le dos et est tombé sur Kim Young-Gwonqui a fait passer le ballon Diogo Costa. Sa seule chance franche était une tête quand VitinhaLe tir de a été paré dans la surface de réparation par le gardien sud-coréen Kim Seung-gyu mais le joueur de 37 ans n’a pu que hocher la tête, alors que ses 11 courses étaient ses moins en début de match pour le Portugal depuis 2016 contre la France alors qu’il n’avait joué que 25 minutes.

Visiblement frustré quand il a vu son numéro arriver pour être remplacé, Ronaldo a reçu son ovation debout habituelle des fans qui sont venus à Education City juste pour le voir, mais il n’y avait pas grand-chose à applaudir pendant qu’il était sur le terrain.

Cristiano Ronaldo n’a pas connu son meilleur match pour le Portugal, même s’il est toujours en tête du groupe. James Williamson – AMA/Getty Images

Notes des joueurs

le Portugal: Diogo Costa 6, Diogo Dalot 8, João Cancelo 7, Pépé 6, Antonio Silva 6, Ruben Neves 6, João Mario 6, Matheus Nunes 6, Vitinha sept, Ricardo Horta sept, Cristiano Ronaldo 5.

Sous-marins: Joao Palhinha 6, Rafael Leao 6, André Silva 6, Bernardo Silva 6, Guillaume Carvalho 6.

Corée du Sud: Kim Seung-Gyu7, Kim Jin Su 6, Kim Moon Hwan sept, Kim Young-Gwon sept, Kwon Kyung-Won 6, Jung Woo Young sept, Hwang In Beom sept, Lee Kang-In sept, Son Heung Min 9, Cho Gue-Sung sept, Lee Jae-Sung 6.

Sous-marins: Hwang Hee Chan 8, Hwang Ui-Jo sept, Son Jun Ho sept, Cho Yu Min sept.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Son Heung-Min

La star sud-coréenne a eu le calme et la qualité pour aider à gagner le match dans un moment de haute pression.

Le pire : Cristiano Ronaldo

A joué un rôle dans le but de la Corée du Sud lorsqu’il a tourné le dos à un corner et n’a rien fait d’autre.

Faits saillants et moments marquants

Le Portugal a pris les devants dès le début, mais ce n’était pas Cristiano Ronaldo, c’était Ricardo Horta.

Ensuite, Ronaldo s’est impliqué du mauvais côté, le ballon rebondissant sur sa tête d’un corner avant de mettre en place Kim Young-Gwon pour obtenir l’égalisation.

Incroyablement, alors qu’il ne restait que quelques minutes et que la Corée du Sud avait besoin d’un but pour progresser sur les buts marqués, Hwang Hee-Chan les a fait passer.

Après le match : ce qu’ont dit les joueurs et les entraîneurs

L’entraîneur portugais Fernando Santos: “Ça ne s’est pas bien passé et la responsabilité m’incombe, évidemment. En deuxième mi-temps, l’équipe a eu beaucoup de hauts et de bas. En première mi-temps, on ne les a pas laissés contre-attaquer, mais en seconde, le ballon a circulé plus lentement “, très individualisé. C’était déjà arrivé avec la Serbie et les joueurs savent parfaitement que ça ne peut pas arriver, ils sont plus que prévenus. Cela ne peut pas arriver.

“Le moral était haut et ça va secouer un peu, ce qui est normal, mais d’un autre côté ce sera un appel à la raison. Ce groupe est très concentré et comprendra davantage cela de ce point de vue, nous devons continuer à être les mêmes comme nous l’avons été jusqu’à présent. Nous ne pouvons jamais ralentir, dans une Coupe du Monde, tout adversaire est très dangereux. Cristiano Ronaldo est parti (le terrain lorsqu’il a été remplacé) bouleversé parce qu’un joueur coréen le renvoyait et Pepe a même dû intervenir.”

L’entraîneur adjoint de la Corée du Sud, Sergio Costa: “Nous sommes très heureux, nous l’avons mérité pour tout ce que nous avons fait au cours des trois matchs. Le résultat avec le Ghana a été extrêmement injuste, avec l’Uruguay nous avons concouru de la meilleure façon et contre une grande équipe comme le Portugal, pleine de talents individuels, organisée et compétents, nous avons réussi à remplir notre plan de match et à atteindre ce qui était notre objectif interne. Nous dédions cette victoire à tout le peuple sud-coréen qui nous soutient beaucoup. On va fêter un peu, se reposer et ce soir on verra notre adversaire probable. Ensuite, comme tous les jeux, nous le préparerons de la même manière. Connaître les forces, les faiblesses, s’adapter à nos caractéristiques et préparer le plan de match.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Ricardo Horta a marqué le 6e but du Portugal en Coupe du monde à la 5e minute ou plus tôt – à égalité au 3e rang de tous les temps avec le Brésil.

– Son but était le cinquième but consécutif en Coupe du monde marqué par des joueurs autres que Cristiano Ronaldo, le plus sans Ronaldo depuis une séquence de neuf consécutives entre les Coupes du monde 2006 et 2010.

– Avant le match, le Portugal était invaincu (15-0-3 WLD) lors du premier but de la Coupe du monde.

– Kim Young-Gwon est devenu le 10e joueur sud-coréen différent à marquer deux buts ou plus dans l’histoire de la Coupe du monde. Il est également le joueur sud-coréen le plus âgé (32 ans) à avoir marqué en Coupe du monde depuis Hwang Sun-Hong (33 ans) contre la Pologne en 2002.

– Hwang Hee-Chan (90’+1) a inscrit le 6e but réglementaire dans les arrêts de jeu de la Corée du Sud dans l’histoire de la Coupe du monde. Trois d’entre eux étaient en Coupe du monde 2018.

– Quatre des sept derniers buts de la Corée du Sud en Coupe du monde ont été marqués à la 90e minute ou plus tard.

– Le but de Hwang Hee-Chan était le 2e but de l’histoire de la Coupe du monde en temps d’arrêt de la Corée du Sud (également contre l’Allemagne en 2018).

– 3 pays asiatiques se sont qualifiés pour les huitièmes de finale – le plus de tous les temps en une seule Coupe du monde.

Suivant

Le Portugal: Un match en huitièmes de finale contre les deuxièmes du groupe G – la Suisse, la Serbie ou le Cameroun – vous attend le 6 décembre au Lusail Iconic Stadium à 22h00 heure locale / 14h00 HE.

Corée du Sud: Incroyablement, contre toute attente, ils ont un match contre le Brésil le 5 décembre au Stadium 974 de Doha à 22h00 heure locale / 14h00 HE.