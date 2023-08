Son rêve de marcher jusqu’à l’autel a failli se briser, puis elle est sortie du coma.

Sarah Kempinska était à moins de deux semaines du jour de son mariage lorsqu’elle a été plongée dans un coma médicalement provoqué à la suite de complications liées à une intervention chirurgicale de routine.

La procédure concernait la maladie auto-immune granulomatose de Wegener. Cette maladie rare provoque une inflammation des petits vaisseaux sanguins dans certaines parties du corps, limitant le flux sanguin et provoquant des problèmes respiratoires de Kempinska qui doivent être corrigés chirurgicalement toutes les quelques années.

Kempinska, 33 ans, n’est pas étrangère à la procédure. Elle a subi cette intervention chirurgicale à plusieurs reprises depuis le diagnostic de cette maladie en 2015, mais cette fois, c’était différent. Elle a été transportée d’urgence au service des urgences du London Health Sciences Centre (LHSC) après les complications et une intervention chirurgicale d’urgence.

« Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, je me suis retrouvé aux soins intensifs et j’ai été intubé. »

Lorsqu’elle se réveilla enfin, le mariage de ses rêves qu’elle avait prévu depuis deux ans était dans quatre jours. Pour aggraver les choses, ses premiers pas étaient tremblants et la future mariée ne pouvait pas rester debout sans déambulateur.

« Je n’étais pas sûr de pouvoir marcher jusqu’à l’autel. »

Kempinska s’est réveillée quatre jours avant la date de son mariage le 3 juin, intubée et incapable de marcher. Elle dit que le personnel du London Health Sciences Centre l’a aidée à retrouver la santé et qu’elle a marché jusqu’à l’allée sans avoir besoin d’aide. (Photos CCTC LHSC – Sarah Kempinska)

« C’était tellement terrifiant »

C’est une situation qui rendrait n’importe quelle mariée anxieuse.

Kempinska a déclaré qu’elle était terrifiée, mais qu’elle n’avait pas à affronter seule ses peurs.

Le marié, Jim Kelly, est resté avec elle malade et en bonne santé.

« Il ne m’a pas quitté un seul instant », a-t-elle déclaré. « Bien sûr, lorsque vous épousez quelqu’un, vous dites que vous serez là pour lui quoi qu’il arrive, mais vous ne vous attendez pas à ce que cela arrive si soudainement. »

Le mariage de Kempinska a été un « jour extrêmement émouvant » pour sa sœur Anna, à droite. (Soumis par Sarah Kempinska. Photo prise par : Zealand Photography)

Déterminée à atteindre son objectif de marcher dans l’allée, Kempinska a travaillé aux côtés du personnel du LHSC pour faire quelques petits pas chaque jour à l’aide d’une marchette.

Ce n’était pas facile. Elle a lutté, à la fois émotionnellement et physiquement, à bout de souffle, se fatiguant rapidement et ayant besoin de se reposer. Lorsqu’elle se décourageait, c’était le personnel de l’hôpital qui l’encourageait, la poussait en avant et ne la laissait jamais abandonner.

« Le personnel s’est donné pour objectif de me faire marcher dans l’allée. Ils ont compris à quel point c’était important pour moi et ils voulaient que cela se produise. »

Et ils l’ont fait.

Non seulement Kempinska a épousé Kelly à la date prévue du 3 juin, mais elle a marché dans l’allée avec son père, sans déambulateur.

« Il n’y avait pas un œil sec dans la maison », a déclaré sa sœur Anna. « Ce fut une journée extrêmement émouvante, remplie de gratitude non seulement pour la persévérance de Sarah, mais aussi pour les personnes qui ont pris soin d’elle et qui étaient des âmes merveilleusement gentilles. »

Près de trois mois plus tard, Kempinska est mariée et continue de gérer son état. Elle reste reconnaissante envers le personnel de l’hôpital qui l’a aidée à retrouver la santé.