Son pitch de campagne ? “Personne ne veut prendre une bière avec moi.”

« J’ai grandi dans une famille de talents. Et je n’en ai pas vraiment beaucoup », a déclaré Hollier avec une modestie effacée. «Ma petite sœur est une musicienne et chanteuse incroyable et, vous savez, a fait toutes ces choses. Je peux à peine applaudir en rythme.

Hollier se présente – quand je lui ai parlé, il le faisait littéralement pour déposer ses filles à la garderie – pour remplacer la représentante Brenda Lawrence, une députée de quatre mandats qui a annoncé sa retraite au début de cette année.

Son district, avant qu’une commission non partisane ne redéfinisse les frontières qui étaient largement considérées comme injustement inclinées vers les républicains, était l’un des plus fortement gerrymandered du pays, une bande de terre semblable à une salamandre qui serpentait de Pontiac dans le nord-ouest à travers le nord de Detroit jusqu’au haut de gamme banlieue de Grosse Pointe sur le lac Sainte-Claire, puis vers le sud en descendant la rivière vers River Rouge et Dearborn.

Défiant les probabilités, Hollier a accumulé approbation après approbation en faisant ce qu’il a toujours fait – surpasser tout le monde.