Son père est décédé lors d’un vol au-dessus de Winnipeg il y a près d’un mois. Il attend toujours le corps en Californie

Le résident californien Nik Dimou attend depuis près d’un mois le corps de son père, décédé d’une crise cardiaque lors d’un vol, forçant l’avion à atterrir d’urgence à Winnipeg.

Dimou a déclaré que lui et son père, Leonidas, 75 ans, rentraient chez eux après avoir rendu visite à des parents à Athènes, Livadia et Mytilini – lorsque la tragédie a frappé le 23 juin. Depuis lors, la famille fait face à des retards bureaucratiques, bien qu’elle veuille honorer la tradition orthodoxe grecque. de tenir un service 40 jours après un décès.

À l’origine, Dimou ne connaissait personne dans la ville lorsque l’avion a atterri à Winnipeg et la communauté grecque locale l’a aidé à trouver un salon funéraire. Dimou est retourné en Californie, confiant que le corps de son père suivrait bientôt.

“Ma famille et moi nous sentons très blessés”, a déclaré jeudi Dimou depuis Costa Mesa, à environ 70 km au sud-est de Los Angeles, où son père vivait avec lui. “Pas seulement [has] mon père, mon meilleur ami, est décédé. C’était un homme merveilleux et doux. Il ne mérite pas d’être si mal traité.”

Michael Vogiatzakis, le directeur des funérailles de Voyage Funeral Home à Winnipeg, qui travaille avec la famille, a déclaré que le protocole dans ce type de situation est que le corps soit détenu dans un hôpital jusqu’à ce que le bureau du médecin légiste termine son enquête.

Après cela, le corps doit être remis à un salon funéraire local jusqu’à l’arrivée du certificat de décès du médecin légiste, date à laquelle il s’est impliqué, a-t-il déclaré.

REGARDER | Nik Dimou parle des retards suite au décès du père :

Le corps du père de Dimou ne peut pas quitter le pays sans un certificat de décès enregistré et l’approbation du bureau de contrôle des maladies transmissibles du Manitoba, a déclaré Vogiatzakis. Il a demandé l’enregistrement du certificat de décès de l’Agence des statistiques de l’état civil du Manitoba il y a quelques semaines.

Normalement, cela prend trois ou quatre jours, a-t-il dit, ajoutant qu’il avait payé des frais d’urgence qui auraient dû réduire cela à deux jours. Mais il a fallu attendre mercredi dernier pour qu’il arrive.

Maintenant, le bureau de contrôle des maladies transmissibles doit donner son accord pour que le corps quitte le Manitoba – mais il n’a pas répondu aux appels de Vogiatzakis, a-t-il déclaré.

“C’est un véritable œil au beurre noir pour cette province, où nous aurions pu gérer la situation de manière totalement différente et nous aurions pu satisfaire cette famille même si elle a perdu son père”, a déclaré Vogiatzakis.

“Nous aurions pu rendre les choses un peu plus faciles en faisant nos papiers, en ayant leur père à la maison où ils peuvent avoir leur service et trouver la fermeture en tant que communauté et en tant que famille.”

“Je veux juste voir mon père”

Dimou a déclaré que sa famille avait été laissée dans les limbes, craignant de manquer de temps pour offrir un service approprié à son père.

Dans la culture orthodoxe grecque, un service a lieu 40 jours après le décès d’une personne pour marquer son voyage vers le ciel.

“C’est très important, surtout pour moi d’avoir la fermeture. Je n’ai pas de fermeture. Je n’y crois toujours pas – la mort de mon père, je n’y crois pas. Et je ne sais pas si je ne vais pas être pu le voir avant que je l’enterre », dit Dimou, la voix brisée.

“Je veux juste voir mon père. Je veux juste voir [him], vous savez, pour le tenir. Et je ne sais pas si je serai capable de le faire correctement.”

Dimou a déclaré que les cercueils sont également généralement laissés ouverts pour les funérailles dans sa culture – ce que Vogiatzakis a dit n’est peut-être plus une option.

“C’est une course contre la montre. Et malheureusement, le temps nous a devancés dans cette course parce que nous avons embaumé la personne pour une courte durée, quelques semaines, [and] il a fait très chaud”, a-t-il déclaré.

“La personne est ici depuis plus d’un mois et les chances qu’elle ait un cercueil ouvert [have] disparu, ce qui est 100% faux et dégoûtant, qu’un gouvernement priverait ce droit d’un individu et d’une famille.”

Michael Vogiatzakis est le directeur général de Voyage Funeral Home à Winnipeg. (Walther Bernal/CBC)

La province n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBC News.

Dimou a déclaré que l’expérience qu’il avait initialement eue avec le personnel de l’aéroport et la police lui avait montré le côté amical et gentil du Canada, mais son expérience ultérieure avec les agences chargées de ramener le corps de son père à la maison l’a laissé désabusé.

“Quand j’étais enfant et dans la vie, j’entends de belles choses sur le Canada. Rien que de grandes choses. Je le crois pour les gens ordinaires”, a-t-il déclaré.

“Mais je n’ai pas confiance en votre gouvernement pour la façon dont il m’a traité. Et je me demande combien d’autres personnes ils ont traité de cette façon.”