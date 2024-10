« Son œil était plein de sang » : la maison des horreurs d’Halloween devenue un véritable repaire de torture | Baladodiffusions

jeTout cela ne semblait pas être une plaisanterie innocente. Au début des années 2000, Russ McKamey et son épouse Carol ont expliqué à la télévision qu’ils dépensaient 30 000 $ pour rendre Halloween chez eux plus grand et meilleur que celui de n’importe qui d’autre. Les fans ont fait la queue autour d’un pâté de maisons de la banlieue tranquille de San Diego pour découvrir du faux sang, des accessoires effrayants et des acteurs adolescents qui leur faisaient peur. Jusqu’à ce que les choses deviennent beaucoup plus sombres.

En 2012, les participants étaient soumis à une simulation de noyade, enchaînés dans des cartons et presque enterrés vivants après que McKamey ait décidé de faire de McKamey Manor une zone plus extrême et sans enfants. « Je voyais des gens sortir en tremblant de façon incontrôlable… un gars, on aurait dit qu’il avait le nez cassé ; un autre a fait éclater un vaisseau sanguin dans son œil – il était plein de sang », explique Mercedes Ann, sauveteur certifié avec une formation de base en premiers secours, qui était là pour faire face aux retombées. « Les gens faisaient des dépressions psychotiques – c’était la seule fois où ils arrêtaient la tournée. Ensuite, ils m’amenaient pour les calmer. Elle avait 15 ans.

« Nous n’étions pas payés ou quoi que ce soit », explique Ann, qui a commencé à faire du bénévolat au manoir, à l’âge de 13 ans, après avoir rencontré McKamey lors d’un barbecue communautaire – à l’époque où « Russ et Carol étaient comme une tante et un oncle cool ». Au cours des années suivantes, McKamey n’acceptera aucun paiement pour entrer dans le manoir ; au lieu de cela, les participants devaient apporter de la nourriture pour chiens à donner à une œuvre caritative.

C’est une histoire dans laquelle je me suis retrouvé plongé récemment, lorsque j’ai créé la série de podcasts Inside McKamey Manor. Tous ceux à qui j’ai parlé semblaient avoir une histoire révélatrice, qui semblait trop folle pour être vraie. Cependant, lorsque nous en avons soumis une liste détaillée à McKamey, il a choisi de ne pas commenter.

Il m’a menacé d’être enterré vivant… J’ai été descendu dans un puits à 3 mètres sous terre

À mesure que la nouvelle de ce repaire extrême se répandait via des apparitions télévisées et des émissions telles que Dark Tourist sur Netflix, la demande augmentait. Selon McKamey, le manoir avait une liste d’attente de 24 000 personnes et il y avait une récompense de 20 000 $ pour toute personne capable de la terminer (personne ne l’a jamais fait). Les participants devaient signer une renonciation de 40 pages maximum, stipulant que vous pourriez être soumis à « une noyade, à des chocs électriques et à une exposition à des animaux venimeux », être « giflé, bousculé et retenu » et que cela pourrait entraîner « des fractures, une luxation ». des membres, des membres écrasés et des évanouissements ».

Si personne n’était payé, pourquoi les gens acceptaient-ils de faire du bénévolat ? Kris Smith a vu McKamey dans le documentaire Haunters : The Art of the Scare de 2017. Ils sont devenus amis après que Smith ait pris contact, proposant d’aider McKamey dans certains travaux de conception graphique. Ils ont commencé à se parler au téléphone tous les jours et ont noué une amitié. Comme le dit Smith : «[McKamey] c’était une gaffe. Je ne l’ai pas vraiment pris au sérieux. Mais, en 2018, Smith, qui avait déjà traversé le manoir une fois et s’en était sorti, a décidé de le traverser une deuxième fois.

« Il m’a menacé d’être enterré vivant… J’ai été descendu dans un puits à 3 mètres de profondeur. » Il a été obligé de déverrouiller des cadenas via des codes combinés pendant que l’eau remplissait le puits. « Je lui dis que j’ai fini pour la nuit, que je suis fatigué », dit Smith, mais McKamey l’a persuadé de faire encore une chose. Smith dit qu’il a fini par être traîné dans une auge métallique derrière un camion. « Russ m’avait dit : ‘Je saurai toujours quand m’arrêter, ne t’inquiète pas pour ça' ». Dans le creux, Smith dit : «[McKamey] J’ai commencé à me pelleter de la terre encore et encore… J’ai commencé à agiter la main en disant que j’avais arrêté. Mais Smith dit que McKamey ne s’est pas arrêté immédiatement, qu’en fait il continuerait sa tournée tant qu’il « s’amuse ». Leur amitié s’est vite rompue.

McKamey semblait disposer d’un réseau de personnes comme Smith prêtes à l’aider gratuitement. Mais 2019 a marqué le début d’un changement. Des inquiétudes croissantes ont été exprimées sur les réseaux sociaux à propos du manoir, notamment sur Reddit. Des débats ont éclaté quant à savoir si McKamey dirigeait une « salle rouge » – diffusant en direct des vidéos de personnes maltraitées ou torturées pour les vendre sur le dark web. Une pétition en ligne intitulée « Fermez McKamey Manor » a reçu 192 744 signatures. Depuis, huit pétitions ont été déposées dans ce sens. Smith fait partie du mouvement mondial visant à fermer le manoir.

Une préoccupation croissante… McKamey Manor. Photographie : Mae Ryan/The Guardian

McKamey n’était pas étranger à documenter sa vie et à la publier en ligne. En 2009, il lance sa chaîne YouTube, McKamey Manor Presents. En 2019, les choses que ses participants ont dû endurer ont été brandies sur Internet dans le cadre de l’accord d’inscription. Dans une vidéo, un homme a les yeux bandés et semble couvert d’huile et d’une substance semblable à du sang. Un « acteur » se rase la tête et tient un marteau sur ses dents, menaçant de les briser. Dans une autre, le même homme semble avoir du sang qui coule de sa bouche alors qu’il repose inconscient sur le sol.

ignorer la promotion de la newsletter passée Recommandations de podcasts pour des plaisirs audio inattendus. Nos critiques et producteurs audio sélectionnent les meilleures émissions de la semaine Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Gabriella Hardiman, 19 ans, faisait partie de celles dont la vidéo a été publiée sur la page YouTube. «Je me sentais un peu bizarre avec la caméra», admet-elle. Après avoir vu McKamey à la télévision, elle a pensé que la plupart des actes controversés faisaient partie du théâtre. Elle s’est inscrite via le groupe Facebook officiel du manoir et a rapidement reçu un appel lui disant « il y a une annulation, il faut venir demain, c’est la seule chance ». Hardiman a été enchaînée dans une boîte de congélation, s’est fait mettre une tarentule sur le visage et a eu une crise de panique au milieu de son expérience.

«Je me souviens avoir été allongé dans l’eau en camisole de force [and] je l’ai versé sur mon visage », se souvient-elle. « Quelqu’un a appelé les flics parce que nous étions dehors en train de crier. » Le manoir avait tellement de problèmes au sein de la communauté que le repaire a fini par déménager au Tennessee en 2017. « J’ai posté une vidéo contre lui en 2017 », explique Hardiman. «C’était sur YouTube pendant deux jours avant que je le retire, parce que la haine que je recevais de Russ et de la communauté était tellement insensée. C’est pourquoi j’ai attendu si longtemps pour en parler, et pourquoi à chaque interview ma voix tremble parce que j’ai tellement peur de la façon dont les gens vont le percevoir. Elle a honte de s’exprimer, car elle a signé une renonciation consentante à participer.

Ce qui rend la renonciation encore plus controversée, c’est qu’elle pourrait même ne pas être valable légalement. « J’ai lu beaucoup de contrats au cours des 20 dernières années ; Je n’ai jamais rien vu de tel», déclare Thomas Greer, un avocat du Tennessee. S’il est extrêmement compliqué de déterminer si chaque détail des expériences des gens était légal, Greer est clair sur une chose : était-il légal pour Mercedes Ann, 13 ans, de signer un contrat ? « Non, ce n’est pas légal », dit-il.

En 2023, les plaintes concernant le manoir étaient trop importantes pour être ignorées. Hulu a sorti un documentaire Monster Inside : la maison hantée la plus extrême d’Amériqueprésentant des témoignages de première main sur le manoir et les traumatismes vécus par les participants. McKamey a intenté une action en justice pour atteinte à la vie privée. En octobre 2023, YouTuber Reckless Ben s’est donné pour mission d’achever le manoir, pour découvrir que McKamey n’organisait désormais qu’un bootcamp physique dans son jardin de devant. Après avoir entendu les témoignages des participants, Ben Schneider est devenu viral en essayant de fermer le manoir. Il publiait régulièrement des révélations sur le comportement de McKamey, transmettant à la police des images que d’anciens employés lui avaient données.

Sans rapport avec le manoir, une altercation personnelle a conduit à l’arrestation de McKamey en juillet 2024 pour violence domestique et tentative de meurtre et de viol sur une ex-petite amie. En septembre, les charges retenues contre lui ont été abandonnées. Si l’on en croit la publication Facebook sur le groupe Keep McKamey Manor Open, il y a toujours des fans de McKamey, malgré la controverse. « Est-ce que quelqu’un sait comment s’inscrire au Manoir McKamey ? » » a demandé un fan début octobre. « Je veux tenter ma chance pour relever le défi. » Il semble que la fermeture du manoir soit encore très controversée.