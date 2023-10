Son meilleur ami tué par le Hamas, se souvient un homme "Courir à jamais" Pendant le festival d’Israël

Plus de 250 personnes ont été abattues ou brûlées dans leurs voitures par des hommes armés du Hamas lors d’un festival de musique en Israël la semaine dernière, lors de l’attaque la plus meurtrière contre des civils dans l’histoire du pays. Amit Musaei, qui était présent au festival, a rappelé l’horreur de l’attaque du Hamas et sa « course pour la vie ».

« Le jour de la fête, nous étions là depuis vendredi soir jusqu’à samedi matin. Nous avons célébré la vie, l’amour, c’était une très belle fête. Et puis soudain à 6 heures et demie du matin, alors que le soleil ne se levait même pas, nous J’ai réalisé que la musique s’était arrêtée et que les missiles étaient en l’air », a-t-il déclaré à NDTV.

« Les forces de sécurité nous ont dit de nous allonger par terre pour nous cacher, puis nous avons réalisé que nous étions attaqués. Tout le monde était perplexe quant à ce que nous étions censés faire par rapport aux attaques de missiles régulières. Malheureusement, en Israël, nous sommes régulièrement victimes d’attaques de missiles. , » il ajouta.

La plupart des victimes étaient des jeunes qui dansaient toute la nuit à l’occasion de la fin de la fête juive de Souccot.

M. Musaei, dont les amis sont morts ou ont été pris en otage lors de l’attaque, a déclaré qu’il avait utilisé ses compétences de guide touristique pour « échapper à la terreur ».

« Trois de mes amis et moi avons sauté dans mon véhicule, sommes arrivés sur la route et avons commencé à courir. Je n’avais même pas réalisé que c’était une course pour la vie. Nous pensions que nous étions simplement en train d’échapper aux missiles et d’essayer de trouver une zone protégée. « , éventuellement une pièce sécurisée, un mur de béton, tout ce que nous pouvons cacher en dessous. Nous n’avons appris que plus tard que des gens avaient été abattus à bout portant », a-t-il déclaré.

Des images de drone prises au lendemain de l’attaque montraient des voitures abandonnées au bord de la route, lors du festival de musique dans le désert du Néguev, près de Gaza, à partir duquel le Hamas a lancé son assaut de choc, dont beaucoup ont été détruites ou grêlées par des impacts de balles.

Il a également partagé qu’un de ses amis vient d’être enterré hier alors que ses autres amis sont toujours portés disparus. « C’était terrible. Enterrer votre meilleur ami, rien ne peut vous y préparer. La femme n’a pas encore été retrouvée. Nous n’avons aucune foi. Elle est très probablement décédée », a déclaré M. Musaei.

« Deux autres personnes dans notre voiture sont toujours portées disparues, l’une d’elles allaitait encore. Chaque jour, nous recevons de mauvaises nouvelles », a-t-il ajouté.

Une semaine après l’attaque, plusieurs personnes sont toujours portées disparues tandis que certaines ont été identifiées dans des vidéos d’otages partagées par le Hamas. Beaucoup ont été emmenés par les hommes armés et emmenés en captivité à Gaza.

M. Musaei a également déclaré qu’en Israël – où 1 300 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas – les attaques à la roquette sont monnaie courante.

« Je vis dans les plaines côtières d’Israël et bien que je sois loin de Gaza. Je me trouve à environ 60 km de la bande de Gaza. Pourtant, les missiles frappent aussi mes régions de temps en temps », a-t-il déclaré.

L’assaut surprise du Hamas a secoué un pays qui s’enorgueillit depuis longtemps de ses services militaires et de sécurité ultra-efficaces. L’armée israélienne se prépare désormais à mettre en œuvre un large éventail de plans opérationnels offensifs alors que les attentes grandissent quant à une invasion imminente de la bande de Gaza.