Leacock, 49 ans, est l’un des plus grands noms des jeux de société. En 2008, il a sorti Pandemic, un jeu dans lequel les joueurs coopèrent pour arrêter les épidémies de virus fictifs dans le monde entier, tout en développant des remèdes à long terme. Ce jeu s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires, et au cours de l’année écoulée, l’intérêt et les ventes ont augmenté – pour des raisons évidentes.

Les joueurs – tous les experts du Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge , jouer en ligne et connecté via un appel vidéo – avait l’air soulagé. Mais ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. « Il pourrait y avoir des incendies de forêt en Chine, et en Europe et aux États-Unis bientôt », a déclaré Leacock.

