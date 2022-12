“Son influence est partout” – Shaw Local

Robert “Bert” Gray, 69 ans, qui a dirigé le district du parc d’Oswegoland pendant plus de deux décennies alors que la communauté de la région d’Oswego connaissait un boom démographique et de développement sans précédent, est décédé.

Gray est décédé le 22 décembre, après une longue bataille contre le cancer.

Gray a commencé sa carrière avec le district du parc en 1976 lorsqu’il a été nommé directeur adjoint. Il a été nommé directeur exécutif quatre ans plus tard au départ à la retraite de Ford Lippold, le premier directeur de l’agence.

Gray a été directeur exécutif jusqu’en 2003, date à laquelle il a quitté l’agence pour accepter le poste de directeur exécutif du district de la réserve forestière du comté de Champaign, basé à Decatur.

Diplômé en 1971 de l’Oswego High School, Gray a obtenu un baccalauréat en administration des loisirs et des parcs à l’Université de l’Illinois en 1976 et une maîtrise en gestion des affaires à l’Université Aurora en 1984.

Sous la direction de Gray, les installations, les programmes et le personnel du district du parc ont augmenté régulièrement, la population desservie par l’agence ayant presque triplé, passant d’environ 12 000 en 1980 à environ 35 000 en 2003. La zone de service de l’agence englobe le canton d’Oswego et comprend tout le village d’Oswego, la section du canton d’Oswego du village de Montgomery et les subdivisions non constituées en société de Boulder Hill et de Shore Heights.

Dans un article sur les réseaux sociaux, l’ancienne présidente d’Oswego Village, Gail Johnson, a décrit l’influence de Gray sur la communauté comme indélébile.

« L’influence de Robert Gray est omniprésente : pistes piétonnes/cyclables, zonage, planification communautaire et culture de district de parc. On ne peut pas apprécier la beauté d’Oswego maintenant sans savoir que Bert a joué un rôle important dans son existence », a déclaré Johnson.

Au cours de son mandat dans le district du parc, l’agence a planifié, construit et ouvert de nombreux parcs de quartier alors que de nouvelles subdivisions résidentielles étaient développées dans tout le district du parc.

Sous la direction de Gray, le district du parc a construit son premier sentier à la fin des années 1980 dans la subdivision Seasons Ridge de Montgomery et il a continué à plaider pour le développement d’un réseau de sentiers dans toute la communauté alors que de nouvelles subdivisions étaient proposées.

De plus, Gray a joué un rôle de premier plan dans les efforts de l’agence pour acquérir des terres à usage public le long de la rivière Fox et du ruisseau Waubonsie. L’effort a conduit au développement du parc Hudson Crossing au centre-ville d’Oswego, à l’extension du sentier Fox River de Montgomery au sud jusqu’à Oswego et au sentier Waubonsie Creek.

À la fin des années 1980, le district du parc a acquis un ancien bâtiment de concession John Deere puis, quelques années plus tard, 50 acres de terrain attenant au sud entre les routes Grove et Plainfield. Aujourd’hui, l’ancien bâtiment de la concession sert de centre de Prairie Point, tandis que la superficie adjacente est le parc communautaire de Prairie Point.

en 1990-1991, Gray a défendu avec succès la préservation de l’ancien pont de la route 34 (Washington Street) au centre-ville d’Oswego. Le ministère des Transports de l’Illinois a initialement proposé de démolir le pont historique à deux voies lorsque la construction d’un nouveau pont à quatre voies était terminée. Gray, avec le soutien d’autres législateurs locaux, étatiques et fédéraux, a réussi à persuader les responsables de l’IDOT de préserver l’ancien pont pour une utilisation continue par les piétons et les cyclistes.

Toujours pendant son mandat, le district du parc a assumé la responsabilité d’organiser l’ancienne célébration communautaire des Osewgo Days après son annulation. Au cours des années qui ont suivi, le festival, rebaptisé PrairieFest, est devenu la plus grande célébration communautaire du comté de Kendall.

Gray a également participé activement à l’élaboration du plan global du village d’Oswego en 1986 et à l’acquisition et à la préservation de plus de 100 acres de terres humides des prairies dans tout le district du parc.

Roger Matile, directeur du Little White School Museum à Oswego, a décrit Gray comme “absolument crucial” pour les efforts réussis de l’Oswegoland Heritage Association pour préserver l’ancienne église historique du XIXe siècle dans les rues Jackson et Polk qui abrite aujourd’hui le musée.

“Le [restoration] projet avait atteint une sorte de plateau à la fin des années 1980 et il [Gray] a promis que l’Oswegoland Heritage Association aurait le soutien total du district du parc pour le remettre en marche », a déclaré Matile. « Cela a permis de financer l’isolation du bâtiment, la réparation du plâtre dans la pièce principale et l’installation d’une nouvelle fournaise éconergétique. Les projets ont tous été supervisés par des bénévoles de l’Oswegoland Heritage Association.

Au moment de son départ du district du parc, Deb Krase, alors présidente du conseil d’administration du district du parc, a décrit le départ de Gray comme un “triste jour pour la communauté”.

” Bert [Gray] a fait un travail formidable en créant un quartier de parc qui profite à tous les membres de la communauté », a déclaré Krase.

Krase a distingué le développement continu du système de pistes cyclables de l’agence parmi les principales réalisations du district du parc sous la direction de Gray. Krase a décrit le réseau de sentiers encore en développement comme “parmi les meilleurs systèmes” de l’État.