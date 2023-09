Son image de bien-être masque le « démon » en dessous, révèle une femme qui prétend que Brand l’a violée

Une femme qui prétend avoir été violée par Russell Brand dit qu’il est un « démon » derrière sa personnalité publique.

Brand, 48 ans, est accusé de viol, d’agression sexuelle et de violence psychologique à la suite d’un article du Sunday Times et Dépêchesle programme d’investigation de Channel 4.

Le comédien et présentateur nie fermement ces allégations, affirmant que toutes ses relations étaient consensuelles.

Ces dernières années, Brand s’est éloigné de la télévision grand public et des films hollywoodiens et a plutôt produit des vidéos sur Internet donnant des conseils sur la guérison de la dépendance et le bien-être à des millions de ses abonnés.

Une victime présumée, connue uniquement sous le nom de Nadia, affirme avoir été violée au domicile de Brand à Los Angeles en 2012.

« Ami dans la chambre »

Elle prétend que son image de bien-être masque le « démon » en dessous.

Dans une interview accordée au Times, Nadia déclare : « Il dit une chose et je connais le démon qui se cache derrière. . .

« Il veut aider à la méditation, il est tout à fait dans ce monde du bien-être. . . Cela me rend tellement en colère qu’il ait une plateforme pour ça.

« Qu’est-ce que je veux de ça ? Juste pour qu’il arrête. . . J’en ai juste marre de voir des hommes s’en tirer comme ça.

Nadia aurait affirmé que lorsqu’elle avait refusé sa suggestion de rejoindre un « ami dans la chambre », il s’était imposé à elle alors qu’elle lui répétait à plusieurs reprises : « Descendez ».

Dans un message texte que le Sunday Times affirme avoir authentifié, la femme, âgée d’une trentaine d’années, lui a dit : « Quand une fille dit[s] NON, cela veut dire non. Brand aurait répondu : « Je suis vraiment désolé ».

Elle a déclaré à Dispatches qu’elle était « complètement dégoûtée » par la façon dont elle prétend qu’il l’avait traitée.

Une autre femme, nommée uniquement sous le nom de Phoebe et âgée d’une vingtaine d’années, a déclaré avoir eu une brève relation consensuelle avec lui en 2013.

Le couple, qui s’est apparemment rencontré lors d’un Alcooliques anonymes réunion, avaient commencé à travailler sur des projets ensemble.

« Ses yeux étaient noirs comme le diable »

Lorsqu’elle est seule chez lui à West Hollywood, elle affirme qu’il « m’a attrapé et m’a mis sur le lit », ajoutant avoir vu « quelque chose lui passer dans les yeux, je jure devant Dieu, comme, noir, ses yeux n’avaient plus de couleur, ils étaient noirs comme le diable ».

Elle a affirmé qu’il l’avait agressée sexuellement, avant de céder, mais qu’il était ensuite devenu « super en colère ».

Nadia dit qu’elle a été emmenée par un ami au centre de traitement des viols (RTC) du centre médical de l’UCLA Santa Monica le même jour.

Des notes médicales, consultées par le Sunday Times, indiquent qu’un officier nommé du Département de police de Los Angeles (LAPD) a été alerté.

On dit qu’elle a refusé de déposer un rapport à la police, mais a fourni comme preuve ses sous-vêtements et d’autres échantillons, qui ont été gelés.

Elle a ensuite suivi des séances de thérapie au centre pendant les cinq mois suivants.

Dans une vidéo YouTube vendredi soir, Brand a décrit ces affirmations comme « une litanie d’attaques extrêmement flagrantes et agressives ». Il a déclaré qu’il « réfute absolument » ces allégations criminelles très, très graves.

Élargissez vos horizons avec le journalisme britannique primé. Essayez The Telegraph gratuitement pendant 1 mois, puis profitez d’un an pour seulement 9 $ avec notre offre exclusive aux États-Unis.