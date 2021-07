Son Heung-Min signe un nouvel accord avec Tottenham alors que l’incertitude de Harry Kane persiste

L’attaquant de Tottenham Hotspur, Son Heung-Min, a promis son avenir au club en signer un nouveau contrat de quatre ans, tandis que Harry Kane reste lié à un éloignement.

Les Spurs ont connu un été de bouleversements avec Kane lié à un déménagement à Manchester City, la nomination du nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo et du directeur du football Fabio Paratici.

Des sources ont déclaré à ESPN que malgré l’intérêt de City pour Kane, ils sont prêts à attendre un an pour signer leur attaquant idéal s’ils ne peuvent pas l’éloigner des Spurs. Manchester United et Chelsea ont également manifesté leur intérêt pour Kane, à qui il reste trois ans de contrat.

Son, 29 ans, a formé un partenariat mortel avec Kane, la paire marquant 40 buts combinés sur le total de 68 de l’équipe en Premier League la saison dernière alors qu’ils ont terminé septièmes.

Il a rejoint les Spurs en provenance du Bayer Leverkusen en 2015 et a marqué 107 buts et aidé 64 autres en 280 apparitions pour le club.

L’international sud-coréen a également marqué le premier but en Premier League et le premier but en Ligue des champions au stade Tottenham Hotspur en avril 2019.

« C’était déjà un grand honneur de jouer ici pendant six ans, le club m’a montré un immense respect et je suis évidemment très heureux d’être ici », a déclaré Son.

« C’est comme à la maison, surtout avec les fans, les joueurs, le staff. Il n’y a pas eu de décision. C’était facile. Je suis tellement content d’être ici et je serai tellement content de revoir les fans bientôt. »

Son Heung-Min et Harry Kane ont bénéficié d’un partenariat fructueux chez Spurs. Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Paratici a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir conclu un nouveau contrat à long terme avec Son alors que nous nous dirigeons vers le début d’une nouvelle saison et un nouveau chapitre pour le club avec Nuno Espirito Santo.

« Tout le monde peut voir le réel impact positif qu’il a sur le club, à la fois sur et en dehors du terrain, et nous sommes ravis qu’il joue un rôle dans ce que nous essayons de réaliser dans les années à venir. »

Tottenham débutera sa campagne de championnat 2021-2022 le 15 août avec un match à domicile contre City, champion en titre.