Son Heung-Min restera à Tottenham dans le cadre d’une offre saoudienne lucrative

Son Heung Min a annoncé son intention de rester à Tottenham malgré une offre lucrative pour rejoindre le club saoudien de la Pro League Al Ittihad.

ESPN a révélé lundi que le joueur de 30 ans était devenu le dernier joueur de haut niveau à être ciblé par des clubs saoudiens, Al Ittihad offrant à l’attaquant un contrat de quatre ans d’une valeur de 30 millions d’euros (32,7 millions de dollars) par saison.

Une source proche des négociations a suggéré que la partie saoudienne préparait une offre d’ouverture de 60 millions d’euros (65,4 millions de dollars) plus des bonus, mais Tottenham a indiqué qu’il n’était pas disposé à écouter les offres pour l’attaquant sud-coréen.

S’exprimant mardi, Son a tenté de calmer les spéculations sur un transfert en réitérant son engagement envers les Spurs.

Son Heung-Min a fait 36 ​​apparitions pour Tottenham en Premier League la saison dernière, marquant 10 buts. Visionhaus/Getty Images

Fils est cité par le journaliste de football coréen Sungmo Lee en disant: « J’ai beaucoup de choses à faire en Premier League. L’argent n’a plus d’importance pour moi maintenant, et la fierté de jouer au football, de jouer dans ma ligue préférée est importante. Je veux jouer plus pour Tottenham en Premier League Ligue. Je vais bien me préparer quand je serai de retour aux Spurs. »

La source a suggéré qu’il y avait un certain optimisme. Son pourrait être tenté de déménager à Al Ittihad étant donné que le club a déjà conclu un accord pour signer l’attaquant français Karim Benzema avec le milieu de terrain de Chelsea. N’Golo Kanté devrait suivre de manière imminente un autre transfert gratuit.

Cependant, Son est sous contrat à Tottenham jusqu’en 2025 et donc négocier un accord aurait signifié surmonter la réticence des Spurs à vendre. Mais peu importe, le joueur lui-même a déclaré son désir de rester dans le nord de Londres.