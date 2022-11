Son Heung-min optimiste quant aux espoirs de la Coupe du monde après l’opération

La star de Tottenham, Son Heung-min, subira bientôt une intervention chirurgicale pour réparer une pommette cassée, mettant en péril son statut de Coupe du monde.

L’international sud-coréen s’est blessé lors de la première mi-temps du match d’UEFA Champions League de son club contre Marseille mardi. Les Spurs ont remporté le match et ont terminé en tête de leur groupe de la Ligue des champions.

Son est entré en collision avec le défenseur marseillais Chancel Mbemba vers la moitié de la première mi-temps. L’épaule de Mbemba est entrée dans la tête de Son alors qu’ils tentaient tous les deux un défi aérien.

L’attaquant des Spurs souffrait évidemment, car il est resté sur le terrain pendant un certain temps. Il s’est finalement levé et a quitté le terrain; cependant, Son a vacillé et a eu besoin d’aide pour rester en ligne droite lorsqu’il est entré dans le tunnel.

Daily Mail a précédemment rapporté que Son avait potentiellement cassé l’os zygomatique sur le côté gauche du visage de Son. Le point de vente a affirmé que la star subissait des tests pour révéler les dégâts. Spurs a confirmé plus tard l’os cassé.

“Nous pouvons confirmer que Son Heung-min subira une intervention chirurgicale pour stabiliser une fracture autour de son œil gauche”, lit-on dans une annonce officielle des Spurs. “Après l’opération, Son commencera sa rééducation avec notre personnel médical et nous informerons les supporters en temps voulu.”

Le statut de Son Heung-min en Coupe du monde en question

Son manquera certainement le match massif de dimanche contre Liverpool à Londres. Cependant, il reste à voir combien de temps l’attaquant de 30 ans sera hors de combat. Après le match contre Liverpool, les Spurs ont encore deux matches avant la pause de la Coupe du monde.

La Corée du Sud a également un match amical prévu pour le vendredi 11 novembre. Bien que son pays ne précipitera sûrement pas Son pour le match amical, ce sera une course pour ramener sa superstar à temps pour la Coupe du monde. Néanmoins, il y a des espoirs à l’intérieur du camp qu’il sera disponible pendant la compétition. Le premier match du tournoi de la Corée du Sud aura lieu le jeudi 24 novembre contre l’Uruguay.

