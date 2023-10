Les choses se mettent parfaitement en place pour Ange Postecoglou. Une deuxième victoire de routine contre ses rivaux londoniens en l’espace de cinq jours grâce au but contre son camp de Joel Ward et au huitième but de Son Heung-min en championnat de la saison a donné à Tottenham cinq points d’avance en tête du classement et se demande jusqu’où ils peuvent aller. saison.

Ce n’était pas exactement le football fluide que cette équipe des Spurs a fait son mantra sous la direction de son nouveau manager passionnant, mais après avoir été frustrée par une défense acharnée de Palace en première mi-temps, un moment d’inspiration de James Maddison a finalement trouvé la percée qu’ils étaient. à la recherche de. Une visite sur ce terrain n’est jamais une proposition facile pour les prétendants au titre, mais même avec Roy Hodgson célébrant son 500e match à la tête de clubs anglais toutes compétitions confondues, Tottenham a réussi son dernier test avec brio, même après le but de consolation tardif de Jordan Ayew.

Crystal Palace 1-2 Tottenham : Premier League – réaction en direct En savoir plus

Alors que les supporters de Tottenham s’y habituent, Postecoglou a semblé complètement serein face à l’arrivée tardive de son équipe après s’être retrouvée coincée dans les embouteillages de vendredi soir lors de son voyage au sud de la rivière, reconnaissant que « ces choses arrivent dans la vie » dans son interview d’avant-match. Seuls les doubles vainqueurs de Bill Nicholson en 1961 ont fait un meilleur début de campagne dans l’élite après neuf matches, mais l’Australien a été contraint de donner à Ben Davies un premier début de saison en Premier League à la place de Destiny Udogie, blessé, en défense. Le retour de suspension d’Yves Bissouma a rétabli l’axe préféré de Postecoglou au milieu de terrain aux côtés de Pape Sarr, tandis que Hodgson a opté pour un seul changement par rapport à l’équipe de Palace qui a été battue 4-0 à Newcastle la semaine dernière avec Jeffrey Schlupp de retour de blessure.

L’ancien manager anglais a admis que le début de vie réussi de son homologue chez les Spurs n’était pas une surprise pour lui, après s’être déjà affronté lorsque Postecoglou était à la tête de l’Australie en 2016. Mais malgré le manque de créativité d’Eberechi Eze et Michael Olise, Hodgson avait promis une réponse de ses joueurs face aux leaders de la ligue.

Palace a certainement semblé relever le défi sous les lumières et aurait pu prendre les devants à deux reprises dans les 10 premières minutes. Will Hughes avait l’air d’avoir marqué au but, mais a quand même réussi à jouer avec Jordan Ayew après avoir eu du mal à devancer la défense de Tottenham, seulement pour que Guglielmo Vicario refuse l’attaquant ghanéen. Il a fallu un meilleur arrêt de l’Italien pour repousser le tir d’Odsonne Édouard 90 secondes plus tard.

Cependant, Tottenham a lentement trouvé ses marques, avec une course d’exploration sur le flanc gauche de James Maddison qui s’est terminée lorsque son centre a été dégagé par Jefferson Lerma avec Son Heung-min caché. Malgré un moment comique où il a complètement raté le ballon alors qu’il tentait un centre pour le plus grand plaisir des supporters locaux, Sarr était particulièrement impressionnant au milieu de terrain alors que les Spurs commençaient à établir leur domination. Édouard a peut-être eu la chance de s’en sortir sans avertissement après avoir affronté les défenseurs centraux des Spurs Cristian Romero et Micky van de Ven en l’espace de quelques minutes.

Il a fallu une interception opportune de Lerma pour balayer le ballon loin de Maddison au moment où il s’apprêtait à tirer depuis l’entrée de la surface avant que la touche d’Édouard ne le laisse tomber à l’intérieur de la surface. Une série de corners s’est terminée avec une tête de Joachim Andersen bien au-dessus alors que Palace terminait la première mi-temps en force.

Joel Ward dévie le ballon dans le filet pour donner l’avantage aux Spurs. Photographie : Kieran McManus/Tottenham Hotspur FC/Shutterstock

Tottenham n’a pas réussi à réussir un seul tir cadré au cours des 45 premières minutes et Postecoglou a répondu à la performance terne de son équipe en retirant Davies pour Emerson Royal à la pause. Hodgson n’avait goûté à la victoire contre les Spurs qu’une seule fois auparavant lors de 20 rencontres précédentes de Premier League, mais a dû sentir une réelle opportunité lorsque le centre de Schlupp a presque dévié sur le chemin d’Édouard. Mais ces espoirs ont été immédiatement anéantis lorsque Maddison a trouvé de l’espace à l’intérieur de la zone du palais et que son centre a été transformé par inadvertance dans son propre filet par Ward malgré un manque de pression autour de lui.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le point de vue du Guardian sur le monde du football “,”newsletterId”:”the-fiver”,”successDescription”:”Démarrez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football”}” config=”{“renderingTarget”:”Web”,”darkModeAvailable”:false }”> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Les hôtes ont presque répondu immédiatement à leur revers, mais Marc Guéhi a mal orienté sa tête sur un corner de Will Hughes. Hodgson s’est tourné vers le jeune ailier Jesurun Rak-Sakyi et le premier acte du joueur de 21 ans a été de déposséder Maddison dans sa propre moitié de terrain. Mais après avoir travaillé sur des matchs nuls 0-0 lors de matches successifs contre Fulham et Nottingham Forest, les chances de Palace de retrouver un chemin dans le match semblaient sombres. Cela a été souligné lorsque Son a doublé l’avance de Tottenham en complétant un mouvement fluide vers la gauche impliquant Maddison et une touche habile du remplaçant Brennan Johnson pour préparer le Sud-Coréen à un tap-in.

Palace a continué à avancer dans l’espoir d’organiser une grande finale et a eu de l’espoir dans le temps additionnel lorsqu’Ayew a frappé de façon spectaculaire depuis le bord de la surface de réparation, VAR prenant plusieurs minutes pour confirmer qu’il n’avait pas utilisé sa main pour contrôler le ballon. balle. “Nous sommes en tête du championnat”, chantaient les supporters extérieurs lorsque la victoire de Tottenham a été confirmée. Combien de temps ils pourront y rester sera fascinant à regarder.