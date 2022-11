Son Heung-min et Luis Suarez maîtrisés lors du match nul Uruguay-Corée du Sud

Le retour de Son Heung-min n’a pas pu inspirer la Corée du Sud alors que les Tigres d’Asie ont commencé leur campagne du groupe H de la Coupe du monde avec un Match nul 0-0 contre l’Uruguay au Qatar jeudi.

Le capitaine uruguayen Diego Godin et le milieu de terrain du Real Madrid Federico Valverde ont été les plus proches de sortir de l’impasse en frappant les boiseries à chaque mi-temps, tandis que Hwang Ui-jo a gâché la meilleure chance de la Corée, décochant un tir à 10 mètres avec seulement le gardien à battre.

C’était un match de peu d’occasions car ni Son d’un côté ni les redoutables attaquants uruguayens Luis Suarez, Darwin Nunez et Edinson Cavani n’ont pu trouver une ouverture claire.

Avec des matches contre le Ghana et les favoris du groupe, le Portugal à venir, les deux équipes semblaient plus soucieuses de ne pas perdre que de pousser pour la victoire au stade Education City de Doha.

La première partie du match s’est installée dans un schéma prévisible alors que la Corée a pris un départ rapide et que l’Uruguay s’est assis profondément, absorbant la pression sans rien dévoiler.

En particulier, les Sud-Américains ont fait taire Son, l’homme dangereux coréen.

L’Uruguay a créé les premières occasions franches alors que deux balles transversales ratissées par l’arrière central Jose Maria Gimenez ont choisi des coureurs entrant en biais.

Valverde a coupé le premier au-dessus de la barre, tandis que Nunez n’a pas réussi à établir un contact correct sur le second à seulement huit mètres avec le but à sa merci.

Juste après l’heure de jeu, la Corée aurait dû être devant après qu’un mouvement de passe habile a ouvert la défense uruguayenne, mais sans marquer à 10 mètres, Hwang a tiré le ballon haut au-dessus de la barre.

Godin s’est ensuite rapproché du but lorsqu’il a frappé l’intérieur du poteau avec une tête du coin sortant de Valverde.

Aucune des deux équipes n’a pu faire entrer ses changeurs de jeu dans le match, Son n’étant clairement pas en pleine forme, disputant son premier match depuis l’opération d’un os cassé autour de l’œil subi au début du mois contre Marseille en Ligue des champions.

De l’autre côté, Suarez, le meilleur buteur de tous les temps de l’Uruguay, était une figure périphérique et a été remplacé par son compatriote vétéran Cavani au milieu de la deuxième période.

La Corée semblait de plus en plus s’être contentée d’un point, mais l’entraîneur Paulo Bento a fait appel au favori des fans Lee Kang-in pour injecter de l’énergie et de la ruse dans une équipe en perte de vitesse.

L’Uruguay, cependant, est resté l’équipe la plus dangereuse et Cavani a attaqué Nunez qui a tiré juste à côté.

Les cœurs coréens étaient dans leur bouche lorsque Valverde a lancé une frappe longue distance sur le montant, avant que Son ne tire à l’autre bout car les deux équipes avaient des chances de gagner dans le temps additionnel.

