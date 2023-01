Son Heung-min Brace aide Tottenham Hotspur à atteindre le cinquième tour

Son Heung-min de Tottenham Hotspur est revenu en forme avec deux buts lors de la défaite 3-0 de son équipe contre Preston North End de deuxième niveau au quatrième tour de la FA Cup avec le débutant Arnaut Danjuma également sur la cible à Deepdale samedi.

Tottenham d’Antonio Conte a été rejoint au cinquième tour par d’autres équipes de Premier League Leicester City, Leeds United et Southampton lors d’une journée sans surprises majeures.

L’élite Fulham a été tenue en échec 1-1 à domicile par Sunderland de deuxième niveau à Craven Cottage.

Le Sud-Coréen Son a connu une saison difficile mais a fait la différence avec deux superbes buts après la pause alors que les visiteurs se qualifiaient confortablement pour le tour suivant.

Cinq minutes après le début de la seconde mi-temps, le ballon a été joué à Son à l’extérieur de la surface de réparation et il a frappé un entraînement imparable bas dans le coin du filet.

Ce n’était que son deuxième but depuis la mi-octobre, mais 19 minutes plus tard, il a de nouveau frappé, tournant doucement sur le bord de la surface et tirant devant le gardien de Preston Freddie Woodman.

Mis à part un bref passage entre les buts de Tottenham, Preston a rarement troublé l’équipe adverse qui n’a même pas eu besoin de faire sortir le meilleur buteur Harry Kane du banc.

L’attaquant néerlandais Danjuma, qui a signé pour les Spurs en prêt du club espagnol de Villarreal cette semaine, est sorti du banc pour marquer le troisième de son équipe avec une finition à bout portant tard.

Harry Kane a été laissé sur le banc pour le match des Spurs à Preston, ce qui signifie qu’il a raté l’occasion de rompre son égalité avec Jimmy Greaves et de devenir le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham.

En l’absence du capitaine anglais, Son est intervenu avec deux belles finitions pour un regain de confiance bien nécessaire.

Le Sud-Coréen, qui a partagé le Golden Boot de la Premier League la saison dernière, n’avait marqué qu’une seule fois lors de ses 17 apparitions précédentes pour le club et le pays.

“J’avais besoin de ces objectifs pour ma confiance”, a déclaré Son.

“C’était vraiment important. C’était le genre de position que j’aime tirer. En première mi-temps, j’ai eu quelques occasions de tirer mais le gardien a fait un bon arrêt.

“En tant qu’attaquant ou en tant que joueur offensif, l’important est que vous obteniez ce but. C’est important que je puisse aider l’équipe à passer au tour suivant. Je suis très, très heureux.”

(Avec les contributions des agences)

