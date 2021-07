Son habitude non négociable pour l’énergie et la concentration

Christie Brinkley, qui a honoré Couvertures de magazines depuis près de cinq décennies, est souvent interrogée sur ses secrets de beauté. Mais Brinkley, 67 ans, dit que son meilleur conseil ne concerne pas la beauté et n’a rien à voir avec des produits ou des régimes spéciaux.

Il s’agit de toute gratitude, dit-elle.

« Chaque jour, je compte mes bénédictions », a déclaré Brinkley à CNBC Make It. « Parce que certains jours peuvent être meilleurs que d’autres, mais au moment où je finis de compter mes bénédictions, j’ai l’impression que c’est une très bonne journée. »

Prendre le temps chaque jour de pratiquer la gratitude lui donne plus de santé, d’énergie et de productivité, dit-elle. « Je dis toujours à mes enfants de faire [it] parce que cela élimine vraiment l’encombrement et vous permet de vous concentrer. »

Beaucoup études au dessus de la dernière décennie ont montré que ceux qui comptent consciemment leurs bénédictions ont tendance à être plus heureux et moins déprimés. Il y a aussi une foule d’autres avantages associés à la gratitude, notamment un meilleur sommeil, plus d’exercice et des niveaux d’inflammation et de tension artérielle plus bas, selon Glenn Fox, un expert en science de la gratitude à la Marshall School of Business de l’Université de Californie du Sud.

Brinkley dit qu’elle pratique la gratitude tout au long de la journée et quand elle est dérangée par quelque chose. « Dès que quelque chose est ennuyeux, je le mets en perspective », déclare Brinkley, qui s’est entretenu avec CNBC Make It tout en faisant la promotion de la marque d’outils de beauté. LPPE.

À cause de cela, « les choses ne me dérangent pas vraiment parce que j’ai une assez bonne idée de ce qui compte vraiment », dit-elle.

Brinkley fait la promotion de la pratique de la gratitude depuis des années.

Lorsqu’elle a fait la une des journaux en 2017 pour avoir fait la couverture de Sports illustrés à 63 ans avec ses deux filles, Alexa Ray Joel, maintenant âgée de 35 ans, et Sailor Brinkley-Cook, maintenant âgée de 23 ans, a-t-elle déclaré WWD la gratitude était une grande partie de sa formule pour rester en bonne santé et heureuse.

« Mangez bien, faites de l’exercice et un écran solaire sont les trois choses qui affecteront votre résultat plus que tout, ainsi qu’une attitude saine », a-t-elle déclaré. « Une attitude de gratitude est la formule d’une vie heureuse et je crois vraiment que le bonheur contribue à votre bien-être et à votre santé. »

