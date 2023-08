Son frère est mort dans une prison de l’Ontario. Les partisans disent que les appels à la réforme pour empêcher de tels décès sont ignorés

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

En mai de cette année, Nathan Gray a remarqué que son téléphone bourdonnait. Son cousin essayait de le joindre.

Lorsqu’il a décroché l’appel FaceTime, il a vu le regard sérieux sur le visage de son cousin et a su que quelque chose n’allait pas. « J’ai juste eu ce sentiment », a-t-il déclaré.

Le cousin de Gray lui a dit que son frère aîné, Ashton Gray, 34 ans, s’était suicidé alors qu’il attendait son procès au Toronto South Detention Centre, une prison provinciale à Etobicoke.

« J’ai laissé tomber le téléphone et j’ai commencé à pleurer », a-t-il déclaré. « J’ai été choqué, comme, pourquoi diable mon frère? »

Le suicide de Gray en détention a provoqué une onde de choc dans sa famille et dans ceux qui lui ont fourni un soutien pour des problèmes de santé mentale et de toxicomanie qui, selon eux, l’ont tourmenté tout au long de sa vie d’adulte et ont été déclenchés par une enfance traumatisante caractérisée par des abus dans des foyers de groupe.

Sa mort fait partie d’une tendance inquiétante dans la province, où les décès en détention ont augmenté au cours de la dernière décennie, selon les données publiées par la province et les organisations de défense des droits. Les universitaires et les défenseurs affirment que les réformes recommandées du système correctionnel doivent être mises en œuvre pour sauver des vies et fournir un traitement aux délinquants, plutôt que de les prisons servent de portes tournantes coûteuses.

Ashton Gray s’est suicidé le 28 mai alors qu’il était détenu au centre de détention du sud de Toronto. Le bureau du coroner en chef de l’Ontario enquête sur son cas, ce qui est nécessaire pour tout décès en détention non réputé être dû à des «causes naturelles». (Soumis par Latasha Gray)

La mort de Gray sous enquête

« Les prisons ont tendance à être des institutions très fermées et elles ne sont pas particulièrement poreuses et vous n’avez pas beaucoup de transparence », a déclaré Kelly Hannah-Moffat, professeur de criminologie et d’études sociojuridiques à l’Université de Toronto.

« C’est très problématique du point de vue des droits de l’homme », a-t-elle déclaré, notant que de nombreux aspects préoccupants du système correctionnel exacerbent les problèmes de santé mentale et de toxicomanie et créent un environnement qui renforce les facteurs de risque de suicide.

Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario enquête sur le décès de Gray, ce qui est requis pour tout décès en détention non réputé être dû à des «causes naturelles», selon la loi provinciale sur les coroners.

Mais quel que soit le résultat de cette enquête, Hannah-Moffat a dit qu’elle s’inquiétait du manque de surveillance du système correctionnel de la province et de son incapacité à mener des réformes.

« Nous devons examiner les obstacles systémiques à la mise en œuvre de changements qui, dans certains cas, préviennent la mort. »

Ce que le public doit également considérer, dit-elle, c’est le coût d’un système correctionnel qui est souvent une porte tournante pour les délinquants.

« C’est vraiment cher d’envoyer des gens en prison », a-t-elle déclaré. « C’est beaucoup moins cher de travailler avec des gens de la communauté et de fournir un soutien proactif. »

L’augmentation des décès conduit à des appels à la réforme

Plusieurs rapports récents ont noté une augmentation des décès dans les établissements correctionnels de l’Ontario.

Un rapport publié en janvier de cette année par Bureau du coroner en chef de l’Ontario a souligné que les décès ont augmenté « considérablement » de 19 décès en 2014 à 46 en 2021. Il a noté que de tous les décès entre 2014 et 2021, environ 24 % (un total de 45) étaient considérés comme des suicides.

Le rapport n’inclut pas les décès dans les prisons fédérales de l’Ontario.

« [Inmates] ont toutes les raisons de s’attendre à ce que ceux qui assument le contrôle de tant d’aspects de leur vie les protègent au minimum du mal », indique le rapport.

« Tout manquement à ces promesses fondamentales mine la confiance de tous les citoyens de l’Ontario. »

Le rapport a également montré que la grande majorité des décès en détention sont des personnes en détention provisoire, ce qui signifie qu’elles attendent leur procès. En 2020, 91 % des décès appartenaient à ce groupe.

Il fourni 18 recommandations pour prévenir les décès en détention, y compris la mise en place d’un comité consultatif qui se réunira sur une «base continue» pour examiner plusieurs éléments du fonctionnement des services correctionnels.

Les réformes recommandées du système correctionnel et des prisons comme le centre de détention du sud de Toronto, vu ici en janvier 2022, doivent être mises en œuvre pour sauver des vies et fournir un traitement aux délinquants, plutôt que de faire des prisons une porte tournante coûteuse, disent les universitaires et les défenseurs. (Mark Bochsler/CBC)

Le ministère du Solliciteur général (SOLGEN), anciennement connu sous le nom de ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, qui est responsable des prisons, des centres correctionnels et des centres de détention de la province, a déclaré dans une déclaration à CBC Toronto qu’il s’engage à s’assurer Le système correctionnel pour adultes de l’Ontario est sécuritaire. »

Tous les détenus subissent un dépistage du risque de suicide pour voir s’ils ont besoin d’un soutien supplémentaire et le personnel est formé à la sensibilisation et à la prévention du suicide, a déclaré Brent Ross, porte-parole du SOLGEN.

Il a déclaré que les personnes identifiées comme ayant des « problèmes de consommation de substances » au moment de l’admission reçoivent un « soutien ciblé en matière de soins de santé ».

Ross a également noté que l’Ontario investit « plus de 500 millions de dollars » pour « moderniser les services correctionnels » grâce à de nouvelles embauches et à l’amélioration des infrastructures. Cela comprendra des travailleurs sociaux, des infirmières praticiennes et des conseillers en toxicomanie.

Le ministère n’a pas répondu aux questions sur les politiques et procédures spécifiques de prévention du suicide utilisées.

ÉCOUTER | Les décès de détenus sont en hausse en Ontario, selon les recherches : Matin d’Ottawa7:18Une nouvelle recherche montre que le nombre de décès de détenus en Ontario est en hausse La recherche est dirigée par un professeur de l’Université Carleton et a mené à un appel à lettre ouverte pour un organisme de surveillance indépendant des établissements correctionnels de la province.

Hannah-Moffat a déclaré qu’au cours des dernières années, il y a eu de multiples enquêtes et recommandations axées sur la réforme des établissements correctionnels provinciaux. Cela inclut un Examen indépendant de 2017 des services correctionnels en Ontario publié par le ministère.

Mais lorsque les mêmes recommandations continuent d’être faites sans qu’aucun changement ne se produise réellement, « alors il y a un problème systémique », a-t-elle déclaré.

Selon Hannah-Moffat, les conditions actuelles dans les établissements correctionnels de l’Ontario peuvent rendre difficile l’accès des individus à un soutien personnalisé en santé mentale.

« Il y a des professionnels de la santé mentale, notamment des travailleurs sociaux ou des infirmières, qui travaillent dans des unités, mais ils ne suffisent pas à gérer les besoins des gens », a-t-elle déclaré.

Le centre de détention du sud de Toronto, que l’on voit sur cette photo de 2013, a la capacité d’héberger près de 2 000 détenus de sexe masculin. Soit ils purgent une peine de moins de deux ans, soit ils sont en détention provisoire, ce qui signifie qu’ils attendent leur procès. (Patrick Morell/CBC)

Confinements, ségrégation une préoccupation pour les droits de l’homme

De plus, la pratique de la ségrégation et du confinement dans des établissements comme le centre de détention du sud de Toronto est une préoccupation en matière de droits de la personne, a-t-elle déclaré.

Le rapport de janvier 2023 du Bureau du coroner en chef définit l’isolement comme « tout type de garde à vue » où un détenu se trouve dans des « conditions très restrictives » pendant 22 à 24 heures ou ne bénéficie pas d’un minimum de deux heures d’« interaction sociale significative ». » Il définit un verrouillage comme lorsque les détenus sont maintenus dans leurs cellules en raison d’une pénurie de personnel pénitentiaire.

Celles-ci peuvent durer des jours ou des semaines et peuvent représenter environ 22 heures dans une cellule par jour, « sans contact significatif avec des êtres humains », a déclaré Hannah-Moffat, qui étudie les questions relatives aux droits de l’homme dans les prisons et a publié des travaux sur isolement cellulaire et isolement.

Parfois, dit-elle, les personnes ayant des problèmes de santé mentale sont placées en isolement pour observation et ont été signalées comme présentant un risque de suicide. Mais l’isolement peut exacerber les problèmes de santé mentale ou susciter de nouvelles préoccupations, notamment des idées suicidaires, a-t-elle expliqué.

SOLGEN n’a pas répondu aux questions de CBC Toronto sur l’utilisation des confinements et de l’isolement dans le centre de détention du sud de Toronto.

Ashton Gray se trouvait au centre de détention du sud de Toronto lorsqu’il est décédé.

La prison a la capacité d’héberger près de 2 000 détenus de sexe masculin, et ceux du centre purgent une peine de moins de deux ans ou sont en détention provisoire, ce qui signifie qu’ils attendent leur procès.

Les confinements, lorsque les détenus sont confinés dans leurs cellules, comme celui-ci à Toronto Sud vu en 2013, peuvent durer des jours, voire des semaines. Les experts disent qu’ils peuvent représenter environ 22 heures dans une cellule par jour sans contact significatif avec des êtres humains. (Patrick Morell/CBC)

En 2020, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a publié un rapport sur les conditions à Toronto Sud, et a trouvé de multiples problèmes, y compris la direction et les travailleurs de première ligne «utilisant régulièrement la ségrégation» qui soulevaient «de graves préoccupations en matière de droits de la personne».

Le rapport de janvier 2023 du bureau du coroner en chef a également révélé qu’en 2021, près de 93% des verrouillages étaient dus à des pénuries de personnel, tandis que seulement 0,6% étaient dus au «comportement des détenus».

C’est une augmentation par rapport à 2014, où 75 % des blocages étaient dus à des pénuries de personnel.

Beaucoup ont besoin d’un traitement, pas d’une prison: travailleur social

Tomas Mirabelli travaille comme coordinateur sans rendez-vous au Neighborhood Group Community Services, un organisme qui dessert les personnes à faible revenu à Toronto. C’est là qu’il a rencontré Gray et est devenu son assistant social.

Il a dit que Gray l’appelait fréquemment de Toronto Sud et lui parlait de l’utilisation des verrouillages à la prison.

Tomas Mirabelli, qui travaille pour The Neighborhood Group Community Services, une agence de Toronto au service des personnes à faible revenu, était le travailleur social d’Ashton Gray. (Greg Bruce/CBC)

Selon Mirabelli, Gray était une personne très extravertie qui pouvait « faire sourire les gens » lorsqu’il entrait dans une pièce, mais il luttait également contre l’itinérance et l’insécurité de son logement alimentait une toxicomanie.

« Il avait besoin d’aide. Et beaucoup de gens qui entrent et sortent de prison, ce n’est pas parce qu’ils doivent être en prison. Ils ont juste besoin d’un type d’assistance différent », a déclaré Mirabelli. « À l’intérieur de la prison, vous n’obtenez aucune aide là-bas … comme des professionnels de la santé ou des travailleurs sociaux. »

Selon le rapport du ministère de janvier 2023, la plupart des personnes détenues en Ontario ont des « besoins complexes » en matière de toxicomanie et de santé mentale auxquels il faut répondre pour les aider à retourner avec succès dans leur communauté.

Ces besoins ne peuvent pas être satisfaits dans un environnement où « les blocages dus aux limitations de capacité sont devenus la norme » et où les travailleurs de la santé comme les infirmières manquent de salaires compétitifs, selon le rapport.

La famille dit que le système a échoué à leur frère

Latasha Gray, la sœur cadette d’Ashton Gray, a déclaré qu’elle et ses deux frères avaient des parents aux prises avec une dépendance. Ils se sont tous retrouvés sous la garde de la Société d’aide à l’enfance.

Alors qu’elle et Nathan se sont retrouvés dans des foyers plus stables avec des parents adoptifs, Latasha a déclaré qu’Ashton était plus âgée et qu’elle rebondissait dans des foyers de groupe, où il était victime de violence physique et émotionnelle.

« C’était une personne amusante, c’était une personne énergique, une personne créative… mais en même temps, il avait des problèmes de santé mentale qui le tourmentaient, qu’il ne pouvait pas vraiment contourner. »

Latasha Gray dit que son frère, Ahston, a été maltraité en grandissant dans des foyers de groupe et aurait dû être mis en contact avec des services de thérapie et de soutien à un âge précoce, mais cela ne s’est jamais produit. (Chris Langenzarde/CBC)

Latasha pense que son frère aurait dû être mis en contact avec des services de thérapie et de soutien dès son plus jeune âge, mais cela ne s’est jamais produit.

Il était dans et hors de Toronto Sud au cours des dernières années, et ce cycle dans lequel il était pris n’a jamais été rompu, a-t-elle déclaré.

« Il était toujours un être humain qui méritait bien plus que ce qu’il avait. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :