Son fils transforme le chagrin et la culpabilité en hommage en l’honneur des victimes de Covid-19

Bien que Brian Walter sache qu’il a essayé de protéger ses parents du coronavirus, des doutes le tourmentent. A-t-il pris une mauvaise bouteille de jus d’orange, une couverte de gouttelettes infectieuses ? S’est-il trop rapproché de son père ? Et s’il avait travaillé un autre quart de travail – les choses auraient-elles été différentes? A-t-il provoqué la mort de son père ? L’employé de New York City Transit a été considéré comme un travailleur essentiel nécessaire au fonctionnement de la ville l’année dernière lorsqu’elle est devenue l’épicentre de la pandémie. Il a partagé un repas pour la Saint-Patrick avec ses parents, puis a décidé qu’il devrait rester à l’écart pour leur sécurité. Ils ont gardé une station de désinfection à l’extérieur de leur maison commune où il laissait des provisions que sa mère désinfecterait.

Pourtant, ils sont tombés malades. Et il ne peut échapper au sentiment le rongeant d’avoir exposé son père au virus. « Je me sens constamment coupable d’être celui qui sort tous les jours », a-t-il déclaré. « Je veux dire, je suis la seule personne à quitter la maison tout le temps. Donc, vous savez, il semble presque logique que ce soit moi qui l’ai apporté.

Ce sont des questions courantes dans un monde en proie à une pandémie qui a tué environ 600 000 personnes aux États-Unis seulement. Les survivants se demandent si les petites décisions qu’ils ont prises ont eu des conséquences catastrophiques.

L’année qui a suivi la mort de John Walter le 10 mai 2020, Brian est souvent revenu à leur dernier moment ensemble, lorsqu’il a conduit son père de 80 ans dans un hôpital de Manhattan.

« Je donnerais n’importe quoi pour le récupérer, car il y a tellement de choses que je n’ai pas dites que j’aimerais avoir ce temps à nouveau », a-t-il déclaré, refoulant ses larmes.

La famille n’a pas pu tenir une veillée. Au lieu de cela, ils ont enterré les cendres de John Walter des mois plus tard lors d’une petite cérémonie au cimetière All Faiths dans le Queens.

« Papa avait l’habitude de dire : ‘Oh, personne ne viendra à mes funérailles.’ Et au final, il avait raison : nous n’en avions pas. … Personne ne pouvait venir », a déclaré Walter. « Mais papa pensant qu’on ne se souviendrait pas de lui, il a tort – il ne pourrait pas avoir plus tort. »

Une plaque à l’extérieur de la maison de John Walter dans le quartier de Middle Village dans le Queens indique : « Sur ce site en 1897, rien ne s’est passé.

« Il aimait ce signe ! dit son fils en gloussant. « Il était juste un tel imbécile. »

Dans le salon, entourés de la collection de livres d’histoire de John, de soldats de plomb et de souvenirs de Laurel et Hardy, sa femme, Peg, et son fils ont rejoué des scènes des films préférés de John « Pink Panther ».

« J’ai adoré le voir rire ! dit Peg Walter. Ils étaient mariés 57 ans.

Ils se sont souvenus que John portait souvent un nez de clown qu’il portait lors de dîners élégants lors de croisières que le couple prenait à travers le monde. Sa passion de toujours pour l’histoire de la guerre civile et les Mets de New York, après que les Dodgers lui ont brisé le cœur en quittant Brooklyn. Son dévouement pour Autism Speaks en soutien à son petit-fils James. La façon dont il a guidé les adolescents de son groupe de jeunes de la paroisse pendant près de trois décennies.

John, un historien qui dirigeait également des entreprises de généalogie et de recherche militaire, « ne voudrait pas que nous restions assis vêtus de noir, en deuil pour toujours », a déclaré son fils. « Il voudrait que nous sortions et que nous ayons des expériences qu’il ne peut plus vivre. »

Walter a essayé de transformer sa culpabilité et son chagrin en actes positifs, honorant les victimes de la pandémie. Il s’est rendu en octobre à Washington où il a parlé lors du National COVID-19 Remembrance Day de la vie et de la mort de son père, et de la façon dont il a fait face à la culpabilité des survivants.

Il a également rejoint des groupes de soutien en ligne. Lui et sa mère ont planifié leur propre mémorial pour les victimes de COVID-19 dans le Queens, l’un des endroits les plus durement touchés du pays. Ils ont fait équipe avec l’artiste de 16 ans Hannah Ernst, qui a commencé à dessiner des portraits de victimes de COVID-19 après la mort de son grand-père, Calvin Schoenfeld, du virus.

Le 1er mai de cette année, des centaines de ses peintures sur fond de cœur jaune ont été placées sur des bancs vides au kiosque à musique de Forest Park pour le Queens COVID Remembrance Day.

« Aujourd’hui, ces bancs vides qui s’étendent devant nous sont certains des résidents du Queens emmenés avec mon père bien trop tôt », a déclaré Walter sur scène devant une image de son père vêtu d’une chemise à carreaux et d’un chapeau des Mets. « Ils sont une représentation frappante de ceux qui devraient être ici aujourd’hui. »

Les participants ont récité des prières catholiques, islamiques et sikhs ; les endeuillés ont partagé leurs histoires douloureuses et ont chanté « Amazing Grace ».

Walter a souri pendant que les familles s’asseyaient sur les bancs, prenaient des photos et embrassaient même les peintures de leurs proches perdus. « Je rêve de ce jour depuis des mois, dit-il.

« Vous sentez enfin que vous avez peut-être fait quelque chose pour eux », dit-il, soulageant en même temps une partie de sa propre culpabilité. « C’est une façon de ne pas lâcher prise, mais en quelque sorte de lâcher prise. Vous n’oublierez jamais la personne. Mais c’est un grand facteur de guérison.

