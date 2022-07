Son fils taquine la course aux élections avec un sac de golf lors d’un événement saoudien

Une vue détaillée d’un sac de golf appartenant à Eric Trump se lit “Trump 2024” comme on le voit lors du pro-am avant le LIV Golf Invitational – Bedminster au Trump National Golf Club, Bedminster le 28 juillet 2022 à Bedminster, New Jersey.

Eric Trump est plus que prêt à ce que son père Donald Trump se lance dans une troisième candidature à la Maison Blanche, même si l’ancien président lui-même attend – pour l’instant – une annonce de campagne

Eric a utilisé jeudi un sac de golf portant l’inscription “Trump 2024” sous un écusson du drapeau américain au club de Donald Trump à Bedminster, dans le New Jersey, qui accueillait un tournoi de LIV Golf, la tournée professionnelle controversée soutenue par le fonds d’investissement public saoudien.

L’affichage public effronté du logo du jeune Trump lors d’une compétition pro-am intervient alors que son père envisage de lancer une autre course à la présidence le plus tôt possible.

Une porte-parole de la Trump Organization, l’entreprise familiale que dirige Eric Trump avec son frère Donald Jr., n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire jeudi sur son sac. La porte-parole de Donald Trump n’a pas non plus répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire.