Son fils surprend son père avec le vélo de ses rêves, un cadeau d’anniversaire inattendu le laisse en larmes

Les parents ont toujours été l’incarnation de l’amour et du sacrifice. Les choses qu’ils font pour le bonheur de leurs enfants ne peuvent pas être mises en mots. Qu’il s’agisse de l’anniversaire de leurs enfants ou de toute autre occasion importante, ils ne manquent jamais de le fêter avec tous les cadeaux et surprises prévus pour eux à l’avance. Cette fois, un homme a rendu la pareille à l’amour des parents en offrant une merveilleuse surprise à son père à l’occasion de son 59e anniversaire. Il lui a offert le cadeau d’anniversaire le plus inattendu, son “vélo de rêve” qui l’a laissé les larmes aux yeux.

Dans la vidéo partagée par un utilisateur d’Instagram, Ujwal Sidnag, on pouvait le voir surprendre son père avec quelque chose de précieux à l’occasion de son anniversaire. Alors qu’il semblait confus au début, au moment où il s’est rendu compte que son fils lui avait offert la moto qu’il rêvait depuis le plus longtemps, le père est resté sans voix. Il serra fort son fils dans ses bras alors que ses yeux brillaient de fierté et d’allégresse. La façon dont il regardait le vélo, on pouvait se rendre compte à quoi cela ressemblait lorsque «les rêves se transforment en réalité».

Le garçon s’est rendu sur les réseaux sociaux pour expliquer comment il avait fini par choisir le cadeau parfait pour son père. Il a écrit: «Mon père a toujours aimé le vélo de mon grand-père qui a été renvoyé au département car mon grand-père était sous-inspecteur… Jusqu’à l’année dernière, je n’avais aucune idée à quel point il aimait ce vélo lorsque nous avons visité au hasard la salle d’exposition juste vérifier avec le prix mais mon père disait « On ne peut pas se le permettre en ce moment, c’est trop cher ». Mais ce jour-là, j’ai vraiment vu l’amour pour lui car il posait curieusement toutes les questions au représentant leur !!”

Il a ajouté que le vélo qu’il avait vu dans la salle d’exposition était la nouvelle version exacte du vélo qu’il utilisait à l’époque. L’utilisateur a également révélé comment son père l’a toujours soutenu et l’a laissé poursuivre sa passion, quoi qu’il arrive. “Il n’y a pas de mots à exprimer à votre sujet, vous êtes mon surhomme, tout superdieu”, a-t-il fait remarquer.

La vidéo a été partagée sur la plateforme de partage de photos le 2 décembre. Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a été visionnée plus de 2 millions de fois alors que les internautes ne pouvaient s’empêcher d’admirer le doux geste du fils pour son père.

«Puissiez-vous et votre famille rester heureux comme jamais… votre père a dû être fier !!! Il faut plus de gens comme vous dans ce monde qui choisissent le bonheur des parents », a écrit un internaute. Un autre utilisateur d’IG a commenté: “Tous les garçons rêvent probablement… De rendre leur père fier.”

