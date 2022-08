Son fils s’évanouit de la même académie militaire que sa mère 27 ans plus tard

La commission des nouveaux cadets dans l’armée indienne a eu lieu à Chennai le 30 juillet. L’événement régulier est devenu spécial après que l’histoire d’un cadet masculin et de sa mère est venue au premier plan. La mère, le major Smita Chaturvedi, est elle-même un officier de l’armée à la retraite. Et, elle a vu son fils se faire commissionner dans l’armée indienne de la même manière et au même endroit, comme elle l’a fait il y a près de 27 ans.

L’histoire spéciale du major à la retraite a été partagée par la page Twitter officielle de Defence PRO Chennai. “Un rare moment d’euphorie pour une femme officier : le major Smita Chaturvedi (à la retraite) commandée à l’Académie de formation des officiers de Chennai avant 27 ans en 1995, a vu son fils être commandé de la même manière dans la même académie aujourd’hui”, a lu le tweet qui a partagé une photo heureuse du duo mère-fils. Jetez-y un œil ci-dessous :

Un rare moment d’euphorie pour une Dame Officier :

Le major Smita Chaturvedi (Retd) Commissionné de l’Académie de formation des officiers de Chennai avant 27 ans en 1995, a vu son fils obtenir une commission de la même manière dans la même Académie aujourd’hui. @artrac_ia @Porte-paroleMoD @DéfenseMinInde pic.twitter.com/hGRaAbQS0k – Défense PRO Chennai (@Def_PRO_Chennai) 30 juillet 2022

En plus de cela, Defense PRO Chennai a également partagé un court extrait d’interview du major Smita Chaturvedi, où elle a été vue en train de partager ses pensées sincères sur ce moment spécial de sa vie. Bien qu’il s’agisse d’une étape importante dans la vie de son fils, Smita Chaturvedi s’est sentie extrêmement euphorique et nostalgique de visiter sa propre institution et de se remémorer les souvenirs de sa jeunesse. “Pour lui, c’est énorme et pour moi, c’est extrêmement euphorique. J’aimerais féliciter tous les cadets qui se sont évanouis aujourd’hui et féliciter l’OTA (Académie de formation des officiers) pour les avoir si bien soignés. Je suis absolument nostalgique », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un changement dans le paysage de l’institution, l’officier de l’armée à la retraite a répondu : « Oui, c’est le cas. Beaucoup de nouveaux bâtiments ont été construits qui n’existaient pas à notre époque. Les mess et l’endroit où vivent les cadets maintenant, tout a changé, tout est nouveau. Tout en concluant la courte interview, Smita Chaturvedi a en outre souligné comment l’OTA a fait un travail fabuleux dans la préparation des jeunes cadets : « Bien sûr, il y a de nouveaux défis et la nouvelle génération est équipée pour y faire face. Ils sont tous loin devant nous et OTA a fait un travail incroyable pour en faire de tels officiers.

Maj Smita Chaturvedi (retraité) se remémore ses vieux jours où elle était cadette dans l’illustre académie et extatique à l’idée que son fils reproduise le scénario glorieux de rejoindre l’armée comme elle. @adgpi @artrac_ia @smritiirani @MinistryWCD @DéfenseMinInde @IaSouthern @PIB_Inde @DDNewslive pic.twitter.com/yoi7AoyVMq – Défense PRO Chennai (@Def_PRO_Chennai) 30 juillet 2022

L’histoire inspirante a touché la corde sensible de plusieurs internautes, qui ont couvert le message de centaines de likes et de commentaires.

