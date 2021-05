Son fils rend hommage à la maman «  incroyable  » du PCSO retrouvée assassinée sur le sentier du Kent, mais dit que sa mort «  n’a pas de sens  »

LE fils d’un «incroyable» PCSO retrouvé assassiné sur un sentier dans la campagne du Kent a rendu un hommage émouvant à sa mère – et a déclaré que sa mort «n’avait pas de sens».

Le corps de Julia James, 53 ans, a été découvert mardi à Akholt Wood, dans le hameau de Snowdown. Son Jack Russell était à ses côtés.

Le fils de 23 ans du PCSO Julia James a rendu un hommage émouvant à sa mère Crédit: Fourni en tant que service technique. Non est implicite ou inféré.

Patrick Davis a partagé une photo de lui et de Julia le jour de son mariage dans une publication sur les réseaux sociaux Crédit: i-Images

Les flics ont averti les femmes et les enfants vivant à proximité de rester à l’écart des bois alors qu’ils enquêtaient sur les affirmations tragiques que Julia aurait été attaquée par un inconnu au bord d’un champ.

Et le fils de Julia, Patrick Davis, 23 ans, s’est rendu sur Facebook pour dire un adieu déchirant à sa maman bien-aimée.

Il a écrit: «Maman, je ne peux même pas croire que j’écris ceci.

« Je t’aime à la folie.

«Je suis complètement sous le choc et je ne pense toujours pas que ce soit réel, mais j’espère juste où que vous soyez que vous soyez heureux et à l’aise parce que c’est tout ce que vous méritez.

«Vous étiez la mère la plus incroyable, la plus aimante et la plus attentionnée que l’on puisse demander et les circonstances qui l’entourent n’ont tout simplement aucun sens.

«J’apprécie les messages et les trucs de tout le monde, mais je dois demander aux gens de me laisser, à moi et à ma famille, de l’espace pour le moment.

« Vole haut maman, je t’aime tellement. »

Il était accompagné de photos d’eux ensemble et d’une photo de Julia le jour de son mariage.

Le corps de Julia a été retrouvé dans un champ éloigné près de chez elle à Kent mardi après-midi Crédit: SWNS

On craint que la mère de deux enfants et la grand-mère d’un enfant soient assassinées par quelqu’un qu’elle ne connaissait pas

Julia était heureusement mariée à son mari Paul. Patrick a annoncé sa mort à la famille

Le père de Patrick et l’ancien de Julia, Wayne Davis, ont déclaré que le PCSO populaire était l’amour de sa vie.

Le couple était séparé depuis des années et Julia était mariée à son mari Paul au moment de sa mort.

Wayne a déclaré au Sun qu’il avait demandé à Patrick s’il savait ce qui se passait à Snowdown après avoir entendu des rapports d’activité de la police là-bas mardi.

« Il a dit au départ qu’il ne l’avait pas fait, mais il y avait des policiers partout. J’ai dit que j’avais entendu dire qu’une femme avait perdu la vie », a-t-il dit.

«Puis un peu plus tard, le téléphone a sonné et il a dit:« Papa, c’est maman ». Il pleurait et pleurait.

«Il était dévasté. Julia était l’amour de ma vie, mais nous nous sommes séparés, comme le font parfois les couples.

«C’était une femme charmante. Elle promenait beaucoup son chien.

«Ce qu’elle a fait en tant que PCSO n’était pas seulement un travail, c’était un mode de vie.»

Et il a dit que sa mort avait des similitudes étranges avec les horribles meurtres de Chillenden en 1996 à seulement deux kilomètres et demi de là.

Les femmes et les enfants vivant à proximité de l’endroit où Julia a été retrouvée morte ont été invités à faire particulièrement attention Crédit: Paul Edwards / The Sun

Les flics ont lancé une enquête pour meurtre après la découverte du corps de Julia dans le hameau de Snowdown Crédit: PA

Des agents médico-légaux ont effectué des fouilles du bout des doigts de la scène à la recherche d’indices Crédit: Paul Edwards / The Sun

Entre-temps, des hommages ont été rendus par des amis et une famille dévastés par la perte de Julia Crédit: PA

« Ce que je trouve personnellement étrange, c’est que cela s’est passé au milieu de nulle part », a-t-il déclaré.

« C’est un mystère. La police en sait plus que ce qu’elle dit – elle veut savoir qui l’a fait.

« Pour que quelque chose comme ça se produise, au milieu de nulle part – vous ne savez pas si c’est juste au hasard. »

Maman et sa fille Lin et Megan Russell, ainsi que la chienne Lucy, ont été assassinées à Chillenden en 1996.

La fille aînée de Lin, Josie, alors âgée de neuf ans, a subi des blessures horribles mais a survécu à l’attaque.

Michael Stone a été emprisonné pour les meurtres horribles. Sa première chance de libération sera en 2023, alors qu’il aura 63 ans.

Julia a travaillé pour l’unité de lutte contre la violence domestique de la police de Kent, où elle aurait été une défenseure «dévouée» des victimes.

Les flics de la direction des crimes graves de la police examinent si son meurtrier se trouvait dans la région la veille.

La tragédie s’est produite à seulement deux kilomètres et demi du site des horribles meurtres de Chillenden en 1996

Il est entendu que Julia a subi des blessures à la tête, bien que cela n’ait pas été confirmé par la police Crédit: PA

Beaucoup se sont exprimés sous le choc de la dévastation causée par la mort de « la personne la plus gentille » Crédit: i-Images

Aucune arrestation n’a été effectuée.

La police n’a pas confirmé les informations selon lesquelles Julia aurait été blessée à la tête.

Un voisin, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré au Times: «C’est tout simplement trop près de chez nous.

« Vous l’associez à ce qui s’est passé à Chillenden. Cela vous fait penser, avons-nous quelqu’un qui tue des gens dans les bois? »

Pendant ce temps, The Sun a rapporté en exclusivité qu’une promeneur de chien terrifiée avait été accostée par un homme dans une camionnette – à seulement un mile de l’endroit où Julia avait été assassinée.

Les habitants disent qu’il y a deux semaines, une femme promenant son chien a été approchée par un homme dans une camionnette blanche à Nonington – à environ un mile de la scène du meurtre – il y a deux semaines.

Il était distrait et la femme a réussi à fuir dans la panique et a appelé à l’aide.

Et il est également allégué qu’une femme a été victime d’un «flasheur» récemment – bien que l’incident n’ait pas été signalé aux flics.

Les agents tiennent à parler à toute personne de la région le lundi ou le mardi qui pourrait avoir vu quelque chose d’inhabituel ou de suspect.

Toute personne ayant des informations doit appeler le 0800 0514526.