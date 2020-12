Alors mon père s’est marié la veille. La cérémonie était (principalement) masquée et uniquement avec des amis proches et de la famille. C’était irréel et amusant. Après avoir été seul pendant 10 ans depuis la mort de ma mère, je suis content qu’il ait retrouvé l’amour! pic.twitter.com/qGaD3u5CuA

