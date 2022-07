Son fils met sa mère en sécurité lors des inondations du Kentucky

Jeudi matin, Jeannie Adams s’est réveillée avant l’aube pour se préparer au travail. La cour à l’extérieur était gorgée d’eau, mais ce n’était pas inhabituel ; au cours des 20 années où elle avait vécu dans un creux à l’extérieur de Whitesburg, dans le Kentucky, elle avait perdu le compte du nombre de fois où elle avait dû traverser l’eau pour entrer et sortir.

Lorsque les lumières ont commencé à clignoter, cependant, Mme Adams, 50 ans, a soupçonné que cette fois-ci était différente. Elle et son fils de 18 ans, Maddox, sont sortis et ont découvert que toute la cour était sous l’eau.

« L’eau n’arrêtait pas de monter », dit-elle. “Il n’arrêtait pas de monter de plus en plus haut jusqu’à ce qu’il soit au sommet de mon porche. Et nous avons donc pris la décision d’essayer de partir.