LONDRES : Son Heung-min a de nouveau marqué alors que Tottenham battait Crystal Palace 2-1 à l’extérieur vendredi pour prolonger provisoirement son avance en Premier League à cinq points.

Après un départ lent, Tottenham a pris l’avantage à la 53e lorsque le défenseur de Palace Joel Ward a transformé un tir croisé de James Maddison dans son propre filet. Son a ensuite marqué son huitième but en championnat de la saison pour garantir que Tottenham reste invaincu après 10 matchs.

Jordan Ayew a marqué un but pour Palace dans le temps additionnel, mais Tottenham a tenu bon pendant un total de 11 minutes supplémentaires pour prendre cinq points d’avance sur Manchester City et Arsenal. City rend visite à son rival Manchester United dimanche, tandis qu’Arsenal accueille Sheffield United, dernier, samedi.

Tottenham n’a pas réussi de tir cadré en première mi-temps malgré une possession de plus de 70 %, et il a fallu un but contre son camp pour sortir de l’impasse.

Pape Sarr a coupé le ballon pour Maddison et son effort fracassé devant le but a rebondi sur Ward et dans le filet du Palace.

Ange Postecoglou a fait appel à l’ailier Brennan Johnson à la 64e et il lui a fallu à peine deux minutes pour produire une première passe décisive pour le club depuis son transfert de Nottingham Forest le jour limite.

Le remplaçant a commencé le mouvement avec une tête amortie à Maddison, qui a renvoyé à Johnson et il a intelligemment recyclé le ballon à Son dans la surface. Le capitaine des Spurs est rentré à bout portant à la 66e minute.

Postecoglou a ensuite envoyé Rodrigo Bentancur pour sa première apparition depuis qu’il a subi une lésion du ligament croisé antérieur au genou gauche en février.

Ayew a réduit l’écart quatre minutes après le temps additionnel lorsqu’il a contrôlé le centre de Joachim Anderson et a lancé une volée dans le filet, un but qui a finalement été accordé après un long contrôle du VAR.

Palace a poussé pour égaliser au dernier souffle, mais le remplaçant Matheus Franca a coupé large sous la pression de Porro lors de l’attaque finale du match.

