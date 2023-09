Son fils et Maddison forment un duo dangereux alors que les Spurs frustrent Arsenal

LONDRES — Son Heung-Min a fait des ravages avec Harry Kane dans les défenses de la Premier League pendant des années, mais il semble avoir trouvé en James Maddison un nouveau complice au cœur de la reconstruction d’Ange Postecoglou. Postecoglou a mis cette équipe des Spurs au défi de s’engager dans son style plus expansif dans les circonstances les plus éprouvantes et le match nul 2-2 de dimanche à Arsenal offre une vision passionnante de ce qui pourrait être possible malgré le départ de Kane.

Kane et Son ont inscrit un record de 55 buts en Premier League avant le départ du capitaine anglais pour le Bayern Munich. Son départ menaçait de jeter une ombre sur l’équipe qu’il avait laissé derrière lui, surtout lors de ce match : Kane est le meilleur buteur de tous les temps dans les derbys du nord de Londres, marquant 14 fois en 19 matchs.

Pourtant, il y avait ici une fluidité rafraîchissante et encourageante avec Maddison et Son au centre des meilleurs moments offensifs des visiteurs, le premier aidant le second pour les deux frappes égalisatrices après que le but contre son camp de Cristian Romero ait donné à Arsenal une avance qu’ils ont ensuite restaurée grâce à la 54e minute de Bukayo Saka. peine. Maddison et Son ont désormais contribué sept buts et quatre passes décisives à eux deux, mais c’était le premier match dans lequel les deux hommes se sont combinés pour trouver le chemin des filets. C’est aussi la manifestation de la responsabilité accrue de Son, qui succède à Hugo Lloris au poste de capitaine.

« Si vous avez de bons joueurs, ils trouveront certainement un terrain d’entente », a déclaré Postecoglou. « Sonny et Madders sont parfois sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la façon dont ils voient le jeu, ce qui aide. Ce qui me plaît, c’est que nous avons marqué beaucoup de buts cette année et ils ont été assez répartis. Il y a quelques matchs où Sonny a marqué plusieurs buts.

Son Heung-min et James Maddison célèbrent le deuxième but de Tottenham Hotspur lors du match de Premier League contre Arsenal le 24 septembre 2023. (Photo de Marc Atkins/Getty Images)

« Aujourd’hui, je pensais que nous étions également une menace de but dans différents domaines. Brennan n’a vraiment pas eu de chance de ne pas marquer de but. Nous devons continuer à le faire.

« Sonny a été exceptionnel en tant que leader et en tant que joueur. Nous l’avons placé à cette neuvième position maintenant et il travaille tellement dur. Il est tellement axé sur l’équipe, c’est tout simplement incroyable. Sa première pensée est de savoir ce qui est le mieux pour « L’équipe et quand il se met dans ces positions, il a la qualité pour finir. Je pensais que Madders était exceptionnel avec les deux passes décisives et Sonny était là pour les terminer. [I’m] Je suis content pour lui car il s’investit vraiment dans ce que nous faisons », a ajouté Postecoglou.

Son a commencé par le milieu avec Brennan Johnson faisant ses débuts complets sur la gauche. Le Sud-Coréen est à la fois expérimenté et habile à mener la ligne et le contraste avec Eddie Nketiah d’Arsenal était ici marqué. Alors que Nketiah – et Gabriel Jesus ont tous deux rejeté les occasions de chaque côté du but de Romero, Son a saisi la première occasion qui s’est présentée avec une finition habile hors du poteau après un travail intelligent de Maddison.

Après que Saka ait converti un penalty accordé pour handball par Romero – une décision de l’examen du VAR qui a incité Postecoglou à admettre qu’il n’avait aucune idée de la loi – Maddison et Son se sont à nouveau combinés, profitant d’une terrible erreur de Jorginho pour égaliser à peine une minute. plus tard. C’était le 150e but de Son à Tottenham. Le contraste au milieu de terrain s’est accru à mesure que le match avançait. C’est grâce à l’impact que Declan Rice a eu depuis son transfert de 105 millions de livres sterling de West Ham qu’Arsenal était visiblement pire après avoir été forcé de partir à la pause avec ce qu’Arteta a décrit comme « un inconfort dans le dos ».

Avec Thomas Partey mis à l’écart en raison d’un problème à l’aine, Jorginho a été contraint d’agir à la base du milieu de terrain d’Arsenal et le rythme de ce match était trop élevé pour le joueur de 31 ans, dont la valeur est mieux visible dans les matchs où Arsenal domine la possession et il faut la ruse des Italiens pour briser les équipes.

C’est plutôt Yves Bissouma qui s’est imposé. Habilement assisté par Pape Matar Sarr, Bissouma a apporté un niveau de sang-froid remarquable au milieu de terrain de Tottenham. Dans une affaire souvent frénétique, Bissouma a quand même complété 48 de ses 51 passes et a contribué à étouffer une équipe d’Arsenal si habituée à écraser ses adversaires sur son propre terrain.

C’est une autre mesure de l’impact de Postecoglou. Lors de ce match la saison dernière, les Spurs détenaient 35 % du ballon et complétaient 240 passes. Ici, ils détenaient 53 pour cent de possession et ont réussi 373 passes. Huit des titulaires n’avaient jamais participé à un derby du nord de Londres à l’Emirates Stadium.

« Ce qui m’a le plus plu et c’est ce qui est motivé par les joueurs, c’est qu’ils ont créé un très bon environnement là-bas où ils se poussent les uns les autres tous les jours », a déclaré Postecoglou. « Ils sont prêts à suivre, pour devenir l’équipe que nous voulons devenir, à suivre ce que nous essayons de leur fournir en termes d’informations et de structure. Quand vous obtenez ce genre de conviction de la part du groupe de joueurs, Je pense que cela accélère la croissance. Nous avons encore un long chemin à parcourir et de ce point de vue, le début est toujours un début pour moi, mais je suis vraiment fier de la façon dont les joueurs ont accepté le fait que nous allons être ce genre d’équipe de football. »

Peut-être que les efforts d’Arsenal en milieu de semaine ont également été un facteur. Ils semblaient décidément en jambes vers la fin et plusieurs joueurs tombaient au sol en tas au coup de sifflet final, concluant une semaine au cours de laquelle ils ont gagné à Everton avant de battre le PSV Eindhoven lors de leur premier match de Ligue des champions depuis six ans. Faire face aux exigences supplémentaires de la première compétition de clubs d’Europe est un obstacle supplémentaire que les Gunners doivent surmonter dans leur quête du titre, même si Arteta a expliqué cette baisse comme une conséquence de l’intensité de ce match.

« Il y a eu des moments où nous avons joué de manière super excitée et ces derbys et ces ambiances vous y amènent et vous ne pouvez pas jouer au même rythme quand vous n’avez pas le ballon et quand vous récupérez le ballon », a déclaré Arteta. « Nous avons manqué de sang-froid pour être beaucoup plus dangereux parce que nous aurions pu l’être. »

L’approche de Postecoglou a rendu cette situation aussi frénétique qu’elle l’a prouvé. Il semblait quelque peu prématuré de la part du président Daniel Levy de déclarer plus tôt cette semaine que « Nous avons récupéré notre Tottenham », mais la marque que Postecoglou laisse du côté des Spurs est extrêmement encourageante.