WASHINGTON – Moins d’une semaine après la mort de son fils, le représentant Jamie Raskin s’est présenté à la Chambre pour compter les votes du collège électoral officialisant la victoire du président Joe Biden.

Des collègues des deux partis se sont levés pour une standing ovation pour saluer son retour. Raskin, un démocrate affable du Maryland de la banlieue de Washington, DC, portait un ruban noir sur le revers de son costume gris, après avoir célébré les funérailles de son fils la veille.

Alors que les applaudissements se gonflaient, il a porté sa main droite à son cœur et a remercié les législateurs «pour tout votre amour et votre tendresse, que ma famille et moi n’oublierons jamais». Il s’est ensuite lancé dans un argument pour expliquer pourquoi les votes de l’Arizona devraient être comptés.

Le moment éclaire la tâche qui incombe à Raskin, le principal responsable de la mise en accusation de la Chambre, qui présentera le cas des démocrates contre l’ancien président Donald Trump lors de son procès en destitution cette semaine – tout en portant l’émotion d’une immense tragédie personnelle.

Des collègues législateurs et collègues ont déclaré qu’ils étaient impressionnés par sa volonté d’assumer le poste, tandis que d’autres soulignent son bilan en tant que constitutionnaliste dur et chevronné.

« C’est le choix parfait », a déclaré à USA TODAY, le représentant démocrate de Californie, Adam Schiff, qui a mené les poursuites contre Trump lors de son dernier procès en destitution. « Il n’y aura pas de meilleur constitutionnaliste au Sénat au moment où il arrivera. »

« Ma famille a subi un traumatisme indescriptible »

Moins d’une heure après que Raskin ait parlé, une violente foule pro-Trump a enfoncé les portes du Capitole pour arrêter le décompte des voix. Les législateurs ont fui pour sécuriser les lieux avant que le Sénat ne soit occupé. Un policier a tiré et tué une femme qui tentait de pénétrer dans la chambre de la maison.

Raskin avait amené sa fille cadette, Tabitha, et le mari de sa fille aînée, Hank, pour regarder les débats, mais il s’est séparé de ses proches, qui se cachaient sous un bureau dans une pièce près du sol de la maison.

Les événements du 6 janvier ont conduit la Chambre à destituer Trump pour la deuxième fois, accusant d’avoir incité à l’insurrection. Quelques heures plus tard, Raskin réfléchit à la perte de sa famille et à la nation divisée.

«Ma famille a subi un traumatisme indescriptible la veille du Nouvel An il y a une semaine», a déclaré Raskin au début du 7 janvier, après la reprise et la fin du décompte des voix. «Arrêtons de verser du sel dans les plaies de l’Amérique sans aucune raison. Commençons à guérir notre terre bien-aimée et notre peuple merveilleux.

Raskin joue un rôle de premier plan pour les démocrates

Comme Schiff dans le dernier procès de destitution de Trump, Raskin devient le visage des efforts des démocrates pour condamner Trump et peut-être l’empêcher d’exercer ses fonctions futures.

Dans un procès susceptible d’inclure des arguments constitutionnels sur la liberté d’expression, ce n’est pas une erreur de la présidente de la Chambre, Nancy PelosiRaskin pour diriger les neuf démocrates de la Chambre agissant en tant que procureurs dans le procès, appelés gestionnaires. Non seulement Raskin a aidé à enquêter sur la première destitution de Trump de son perchoir au Comité judiciaire, mais il a également enseigné le droit constitutionnel à l’Université américaine pendant 25 ans, et d’autres législateurs recherchent régulièrement son conseil ou s’en remettent à lui dans le cadre d’un débat.

Raskin était « profondément impliqué » dans la préparation du premier procès, a déclaré Schiff. Raskin a été « extrêmement précieux » dans les discussions sur les charges possibles et dans la rédaction des articles de mise en accusation qui déterminent la manière dont l’affaire est présentée, a déclaré Schiff.

Plus:Comment les deux procès de destitution de Trump se comparent

« Il a été une force éblouissante pour la justice, démontrant un amour exceptionnel pour le pays, un dévouement à notre démocratie et une fidélité à notre serment alors qu’il travaille pour s’assurer que personne n’est au-dessus des lois », a déclaré Pelosi à USA TODAY.

Dean: Raskin n’est « pas la tour d’ivoire »

La réputation de Raskin au Congrès peut être attribuée à ses années dans le milieu universitaire.

«En tant que professeur, il est extrêmement accessible, très populaire auprès des étudiants et des professeurs», a déclaré Robert Dinerstein, doyen par intérim de l’American University Washington College of Law, à USA TODAY. «Il était vraiment concentré sur l’enseignement des étudiants et leur donner les moyens de faire de grandes choses.»

Tout en enseignant à l’Université américaine, Raskin a cofondé le Marshall Brennan Constitutional Literacy Project, qui encourage les étudiants à enseigner aux élèves du secondaire dans les communautés marginalisées.

En tant qu’enseignant, Raskin a animé ses cours avec des exemples concrets. Une section traitait de Tinker contre Des Moines, une affaire de référence de la Cour suprême sur la liberté d’expression des étudiants. Raskin a fait venir Mary Beth Tinker, qui, en tant qu’étudiante de 13 ans en 1965, s’était vu dire de ne pas porter de brassard noir pour protester contre la guerre du Vietnam, pour aider à enseigner à sa classe, a déclaré Dinerstein.

Raskin a dédié un article académique sur l’affaire à Tinker et sa fille, Tabitha, qui a été envoyée en détention pour s’être opposée au «déjeuner silencieux» au nom de tous ses camarades de classe.

« C’est une indication du genre de professeur qu’il était, qui n’était pas une tour d’ivoire », a déclaré Dinerstein. «C’est un véritable intellectuel public, quelqu’un qui se soucie manifestement des problèmes au-delà de ce qui se passe en classe.»

‘Dur comme des clous’

Raskin a également cherché à éduquer les étudiants sur la pratique du droit dans le monde réel. Il a recruté des étudiants pour travailler dans son bureau au Sénat de l’État du Maryland. Et il a créé un programme appelé Democracy Summer, encourageant les lycéens et étudiants à s’impliquer dans la politique.

«Il a été un mentor fabuleux et très généreux de son temps et de ses idées», a déclaré la représentante Mary Gay Scanlon, D-Pa., Qui a été rejointe par des étudiants d’été de Raskin et de la démocratie pour solliciter sa première course en 2018.

Depuis qu’elle a remporté sa course, elle l’a rejoint au sein du comité judiciaire travaillant sur des élections équitables et enquêtant sur Trump. Même si l’émeute a été télévisée, elle a déclaré que la couverture d’une journée complète de ce qui a conduit à la violence et à ses conséquences pourrait affecter les téléspectateurs comme l’a fait la couverture de la guerre du Vietnam.

« Les gens ont vu ce qui se passait et ont dit que ce n’était pas acceptable et nous sommes sortis », a déclaré Scanlon à USA TODAY. « Ceci est l’éducation civique de base: Insurrection 101. »

Malgré sa réputation affable, dit Scanlon, Raskin n’est pas un jeu d’enfant. Il reste imperturbable lors d’audiences chaotiques lorsque les législateurs se chahutent parfois.

« Il est dur comme des ongles », a déclaré Scanlon. « Cela vient du civisme pur, du patriotisme. »

Raskin a gagné le respect des législateurs des deux parties. Lorsque le Congrès s’est réuni le 3 janvier, les législateurs ont approché Raskin à l’étage de la Chambre pour lui présenter ses condoléances pour la mort de son fils quelques jours plus tôt.

La représentante Liz Cheney du Wyoming, la troisième républicaine de la Chambre, a demandé à la Chambre que les Américains «prient pour sa famille alors qu’ils font face à la perte dévastatrice d’un fils».

Alors que le comité des règles débattait de la résolution de mise en accusation plus d’une semaine plus tard, le représentant Tom Cole, R-Okla., A ouvert en disant que tous les républicains du panel pleuraient la perte de Raskin.

« Nous ne sommes pas toujours d’accord sur les questions, mais il n’y a personne que j’admire plus en tant que personne et qui a donné un meilleur exemple sur la façon de continuer dans les circonstances les plus extraordinairement difficiles que le monsieur du Maryland », a déclaré Cole.

Deuxième procès historique

La tâche de Raskin sera de persuader au moins 17 républicains de se joindre aux démocrates pour condamner Trump. Mais Schiff a déclaré que Raskin se battrait pour deux publics.

« Nous avons réalisé que nous avions deux jurys. Nous avions le Sénat et le peuple américain », a déclaré Schiff à propos du premier procès.

Les démocrates de la Chambre devraient utiliser une vidéo du discours de Trump juste avant que la foule n’occupe le Capitole, la marche des partisans de Trump sur Pennsylvania Avenue, la prise d’assaut du Capitole et l’occupation de la chambre du Sénat pour illustrer leur cas. Mais les dirigeants feront également la chronique des allégations sans fondement de Trump de fraude électorale et de sa pression sur les responsables géorgiens pour qu’ils modifient le résultat.

« Il ne s’agit pas simplement de cette terrible journée, mais de tout ce qui y a conduit et de tout depuis », a déclaré Schiff. « La grande majorité des jurés vivaient les événements sur les lieux du crime. »

L’équipe de défense de Trump dirigée par Bruce Castor Jr.et David Schoen soutient que le procès est inconstitutionnel parce que Trump n’est plus en fonction. Son discours près de la Maison Blanche avant que la foule ne siège au Capitole était protégé par le premier amendement, affirment ses avocats.

Le Sénat n’a pas encore décidé d’entendre des témoins, ce qui, selon les législateurs des deux côtés, pourrait prolonger considérablement le procès. Raskin a demandé jeudi un témoignage sous serment de Trump, mais l’ancien président a refusé et ses avocats ont qualifié la demande de coup de publicité.

« Malgré la rhétorique de ses avocats, tout fonctionnaire accusé d’incitation à la violence armée contre le gouvernement des États-Unis devrait se féliciter de la possibilité de témoigner ouvertement et honnêtement – c’est-à-dire si le fonctionnaire avait une défense », a déclaré Raskin. « Nous prouverons au procès que la conduite du président Trump était indéfendable. »

Pleurant la perte de son fils

Raskin a plongé dans le procès de destitution après la mort de son fils, affirmant qu’il ne perdrait pas son fils un an et son pays l’autre. Des collègues ont déclaré que rester occupé pourrait l’aider à faire face à son chagrin. Mais ils se sont également demandé où il avait trouvé la force de poursuivre quelque chose d’aussi complexe et de grande envergure que la destitution.

Quelques jours après la mort de Tommy Raskin à 25 ans, le législateur et son épouse, Sarah Raskin, ont publié un souvenir public, soulignant tout ce que les fiers parents voulaient. Ils ont décrit comment il a créé un programme de tutorat pour ses pairs au lycée et a fait don de son salaire d’université en tant qu’assistant d’enseignement pour lutter contre le paludisme et la faim. Il a également persuadé des dizaines de personnes de devenir végétaliens et a joué du piano jazz comme s’il appartenait à Bourbon Street, ont-ils déclaré.

Tommy Raskin était diplômé de l’Amherst College et avait suivi les traces de son père à la Harvard Law School. Mais comme le couple l’a dit, il a commencé à souffrir d’une dépression «aveuglément douloureuse et impitoyable» qui est devenue «écrasante, inflexible et insupportable».

Dans une note de la Saint-Sylvestre, il a demandé à ses parents de «s’occuper les uns des autres, des animaux et des pauvres du monde pour moi».

Les amis ne savent pas comment Raskin fait face à la perte dans une arène aussi haute pression.

«Je ne sais vraiment pas comment il est capable de le faire», a déclaré Dinerstein, le doyen de la faculté de droit américaine. «Je crois vraiment, comme il le dit, qu’il canalise son charmant fils pendant qu’il fait ce travail et qu’il a réussi d’une manière ou d’une autre à être au courant d’un problème aussi important que la destitution.

La représentante Susan Wild, D-Pa., A perdu son partenaire de longue date en 2019 à la suite d’un suicide et a déclaré que même si leur situation était différente, elle avait essayé d’offrir des mots de réconfort au démocrate du Maryland.

« Malheureusement, nous sommes maintenant dans un club dans lequel aucun de nous n’a jamais voulu faire partie », a déclaré Wild dans une interview.

Wild a déclaré qu’elle avait écrit une lettre à Raskin et avait eu une longue conversation avec lui à la Chambre. Elle a noté qu’après la mort de son partenaire de 17 ans, Kerry Acker, elle a mis toute son énergie au travail.

«Je me souviens avoir eu le sentiment que le travail allait me sauver quand je l’ai vécu moi-même et cela a été le cas de bien des façons», a déclaré Wild. « Cette raison d’être ici, la situation dans son ensemble, la trépidance, tout cela a été très, très utile. »

Wild a déclaré qu’après la fin du procès, elle espère que Raskin aura le temps de guérir.

« Je l’ai exhorté, vous savez, à ne pas laisser le travail prendre le dessus sur la nécessité du processus de deuil, le processus thérapeutique de soutien. Je sais qu’il est très, très occupé en ce moment, à cause de la procédure de destitution, et il a été un merveilleux leader pour nous », dit-elle. « Mais une fois ce chapitre terminé, j’espère qu’il prendra vraiment le temps dont il a besoin pour le traiter, pas seulement pour lui-même, mais pour sa famille. »

Contributeur: Christal Hayes