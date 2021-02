Son fils envoie un message à Gareth Bale alors que Jose Mourinho laisse tomber un indice de sélection

Le souhait de Gareth Bale de l’attaquant de Tottenham Heung-min Son pourrait se réaliser, Jose Mourinho confirmant que le Gallois pourrait jouer un rôle plus important dans les semaines à venir.

Bale est une figure périphérique depuis son superbe retour du Real Madrid pendant la fenêtre estivale.

Sans doute le plus médiatisé de toute arrivée en Premier League, il a eu du mal à pénétrer dans le onze de départ de Mourinho, jouant à peine 248 minutes en championnat.

Le patron des Spurs lui a offert plus d’opportunités en Ligue Europa et il a saisi sa dernière à deux mains.

Débutant en huitièmes de finale contre Wolfsberger AC, Bale a regardé de plus près son ancien moi, enregistrant un but et une aide à sa 65 minutes.

C’est à partir de son centre que Son a ouvert le score lors de la victoire 4-1, le Sud-Coréen révélant à quel point il aime jouer avec lui.

« J’ai une relation très étroite avec lui », a déclaré Son, après la victoire à Budapest.

« Je suis très heureux qu’il ait obtenu du temps de jeu, marqué un but et obtenu une passe. J’aime vraiment jouer avec lui. »