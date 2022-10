Son fils documente le sauvetage déchirant de sa mère dans les eaux de crue de Ian

Sur une photo, la mère de Johnny Lauder, âgée de 86 ans, est dans sa maison en Floride, submergée presque jusqu’aux épaules dans de l’eau noire et trouble, regardant droit vers l’appareil photo, la bouche ouverte.

Dans un autre, elle est allongée juste au-dessus de la ligne de flottaison sur une table, enveloppée dans des draps pour se réchauffer. Dans un autre encore, elle est poussée dans l’eau dans un fauteuil roulant, son sauvetage est presque terminé.

Les photos ont été prises après que l’ouragan Ian a touché terre mercredi dernier, provoquant une puissante onde de tempête et des vents de 150 mph (241 km/h). Ils racontent l’histoire du voyage de Lauder pour sauver sa mère, Karen Lauder, de la maison qu’elle a refusé de quitter, malgré les supplications de la famille.

Il a envoyé les courtes vidéos et photos à sa famille, leur faisant savoir qu’il allait bien.

“C’est ainsi que j’ai involontairement documenté toute l’épreuve”, a-t-il déclaré.

Avant que la tempête ne frappe, Lauder a déclaré que sa mère – qui a perdu une jambe et a besoin d’un fauteuil roulant – « a donné des coups de pied et crié » et a déclaré qu’elle ne voulait pas quitter sa maison à Naples, en Floride. « Nous n’avons pas évacué parce que nous ne pouvions pas la laisser derrière nous », a-t-il expliqué.

Elle ne s’attendait pas au niveau de destruction que Ian apporterait. S’exprimant depuis la maison de son fils mardi, Lauder a déclaré que la maison de sa mère avait été inondée d’environ six pouces lors de l’ouragan Irma en 2017, elle a donc supposé un résultat similaire avec Ian.

Au lieu de cela, Ian a ravagé la Floride comme l’une des tempêtes les plus puissantes jamais enregistrées aux États-Unis et a inondé plus de trois pieds de sa maison, la piégeant à l’intérieur. Elle a appelé son fils à l’aide.

“Elle a dit que l’eau montait jusqu’à son fauteuil roulant et frappait son nombril”, a déclaré Lauder. Il s’était réfugié chez son fils, à 0,8 km de sa mère.

Lauder, qui a dit qu’il avait une formation de plongeur de sauvetage, a plongé par la fenêtre. Il a nagé, marché, pataugé et donné des coups de pied dans l’eau pendant environ 45 minutes pour se rendre chez elle. Il a dit qu’une camionnette et quelques voitures flottaient devant lui alors qu’il évitait les poteaux électriques qui provoquaient des étincelles.

Lauder a dit avoir entendu sa mère crier alors qu’il s’approchait.

“C’était un sentiment de terreur et de soulagement à la fois”, a-t-il déclaré. « La terreur était que je ne savais pas si quelque chose lui tombait dessus ou si elle était coincée et blessée. Mais le soulagement était de savoir qu’il y avait encore de l’air dans ses poumons.

Il la posa sur une table et l’enveloppa dans des draps secs d’une étagère haute. Il s’inquiétait des plaies autour de son corps – des plaies ouvertes qui étaient dangereusement susceptibles d’être infectées par les bactéries – inondées d’eau de crue.

Ils ont attendu trois heures que l’eau se calme, pour qu’il puisse la pousser dans les rues dans son fauteuil roulant. Lorsque l’eau a atteint quelques pieds de haut, il a appelé son fils de 20 ans pour qu’il les rejoigne et aide à pousser grand-mère en lieu sûr.

Vers 1 heure du matin – environ 11 heures après que la mère de Lauder l’a appelé à l’aide – Lauder est retourné chez son fils aîné avec sa mère et son fils cadet en remorque.

Lauder a déclaré que sa mère avait ensuite été emmenée à l’hôpital, car elle avait des infections. « Mais ils ont été soignés, et elle est chaleureuse. Elle est dans un lit douillet et confortable. Elle est bonne », a-t-il ajouté.

Cassandra Clark, la belle-sœur de Lauder à Miami, a lancé un GoFundMe pour collecter des fonds pour Lauder, sa mère et ses fils.

“Bien que nous soyons si reconnaissants que notre famille va bien physiquement, ils ont absolument tout perdu dans cette tempête et, malheureusement, ils n’avaient pas d’assurance locataire”, a écrit Clark.

La page a recueilli plus de 17 000 $ mardi.

“Je suis choqué que tous ces gens m’aident et qu’ils ne me connaissent même pas”, a déclaré Lauder.

Il espère que les gens sauront désormais évacuer. “Ma mère a changé de ton : elle évacuera la prochaine fois”, a-t-il déclaré. “J’espère que les gens apprennent des erreurs des autres et non des leurs.”

Trisha Ahmed est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Trisha Ahmed sur Twitter.

Trisha Ahmed, Associated Press