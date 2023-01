Son fils demande 50 millions de dollars à Los Angeles pour la mort de son père suite à des coups de pistolet paralysant

LOS ANGELES (AP) – Les avocats du fils de 5 ans d’un homme décédé après avoir été choqué à plusieurs reprises par la police de Los Angeles avec un pistolet paralysant à la suite d’un accident de la circulation ont déposé vendredi une réclamation de 50 millions de dollars pour dommages contre la ville.

L’action en justice est requise avant que le fils et la succession de Keenan Anderson puissent poursuivre la police de Los Angeles pour mort injustifiée et violation des droits civils pour l’avoir retenu et l’avoir électrocuté six fois avec un Taser en moins d’une minute le 3 janvier.

“Si vous tasez quelqu’un avec 50 000 watts d’énergie électrique six fois… est-il vraiment étonnant que quelques instants plus tard, son cœur commence à battre?” a déclaré l’avocat Carl Douglas lors d’une conférence de presse. “Est-il étonnant que quatre heures plus tard, son cœur ne puisse plus résister à la pression de ce Taser et abandonne, laissant un garçon de 5 ans dans son sillage?”

La réclamation a été déposée au nom du fils d’Anderson, Syncere Kai Anderson, qui se tenait aux côtés de sa mère, Gabrielle Hansell, l’administratrice de sa succession, aux côtés de leurs avocats.

Anderson, 31 ans, professeur d’anglais au lycée à Washington, DC, et cousin de Patrisse Cullors, co-fondateur de Black Lives Matter, était le suspect dans un accident de la circulation avec délit de fuite lorsqu’il a été arrêté par la police à Venise. Plus tard, il a fui les policiers et a résisté à son arrestation, a indiqué la police.

Anderson a crié à l’aide après avoir été épinglé dans la rue par des agents et choqué à plusieurs reprises, selon une vidéo publiée par le département.

« Ils essaient de me tuer », a crié Anderson.

Les images montraient un officier appuyant son avant-bras sur la poitrine d’Anderson et un coude dans ce cou.

“Ils essaient de me George Floyd”, a déclaré Anderson en référence à l’homme noir tué par des officiers dans le Minnesota.

“Nous ne pouvons que nous demander ce que voulait dire Keenan Anderson”, a déclaré l’avocat Ben Crump. «Mais s’il voulait dire qu’il finirait mort à la fin de la rencontre aux mains du département de police de Los Angeles, alors Keenan Anderson avait raison. Ils George Floyd lui.

Le chef Michel Moore a déclaré qu’Anderson s’était initialement conformé aux agents alors qu’ils enquêtaient pour savoir s’il était sous l’influence de drogues ou d’alcool. Mais il a été maîtrisé après avoir lutté avec des officiers qui l’avaient poursuivi lorsqu’il s’est enfui.

Anderson a couru dans la peur – comme d’autres hommes noirs l’ont fait – lorsque des officiers supplémentaires répondant à un appel de renfort se sont précipités vers lui, a déclaré Douglas.

L’allégation indique que les agents ont utilisé une force meurtrière déraisonnable, déployé le Taser par négligence et par erreur, n’ont pas suivi la formation sur les dangers de l’asphyxie tout en menottant Anderson et ont conspiré les uns avec les autres pour cacher et déformer des informations dans de faux rapports de police.

Un test de toxicologie du LAPD a trouvé de la cocaïne et du cannabis dans le corps d’Anderson, a déclaré le chef. Le bureau du coroner effectuera également un rapport de toxicologie.

Les officiers n’ont pas encore été nommés, mais leur syndicat a publié une déclaration disant que la famille et les avocats “essayaient de profiter sans vergogne” d’un “incident tragique”.

Un porte-parole du LAPD a refusé de commenter citant une politique de ne pas commenter les litiges en cours.

Après avoir été maîtrisé, Anderson a fait un arrêt cardiaque et est décédé dans un hôpital environ quatre heures plus tard.

Brian Melley, l’Associated Press