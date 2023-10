Son fils a été tué par l’armée colombienne. Maintenant, elle reçoit des excuses | Actualités sur la criminalité

Bogota – Colombie – Près de deux décennies après que l’armée colombienne a tué son fils de 19 ans, Beatriz Mendez a entendu les mots qu’elle attendait depuis longtemps.

Mardi, le ministre de la Défense Ivan Velasquez a présenté des excuses publiques pour les exécutions extrajudiciaires de 19 civils, dont le fils et le neveu de Méndez, blanchissant leurs noms de tout acte répréhensible et reconnaissant la responsabilité de l’État dans leur mort.

« Nous venons demander pardon », a déclaré Velasquez. « Nous savons qu’aujourd’hui il est difficile d’obtenir le pardon parce que l’État a tenté de cacher la vérité. »

Le président Gustavo Petro et le chef de l’armée Luis Ospina Gutierrez ont également présenté leurs excuses. C’était la première fois que l’État reconnaissait son rôle dans le scandale, connu sous le nom d’affaire des « faux positifs ».

Le terme décrit une pratique militaire consistant à assassiner des civils et à les faire passer pour des rebelles dans le conflit interne qui dure depuis des décennies en Colombie, afin d’augmenter le nombre de « victimes » au combat dont les soldats pourraient s’attribuer le mérite.

Ces statistiques, à leur tour, ont permis à l’armée de prétendre que le vent était en train de tourner dans sa guerre contre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), le plus grand groupe rebelle de l’époque.

Le fils de Mendez, Weimar Castro Mendez, et son neveu, Edwar Rincon Mendez, ont été vus pour la dernière fois le 21 juin 2004. Ils ont disparu du quartier pauvre où ils vivaient dans le sud de Bogota, alors qu’ils se promenaient avec un ami.

Deux jours plus tard, la famille Mendez apprend par une émission de radio que l’armée a identifié les deux jeunes hommes comme des combattants rebelles tués au combat.

Mendez, qui se trouvait dans une ville rurale voisine au moment des disparitions, est arrivée à Bogota pour retrouver son fils et son neveu dans un cercueil. Leurs corps, vêtus de treillis rebelles tachés de sang, étaient criblés de dizaines de balles. Les cornées des yeux de son fils avaient été enlevées.

« C’était terrible, comme dans un film d’horreur », a déclaré Mendez.

Leurs morts horribles ne marquèrent que le début des procès de Méndez. Après avoir dénoncé le crime et envoyé des lettres demandant justice au président de l’époque, Alvaro Uribe, et à son ministère de la Défense, des appels anonymes ont inondé son téléphone de menaces de mort, la forçant à se cacher pendant cinq ans.

Les experts estiment que les 19 meurtres reconnus cette semaine ne représentent que la pointe de l’iceberg, une infime fraction des décès dont le gouvernement est responsable.

Entre 2002 et 2008 seulement, au moins 6 402 civils ont été tués de manière extrajudiciaire, selon la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), un tribunal créé à la suite de l’accord de paix de 2016 entre les FARC et le gouvernement.

La plupart des victimes étaient des agriculteurs pauvres des campagnes ou des jeunes hommes des villes attirés vers des zones reculées avec des offres d’emploi.

Le JEP a placé plus de 3 500 militaires sous enquête pour des crimes liés aux meurtres, mais les défenseurs des droits de l’homme estiment que ces décès représentent une défaillance institutionnelle plus large.

« L’État a le devoir de garantir les droits de l’homme. Si ces droits sont violés, même s’il n’y a pas de responsabilité directe, il y a une responsabilité pour ne pas avoir empêché les événements et pour ne pas avoir protégé les droits des citoyens », a déclaré Maria Camila Moreno, directrice de la Cour internationale de justice transitionnelle (CPI). ICTJ), une organisation à but non lucratif qui se consacre à la recherche de responsabilités pour les violations massives des droits de l’homme.

Cette conviction a toutefois suscité une controverse en Colombie, où des politiciens de droite ont rejeté l’idée selon laquelle les crimes étaient systématiques et ordonnés par les supérieurs de l’armée.

Les tribunaux colombiens ont ordonné aux administrations précédentes de présenter des excuses officielles dans le cadre des réparations dues aux victimes. Mais l’ancien président Ivan Duque a refusé d’obtempérer, a déclaré Pilar Castillo, directrice de l’Asociación Minga, un groupe qui offre une représentation juridique aux victimes d’exécutions extrajudiciaires.

L’inaction de Duque reflète une culture plus large de déni, a ajouté Castillo.

« En fait, l’administration Duque n’avait pas la volonté politique de se conformer aux décisions car cela aurait signifié reconnaître que les exécutions extrajudiciaires constituaient une pratique criminelle au sein des forces militaires », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que le gouvernement Duque n’était pas le seul à esquiver ses responsabilités : les administrations du président Uribe et de son successeur Juan Manuel Santos ont également nié que les exécutions extrajudiciaires constituaient un problème systémique dans l’armée.

Au lieu de cela, les administrations ont avancé que les cas étaient isolés, un récit qui a été réfuté par la JEP mais qui continue de circuler dans les secteurs de droite, selon Moreno, directeur de l’ICTJ.

Cependant, lors des audiences du JEP, des responsables militaires ont déclaré que les crimes étaient motivés par la politique de l’État et par la pression exercée par leurs supérieurs. Les exécutions extrajudiciaires ont augmenté en 2005 lorsque le ministère de la Défense a annoncé une directive récompensant les militaires par des vacances, des promotions et des primes pour les victimes au combat.

Des responsables ont également déclaré au JEP que l’ancien général militaire colombien Mario Montoya avait ordonné aux soldats de donner la priorité aux assassinats plutôt qu’aux captures.

Le JEP a jusqu’à présent inculpé trois généraux, dont Montoya, accusé des exécutions extrajudiciaires de 130 civils alors qu’il était commandant de la Quatrième Brigade, de 2002 à 2003.

En septembre, le général à la retraite Henry Torres Escalante a avoué publiquement avoir ordonné des exécutions extrajudiciaires et entravé les enquêtes sur ces crimes.

Lors de l’événement public de mardi, les proches des 19 victimes ont donné des témoignages émouvants sur scène devant les hauts gradés de l’armée. Certains ont refusé d’accepter les excuses de l’État et d’autres ont injurié les forces armées du pays.

Certains ont appelé les anciens présidents Uribe et Santos – qui a été ministre de la Défense de son prédécesseur – à s’excuser également publiquement.

Santos, qui a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir inauguré un accord de paix avec les FARC pendant sa présidence, a présenté ses excuses aux victimes en 2021, mais sa déclaration a été publiée lors d’une audience à huis clos. Il a déclaré aux médias locaux qu’il n’avait pas été invité à l’événement public de mardi.

Mercredi, Uribe a nié que son administration soit responsable de ces crimes, sans évoquer la possibilité de présenter des excuses publiques.

Castillo, directeur de l’Asociación Minga, a déclaré que les excuses officielles de mardi étaient une priorité pour les familles des victimes, car de hauts responsables du gouvernement, dont Uribe et Santos, avaient soit nié les meurtres, soit justifié les actions de l’armée lorsque le scandale avait éclaté pour la première fois en 2008.

Certaines des victimes, par exemple, ont été accusées d’être des criminels, afin de minimiser leur mort, selon les familles et les défenseurs des droits.

Mendez, qui a passé près de deux décennies à se battre pour prouver l’innocence de son fils, a déclaré que son enfant n’avait jamais été impliqué dans des activités criminelles. Au moment de son décès, il venait tout juste de terminer ses études secondaires et aspirait à trouver un emploi pour l’aider à prendre soin de sa famille.

Elle considère les excuses présentées mardi par le ministre de la Défense, Velasquez, comme le résultat de son combat – et de celui de milliers d’autres.

« Nous avons démontré que tout ce que nous avons fait pour nos fils n’a pas été vain », a-t-elle déclaré.