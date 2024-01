Son fils a été enlevé par le Hamas. Elle lui a organisé un concert, en espérant qu’il puisse l’entendre : NPR

basculer la légende Tamir Kalifa pour NPR

Tamir Kalifa pour NPR

ZIKIM, Israël — Idit Ohel n’a pas eu de nouvelles de son fils aîné, Alon Ohel, depuis plus de trois mois.

“Je sais qu’il est vivant”, dit-elle. “Je sais qu’il est vivant parce qu’il a été emmené vivant, et je sais qu’il est vivant parce que je suis mère.”

Alon, 22 ans, était l’un des quelque 240 otages capturés par le Hamas le 7 octobre dans le cadre de son attaque contre Israël, qui a tué environ 1 200 personnes, selon les responsables israéliens. Il a été emmené au petit matin du festival de musique Nova. Les militants du Hamas ont tué des centaines de personnes lors du festival.

Idit n’a reçu aucune vidéo ni aucun message de sa part depuis l’attaque.

Les familles des plus de 130 otages, selon Israël, toujours détenus craignent que le temps ne soit compté.

“C’est pourquoi nous faisons cela”, dit-elle, “parce que la musique dit que nous devons arrêter et faire quelque chose.”



basculer la légende Tamir Kalifa pour NPR

Tamir Kalifa pour NPR

Alors que les négociations pour la libération des otages sont au point mort et qu’une campagne militaire israélienne majeure est en cours à Gaza, il peut être difficile de rester positif.

C’est pourquoi Idit a organisé un concert pour Alon.

“Je n’ai aucun contrôle sur Alon, ce qu’ils lui font, quand il va revenir”, dit-elle. “J’ai le contrôle sur les choses que je fais. C’est ce que j’ai fait, c’est ce que je veux.”

L’automne dernier, Alon était censé intégrer l’une des meilleures académies de musique d’Israël : l’école de musique Rimon à Tel Aviv. Idit dit que c’est un excellent pianiste.



basculer la légende Tamir Kalifa pour NPR

Tamir Kalifa pour NPR

“La musique occupe une grande place dans sa vie”, dit-elle. “Il bouge grâce à la musique. Il bouge physiquement grâce à la musique. Vous pouvez voir quand il bouge, c’est comme s’il écoutait de la musique tout le temps.”

Le concert a lieu dans un petit centre communautaire à Zikim, un kibboutz près de la bande de Gaza. Certains des artistes israéliens préférés d’Alon, dont Guy Mazig, jouent. Il chante sur quelqu’un qui essaie d’aider son enfant.

“Il a de gros ennuis, et vous êtes très pressé et tout ce que cela implique, la tristesse et la diversité des émotions”, explique Mazig.



basculer la légende Tamir Kalifa pour NPR

Tamir Kalifa pour NPR

Le père d’Alon est là, ainsi que son frère. Certains soldats sont également présents : ils ont entendu la musique de leur base près de la frontière et sont venus l’écouter. C’est parce que la musique ne joue pas seulement dans le centre communautaire : à l’extérieur, deux chaînes de haut-parleurs sont suspendues à une grue, pointées vers Gaza.

Le son de la musique résonne sur les collines et, au loin, la fumée s’élève du bombardement israélien de la ville de Gaza. Les combats ont été particulièrement intenses ces derniers jours. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 26 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la campagne militaire israélienne en octobre.

Le concert se termine, le camion avec les haut-parleurs s’éloigne et un avion de combat israélien gronde au-dessus de nous.



basculer la légende Tamir Kalifa pour NPR

Tamir Kalifa pour NPR

De retour à l’intérieur, Idit Ohel dit qu’elle pense que son fils écoutait.

“Je sais qu’il m’a entendu, parce que je sais”, dit-elle. “Parfois, il n’est pas nécessaire d’entendre de la musique. Ce n’est pas l’audition, c’est l’ambiance, c’est l’énergie.”

Et puis elle récupère son smartphone. Elle veut qu’on entende Alon jouer.

“Oh, tu dois voir ça”, dit Idit avec fierté dans la voix. “C’est Alon.”