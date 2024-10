« Son état est meilleur… » : Kirti Kumar, le frère de Govinda, fait le point sur la blessure accidentelle par balle de l’acteur | Actualités du cinéma hindi

« Son état est meilleur… » : Kirti Kumar, le frère de Govinda, fait le point sur la blessure accidentelle par balle de l’acteur

L’acteur et leader du Shiv Sena, Govinda, se remet après avoir subi chirurgie d’urgence pour un blessure par balle subi lorsqu’il s’est accidentellement tiré une balle dans la jambe chez lui à Mumbai mardi matin.

S’adressant aux médias mardi, son frère, Kirti Kumar, a déclaré que Govinda s’améliorait et était dans un état stable.

« Son état s’est amélioré. Il restera à l’hôpital pendant deux à trois jours. La balle a été retirée et il se sent soulagé. Nous prions pour son prompt rétablissement », a-t-il déclaré, remerciant tout le monde pour ses bons vœux.

L’incident s’est produit vers 4h45 du matin lorsque le revolver sous licence de Govinda s’est déchargé accidentellement alors qu’il le remettait dans le placard, selon la police de Mumbai.

Il se préparait à ce moment-là à partir pour Calcutta.

Le manager de Govinda, Shashi Sinha, a déclaré au téléphone : « Govinda s’apprêtait à partir pour Calcutta et remettait son revolver sous licence dans le placard lorsqu’il lui a glissé des mains et que l’arme a explosé, le touchant à la jambe. Le médecin a retiré la balle et son état est stable. Il est toujours à l’hôpital.

Un responsable de la police de Mumbai a également confirmé que la blessure n’était pas grave et Govinda a été admis à l’hôpital par mesure de précaution.

Plus tôt, dans un message audio partagé par Krishna Hegde, membre de Shiv Sena (faction Eknath Shinde), Govinda a remercié tout le monde pour leurs prières et leur soutien. « Avec la bénédiction de vous tous et de mes parents, la balle a été retirée. Je remercie les médecins et vous de m’avoir soutenu dans vos prières », a-t-il déclaré.

Govinda est l’un des acteurs les plus célèbres et appréciés de Bollywood. Il a fait ses débuts d’acteur à la fin des années 1980 et a débuté sa carrière dans des films d’action et dramatiques.

Au fil des années, l’acteur a joué dans plusieurs films hindi, devenant un nom connu pour ses dialogues fluides, son excellent timing comique et ses mouvements de danse énergiques.

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, il a réalisé plusieurs films à succès, dont « Ilzaam », « Marte Dam Tak », « Khudgarz », « Dariya Dil », « Jaisi Karni Waisi Bharni », « Swarg » et « Hum », qui a consolidé sa place parmi les meilleurs acteurs de Bollywood.