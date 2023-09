Son et Saka se sont assis ensemble avant le derby Arsenal-Tottenham

Le capitaine de Tottenham, Son Heung-Min, et la star d’Arsenal, Bukayo Saka, ont commencé la semaine assis ensemble près du podium, mais ils la termineront face au derby du nord de Londres. TikTok @i_d

À quelques jours du premier derby du nord de Londres de la saison de Premier League, la rivalité locale a apparemment été mise de côté alors que des stars des deux côtés de la division Arsenal-Tottenham ont été repérées ensemble cette semaine.

L’attaquant des Gunners Bukayo Saka et le capitaine des Spurs Son Heung-Min ont tous deux fait une apparition à la Fashion Week de Londres, assistant au défilé Burberry printemps/été 2024 à Highbury Fields à Islington, situé au cœur du terrain d’Arsenal.

Après être arrivé séparément, les deux hommes ont été vus assis côte à côte au premier rang, l’air légèrement gêné par leur situation. Le duo a ensuite partagé une brève conversation tout en posant pour des photos en attendant le début du spectacle.

Bien que le derby imminent ait peut-être été mentionné – les deux équipes étant à deux points du leader Manchester City au classement avant le choc de dimanche – nous ne pouvons que supposer que Saka et Son ont plutôt choisi de discuter de vêtements pendant les quelques secondes où ils étaient. vus ensemble.

Voir deux meilleurs joueurs de clubs rivaux l’un à côté de l’autre quelques jours seulement avant de s’affronter dans l’un de leurs plus grands matchs de la saison peut être choquant pour certains fans, mais cela montre à quelle fréquence les stars d’élite se croiseront tout en vivant leur vie. loin du spectacle public des matches et du travail quotidien sur le terrain d’entraînement.

Gareth Cattermole/BFC/Getty Images

Son et Saka ont finalement été rejoints par un autre représentant de la Premier League, l’ailier de Crystal Palace, Eberechi Eze, et le coéquipier anglais de Saka a pris place entre eux, à côté de la piste.

Son s’est balancé sur le tapis vert foncé (plutôt que rouge) du défilé Burberry vêtu d’un trench-coat à carreaux gris et d’un pantalon à carreaux clair avant de prendre place à l’intérieur du chapiteau.

L’attaquant sud-coréen est en fait un ambassadeur de Burberry, ayant collaboré pour la première fois avec la marque de mode britannique en juin 2022. Il a également joué dans plusieurs shootings de mode pour Daniel Lee, qui a été nommé directeur créatif de Burberry peu de temps après.

Son fut bientôt rejoint sous le chapiteau par Saka, qui choisit d’associer un costume sans col avec un pull à col cheminée pour l’occasion, ainsi que de robustes mocassins verts.

Cependant, les deux ont été presque entièrement éclipsés lorsqu’Eze a fait son entrée dans la tente après l’arrivée de la star du Palace, vêtue d’une tenue vraiment audacieuse comprenant une chemise et un pantalon en tartan dépareillés rouge vif.

C’est le genre de tenue que seuls les sportifs de haut niveau et les gens du monde de haute couture peut réussir. Malgré la palette de couleurs choisie par Eze qui complète les rayures rouges et bleues de son club, ne vous attendez pas à voir trop de fans à Selhurst Park essayer d’imiter ce look de si tôt.