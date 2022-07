Son et Kane mènent les Spurs 6-3 pour ravir les fans sud-coréens

Séoul (AFP) – Le héros local Son Heung-min a ravi ses fans sud-coréens en marquant deux fois alors que Tottenham Hotspur battait une équipe sélectionnée de la K-League 6-3 lors d’un match amical de pré-saison extrêmement divertissant à Séoul mercredi.

Son et Harry Kane, vainqueur du Soulier d’or de la Premier League anglaise, qui ont marqué deux buts, sont tous deux apparus juste pour la seconde mi-temps alors que le manager Antonio Conte a donné à son équipe complète une course lors de leur premier match de pré-saison.

“Malgré le fait que de nombreux joueurs n’ont commencé leur pré-saison qu’il y a trois jours, d’autres n’ont eu que 10 jours, c’était un bon match”, a déclaré Conte.

“Le plus important est d’amener tous les joueurs à se mettre en forme.”

Son et Kane ont tous deux été acclamés par une foule de 64 000 personnes à guichets fermés au stade de la Coupe du monde de Séoul, même lorsqu’ils s’échauffaient sur la ligne de touche pendant la première mi-temps.

“Des supporters incroyables, des performances incroyables”, a déclaré Son après avoir fait un tour d’honneur après le coup de sifflet final.

“C’est le premier match de la saison, donc je suis vraiment content et reconnaissant qu’ils soient sortis sous un temps aussi pluvieux. J’ai vraiment, vraiment apprécié ça.

Le défenseur Eric Dier a ouvert le score pour les Spurs avec une frappe du pied gauche à la 29e minute.

L’équipe de la K-League a égalisé sur la tête de Cho Gue-sung pour porter le score à 1-1 à la mi-temps avant que le match n’explose dans une frénésie de buts après la pause.

Les Spurs ont commencé avec leur nouvelle signature de 60 millions de livres d’Everton, Richarlison, à l’avant, et après 45 premières minutes animées, le Brésilien a été rejoint par Kane.

– Haute intensité –

Il n’a fallu que deux minutes au capitaine anglais pour faire un impact, fouettant un centre de la droite que Kim Jin-hyuk a transformé dans son propre filet avec Richarlison à l’affût.

Son a ensuite été acclamé, mais l’équipe de la K-League a gâché la fête en égalisant pour la deuxième fois à la 52e minute grâce à l’international sud-africain Lars Veldwijk.

Deux minutes plus tard, Kane a rétabli l’avance de Tottenham avec une finition du pied gauche de l’extérieur de la surface.

L’international japonais Amano Jun a ensuite inexplicablement réussi à donner un penalty aux Spurs, que Son a converti pour envoyer ses fans dans une frénésie.

Amano a fait amende honorable deux minutes plus tard en frappant à la maison un coup franc, mais le partenariat meurtrier Kane et Son, après que l’équipe de la K-league ait été réduite à 10 hommes, a scellé un match à bascule avec un autre but chacun.

« Je suis satisfait de l’intensité des joueurs. Je n’ai rien demandé aujourd’hui », a déclaré Conte après le match, qui s’est joué à un rythme élevé tout au long.

“Marquer six buts était positif, encaisser trois buts était négatif – et nous devons certainement nous améliorer.”

L’arrivée de Tottenham à l’aéroport d’Incheon a été accueillie par des milliers de fans et 6 000 autres ont participé à une séance d’entraînement ouverte essayant d’avoir un aperçu de leurs héros.

“Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus ici pour regarder le match”, a déclaré Conte.

“C’était incroyable l’accueil que nous avons reçu à l’aéroport et de jouer devant 60 000 personnes alors que c’était un match amical.

“Pour moi, le club, c’est un privilège et un honneur de jouer en Corée.”

Tottenham disputera samedi son dernier match de sa tournée sud-coréenne contre l’équipe espagnole de Séville au stade de la Coupe du monde de Suwon.