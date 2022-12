Son e-mail fictif “Souviens-toi de moi” a déclenché une véritable connexion

Mme Todebush a grandi à Birmingham, dans le Michigan, avec une sœur aînée et trois frères et sœurs plus jeunes ; deux sont frères et un est non binaire. Ses parents, Susan et Thomas Todebush, ont divorcé alors qu’elle était en cinquième année. Susan Todebush est vice-présidente exécutive et directrice générale du Michigan Design Center. Thomas Todebush est le responsable principal du programme chez Webasto Americas, une entreprise de fourniture automobile. Une décennie avant d’obtenir un baccalauréat en sciences politiques de la Wayne State University en 2010, Mme Todebush avait déjà commencé à exprimer des opinions politiques. Au collège, « j’étais furieuse à cause de la crise au Kosovo », dit-elle. “Mes amis étaient comme, ‘Où est le Kosovo?'”

M. Arwa et ses deux jeunes sœurs ont grandi à Dover, NH Ses parents se sont rencontrés dans le cadre d’un projet du Peace Corps au Kenya. Sa mère américaine, Cheryl Arwa, l’avait rejointe en tant qu’infirmière. Son père, James Arwa, membre de la tribu Luo qui est né et a grandi en Tanzanie, travaillait comme traducteur.

En 1980, le couple a déménagé aux États-Unis. Sa mère est infirmière à l’hôpital Wentworth-Douglass de Douvres. Son père, un microbiologiste, est en invalidité de longue durée après un accident vasculaire cérébral en 2004. M. Arwa a obtenu un baccalauréat en journalisme audiovisuel de l’Université de Syracuse en 2003, puis a obtenu une maîtrise en relations internationales de l’Université du New Hampshire en 2008.