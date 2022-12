Son domaine dispose de 3 piscines et d’une écurie. Il dit qu’il n’est pas riche.

AL KHOR, Qatar – Chaque après-midi, Muhammad Al Misned quitte son bureau à Doha, la capitale du Qatar, saute dans son land cruiser blanc et se rend dans sa résidence secondaire dans le désert. Là, derrière une façade ressemblant à un château, se trouve son sanctuaire – avec trois piscines, deux terrains de football, un bowling, une écurie, un terrain de volley-ball et un labyrinthe de haies soigneusement entretenu, entre autres luxes.

Pendant une grande partie du XXe siècle, le pays n’était guère plus qu’un désert aride de pêcheurs et de pêcheurs de perles qui vivaient de l’eau salée du golfe Persique. Mais la découverte de gisements de gaz au large de sa côte nord dans les années 1970 – et le boom énergétique qui en a résulté – a renversé la situation du pays. Les Qataris bénéficient désormais de certains des revenus moyens les plus élevés au monde, ainsi que de soins de santé gratuits, d’un enseignement supérieur gratuit, d’une aide au logement, d’emplois gouvernementaux confortables, d’un soutien financier pour les jeunes mariés et de généreuses subventions.