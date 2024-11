Son désactivé : 3 novembre 2024

Monter de niveau

Quel(s) membre(s) du personnel idiot a examiné le comédien offensant pour le rassemblement Trump MSG ? S’il n’a pas été examiné, pourquoi pas ? En fait, à cette étape cruciale du dernier tour avant le jour du scrutin, pourquoi était-il là ? Il semble que les campagnes de haut niveau des deux côtés devraient être capables d’éviter ou de prévenir une blessure critique auto-infligée, mais apparemment ce n’est pas toujours le cas parce que l’équipe de Harris a également laissé tomber son candidat. Plus d’un milliard de dollars seront dépensés pour la Maison Blanche et pourtant, la moindre erreur peut potentiellement faire dérailler le train.

Civilité

Qu’est-il arrivé à la courtoisie et à l’honneur de nos présidents et candidats ? Quand est-il devenu acceptable de qualifier les gens de « déchet » et d’« ennemi intérieur », pour ne citer que quelques-unes des remarques ignobles faites récemment ? Je parie que Lincoln, FDR et Reagan se retournent dans leurs tombes. Il n’y a aucune excuse pour ce vitriol proféré par les dirigeants du monde libre.

Allez voter

Le Mississippi n’est pas intrinsèquement républicain. Tate Reeves a été réélu avec seulement 51 pour cent des voix. Un faible taux de participation et un échec à Jackson qui a obligé les électeurs à faire la queue pendant des heures ont tous eu un impact sur la faible marge gagnante de Reeves. Le Mississippi est le deuxième État dans lequel il est le plus difficile de voter et a une très longue histoire de pratiques électorales discriminatoires. Alors, s’il vous plaît, montrez-leur que vous pouvez voter. Votre vote peut vraiment faire la différence.

Rassemblement Harris

Notre vice-présidente devra véritablement être une force avec laquelle il faudra compter si elle réussit à transporter 75 000 personnes en bus à Washington DC pour son rassemblement auquel « personne » ne voulait assister. Donald Trump est tellement jaloux de la taille de sa foule qu’il dit n’importe quoi pour nier sa popularité. Montrez-moi des photos ou des vidéos des quelque 1 500 bus nécessaires pour y parvenir et je mangerai volontiers mes mots au petit-déjeuner.

Approbations

Les Sound Offs sur les principaux journaux et syndicats qui ne soutiennent pas le vice-président Harris omettent ici le point le plus important. Il ne s’agit pas tant d’une haine à son égard que d’un désir de ne pas contrarier Donald Trump en voyant de quels types d’allégements fiscaux et d’autres avantages ils peuvent bénéficier pour remplir leurs poches déjà débordantes. Il s’agit d’avidité éhontée et rien d’autre.

Normes

Ainsi, un présentateur local se fait virer pour avoir affiché ses opinions politiques sur ses comptes personnels. Un article en première page exprime « l’indignation » quant au manque de professionnalisme d’afficher une opinion politique lorsque l’on est journaliste. Le même jour, on apprend que le Washington Post soutient les démocrates depuis des décennies. Les rédacteurs et les écrivains ont démissionné parce que cette année, ils ont refusé de soutenir le vice-président Harris. L’ensemble du personnel s’identifie publiquement comme libéral. Vous ne pouvez pas inventer ce truc. Si les démocrates n’appliquaient pas deux poids, deux mesures, ils n’auraient aucune norme du tout.

Contrôler le récit

Pourquoi la plupart des Américains pensent-ils que l’économie se porte mal alors qu’en réalité elle se porte très bien ? C’est parce que les républicains réussissent mieux que les démocrates à contrôler le message médiatique sur notre économie : ce n’est pas l’économie qui est stupide ; c’est le prix des œufs et du bacon.

Ce n’est pas sa faute

Le rassemblement MSG de Donald Trump, qui a mal tourné en raison de discours racistes, sexistes et grossiers, n’est pas de sa responsabilité, nous dit-on. Il n’avait rien à voir avec ça. Se pourrait-il que ces démocrates sournois aient réussi une brillante mission de sabotage de rassemblement juste sous son nez ? Ouais, ça doit être ça.

Ce rond-point

Ce projet sans valeur de 2,3 millions de dollars est totalement inutile. Rien d’autre qu’une perte de temps et d’argent juste pour que quelqu’un puisse mettre une plume dans son chapeau. Un rond-point, c’est stupide. Cet argent aurait pu être mieux utilisé pour de véritables améliorations routières. Marre de l’ignorance et de l’incompétence.

Opinions politiques

Les opinions politiques de la télévision nationale et des journalistes sont évidentes au quotidien. Certaines personnalités sont très catégoriques sur leurs opinions politiques et très partisanes. Regardez MSNBC, CNN, ABC et CBC pour connaître les opinions libérales. FOX est également évidemment conservateur. Dave est un habitué de la côte du golfe du Mississippi depuis longtemps. Donnez-lui une pause.

Terrains de football

L’année dernière, les responsables de la ville de Biloxi ont été informés que des centaines d’enfants devaient quitter les terrains de football en face de la bibliothèque Margaret Sherry avant la tombée de la nuit, car aucun des terrains n’était éclairé. Nous voilà un an plus tard et le parc à chiens est éclairé ainsi que les terrains de pickle ball et le parking de pickle ball mais certains champs sont encore dans le noir. Nos enfants ne sont-ils pas une priorité à Biloxi ?

Armes à feu

Dieu merci, les malades mentaux peuvent toujours posséder des armes à feu en Amérique. Ce n’est pas parce que vous souffrez d’une maladie mentale que les méchants ne s’en prennent pas à vous.

