Son dernier message sur les réseaux sociaux a émis un avertissement sévère

Tanya Spencer

Ancien présentateur de télévision Tanya Spencer de l’Indiana est décédée d’un cancer à l’âge de 53 ans. Mais avant sa mort, elle a utilisé les réseaux sociaux pour partager un avertissement poignant et stimulant sur la vie.

Spencer, de son vrai nom Tanya Sumner, a laissé un message percutant sur Facebook avant de mourir vendredi 24 mai à son domicile d’un cancer agressif qui a débuté dans son côlon.

Elle a mis l’accent sur ce qu’elle considérait comme le plus important dans la vie, en disant à ses amis et à sa famille : « Le temps. Une bonne santé. Ce sont nos seuls vrais biens. Nos seules vraies monnaies qui comptent », comme le partage son ancien lieu de travail, WRTV Indianapolis.

Tout au long de sa lutte contre ce cancer intense, Spencer a plaidé pour que les gens subissent leurs coloscopies comme indiqué. Elle a partagé qu’elle avait attendu de suivre la procédure sans savoir que le Le CDC a abaissé l’âge recommandé pour passer une coloscopie de 50 à 45 ans en 2021.

Parlant franchement avec WRTV l’automne dernierSpencer a déclaré à propos de la procédure : « Oui, c’est inconfortable, c’est désagréable. Personne ne veut une coloscopie mais prenez-la. Obtenez-la à 45 ans. »

« Si vous pouviez m’imaginer trouver cette tumeur de la taille d’un pamplemousse 6 ans plus tôt, nous aurions une conversation différente », a-t-elle poursuivi.

L’ancienne présentatrice de télévision, devenue plus tard une politicienne locale, servant le district 3 du conseil municipal de Whitestown, a découvert son cancer alors qu’elle subissait une intervention chirurgicale d’urgence fin 2022.

La chimiothérapie n’a pas aidé et le cancer s’est finalement propagé à son abdomen, Spencer révélant dans son interview de l’année dernière qu’elle avait une rare mutation génétique KRAS G12C qui rendait le cancer « très agressif et à croissance très rapide ».

Les amis proches de Spencer sont restés à ses côtés et l’ont défendue tout au long de son traitement contre le cancer. Avant son décès, elle prenait deux médicaments non couverts par son assurance et ses amis ont commencé à GoFundMe pour aider à réduire les coûts économiques du traitement.

Dans son interview télévisée, Spencer a évoqué ce que le soutien de ses amis signifiait pour elle, en disant : « Ils ont été mes défenseurs. Ils m’ont élevé. »

Spencer laisse dans le deuil son mari et l’adolescent du couple.

