Son concessionnaire lui a demandé de retirer un antivol. Maintenant, sa voiture a été volée – encore une fois

Quelques mois après que le concessionnaire d’un homme de North York lui ait demandé de retirer le dispositif antivol d’après-vente de sa nouvelle Lexus, le véhicule d’une valeur de 75 000 $ a été volé dans un parking de la TTC le 3 octobre.

Ce vol marque la deuxième fois en neuf mois que Mitchell Levine et son épouse Stacie Korn se font voler une nouvelle Lexus, en particulier, dans le parking de la station de métro Wilson.

C’est également la troisième fois au cours de la dernière année qu’une voiture leur est volée.

« C’est très frustrant », a déclaré Levine à CBC Toronto. « Quand nous avons essayé de mettre des dispositifs de sécurité dans les voitures, ils nous ont forcés à les retirer. »

Lorsque Levine et Korn ont acheté leur nouvelle Lexus à la mi-juillet, ils ont fait installer un dispositif antivol après-vente parce qu’ils ne voulaient pas perdre un autre véhicule. Mais lorsqu’ils l’ont amené chez le concessionnaire Ken Shaw Toyota pour faire diagnostiquer un problème mécanique, ils ont dû payer une facture de 20 000 $ pour réparer le câblage qui, on leur avait dit, avait été endommagé par l’appareil, annulant par la même occasion leur garantie.

La Lexus est systématiquement le véhicule le plus volé en Ontario, selon l’Association Équité, qui enquête et analyse la fraude et la criminalité à l’assurance, et la Lexus figure régulièrement en tête des listes de souhaits des voleurs. (Source : Association Équité)

Ils ont déclaré qu’un vendeur avait recommandé l’appareil, mais le concessionnaire a nié cette affirmation. Alors que les négociations sur la garantie se poursuivaient, le couple a opté pour une solution temporaire et moins coûteuse à leurs problèmes mécaniques et pour une barre métallique qui se verrouille sur le volant pour dissuader les voleurs.

Puis, le 3 octobre, Levine dit que Korn l’a appelé pour lui dire que son application Lexus indiquait que leur voiture n’était plus là où elle l’avait garée.

« Qu’est devenu Toronto? C’est plus qu’effrayant », a déclaré Levine. « C’est plus perturbant qu’autre chose. On n’a aucun sentiment d’appartenance personnelle, dans le sens où on ne peut rien retenir. On ne peut rien garder. »

MONTRE | Cet homme de Toronto s’est fait voler sa voiture à trois reprises cette année : Cet homme de North York s’est fait voler trois voitures l’année dernière Vidéo en vedetteLe concessionnaire de Mitchell Levine lui a demandé de retirer un dispositif antivol qu’il avait installé dans sa Lexus, mais lorsqu’il l’a fait, il a été volé dans un parking de la TTC. C’est la troisième fois au cours de la dernière année que Levine et sa femme se font voler un véhicule.

La TTC installe des caméras dans les parkings très fréquentés

Étant donné que les deux véhicules Lexus du couple ont été volés exactement dans le même parking, Levine se dit en colère contre la TTC pour ne pas avoir assuré plus de sécurité.

La Toronto Parking Authority gère le parking de la station Wilson de la TTC en faisant appel à une entreprise de sécurité privée qui effectue des patrouilles de routine, a déclaré le porte-parole Stuart Green. Il dit que des agents spéciaux de la TTC patrouillent également.

« Nous recherchons d’autres moyens d’améliorer la sécurité et de dissuader le vol, notamment en installant des caméras dans les terrains très fréquentés », a écrit Green. « La sûreté et la sécurité restent notre priorité absolue à tout moment. »

Levine dit qu’il pense également que le modèle de base du Lexus RX 350h devrait être doté d’une meilleure protection antivol et que l’entreprise elle-même devrait offrir aux propriétaires plus de moyens de protéger leurs véhicules, étant donné que Lexus est le modèle de voiture le plus volé en Ontario.

REGARDER | L’antivol se transforme en cauchemar de réparation: Installer un antivol dans sa Lexus s’est transformé en un cauchemar de réparation et a annulé la garantie Vidéo en vedetteMitchell Levine affirme que son concessionnaire n’a pas proposé de mesures antivol supplémentaires lorsqu’il a acheté une Lexus toute neuve, il a donc fait installer lui-même un dispositif. Mais essayer de protéger son SUV s’est transformé en un problème coûteux et en une bataille avec le concessionnaire, dit-il.

Lexus affirme que la demande étrangère joue un rôle dans les vols

Lexus Canada est « désolée d’apprendre [Levine’s] véhicule volé », a déclaré le porte-parole Philippe Crowe.

Lexus « introduit régulièrement des fonctionnalités techniques nouvelles ou améliorées pour réduire le risque de vol d’un véhicule », a déclaré Crowe. Mais, a-t-il ajouté, « une plus grande demande pour ces véhicules sur les marchés étrangers conduit à un ciblage accru de ces véhicules par le crime organisé ».

Les mesures antivol d’un véhicule peuvent ne pas faire grand-chose face à son attrait auprès des voleurs, a convenu David Adams, président et chef de la direction de Constructeurs automobiles mondiaux du Canada.

David Adams est président de Constructeurs automobiles mondiaux du Canada, une organisation commerciale nationale. Il suggère aux propriétaires de voitures d’éloigner les porte-clés de leur porte d’entrée et de les ranger dans des « sacs de Faraday » pour empêcher les voleurs d’intercepter le signal entre le porte-clés de votre voiture et ses mécanismes d’allumage et de verrouillage. (Soumis par David Adams)

Il affirme que les produits Toyota, tels que la Lexus, pourraient être attrayants sur des marchés comme le Moyen-Orient et l’Afrique, car les pièces Toyota y sont facilement disponibles et les véhicules ont une réputation de durabilité.

« Je ne pense pas que ce soit vraiment une question de technologie », a déclaré Adams. « C’est presque comme si lorsqu’il y avait une volonté, il y avait un moyen. »

Adams ne pense pas qu’il soit possible de rendre un « véhicule impénétrable au vol de voiture », d’autant plus que de plus en plus de conducteurs s’appuient sur des systèmes sans fil qui rendent les véhicules vulnérables au vol.

Les voleurs peuvent exploiter les porte-clés, dit-il, en utilisant un dispositif de réception qui intercepte le signal entre un porte-clés laissé sur un porte-clés près de la porte d’entrée et le véhicule garé dans l’allée. Il recommande de garder vos clés éloignées de la porte d’entrée ou de protéger votre porte-clés avec un sac Faraday, qui protège le signal des récepteurs extérieurs.

Pour sa part, Levine affirme que lui et sa femme n’achèteront pas une autre Lexus : « A quoi ça sert d’être le punching-ball de quelqu’un ? »