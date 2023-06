"Son commentaire est le pire": Chappell-Botham ravive une rivalité vieille de 40 ans

Le cricket est considéré comme le jeu des gentlemen qui a conduit à de nombreuses amitiés hors du terrain comme Virat Kohli et AB de Villiers, Virender Sehwag et Sachin Tendulkar, et bien d’autres. En plus de former de bons liens, le cricket est connu pour créer des rivalités amères, non seulement sur le terrain mais aussi hors du terrain. L’une de ces rivalités infâmes est entre l’ancien polyvalent anglais Ian Botham et l’ancien skipper australien Ian Chappell, qui ne sont pas en bons termes depuis 1977. Cependant, même après plus de 40 ans, les choses ne sont pas en place entre eux car les deux grands ont de nouveau enflammé leur longue querelle.

Notamment, les deux joueurs ont été impliqués dans une altercation dans un bar de Melbourne. Chappell a affirmé que Botham avait tenté de le frapper avec un verre brisé, tandis que Botham a nié l’allégation. Après leur passage réussi en tant que joueurs de cricket, les deux joueurs se sont maintenant imposés comme des commentateurs renommés.

S’exprimant pour le documentaire de Channel 9 The Longest Feud, Chappell a jeté un peu de lumière sur leur rivalité et a poursuivi en qualifiant le commentaire de Botham de « le pire ».

« J’ai eu des amis qui ont dit ‘pourquoi tu ne te réconcilies pas’ et je dis ‘eh bien, d’abord, s’il veut s’excuser pour les mensonges qu’il a racontés, j’accepterais cela, mais pourquoi devrais-je me réconcilier et être amis ? avec un gars avec qui je n’ai rien en commun, je pense que son commentaire est le pire des commentateurs à long terme, je ne m’intéresse pas à ses intérêts et je n’ai rien à lui dire », Chappell a été cité comme disant par Fox Sports.

« En d’autres termes, si je m’asseyais avec lui, ce serait ennuyeux comme l’enfer pour moi et pourquoi est-ce que je veux me mettre à travers ça? Donc cela vous donne probablement une indication de combien c’était amusant de s’asseoir avec lui. Je le ferais J’ai préféré la perceuse du dentiste à m’asseoir là-bas. Je n’ai rien en commun avec le mec à part le même prénom et, d’accord, nous avons probablement tous les deux joué droitier », a-t-il ajouté.