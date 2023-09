Son combat contre les maladies cardiaques et plus encore – Hollywood Life

Crédit d’image : Scott Kirkland/Shutterstock pour le Wallis Annenberg Center

Patrick Stewart est surtout connu pour être un acteur légendaire dans Star Trek et plus. Le talentueux homme de 83 ans a été très ouvert sur tous les aspects de sa vie au fil des ans, y compris ses problèmes de santé. On lui a diagnostiqué une maladie cardiaque, ce qui l’a conduit à subir une intervention chirurgicale qui lui a sauvé la vie, et il a été confronté à d’autres problèmes de santé, comme l’arthrite. Il avait précédemment admis avoir consommé du cannabis pour soulager ses douleurs articulaires après avoir été examiné par un médecin.

« Il y a deux ans, à Los Angeles, j’ai été examiné par un médecin et on m’a remis une note m’autorisant légalement à acheter, dans un point de vente agréé, des produits à base de cannabis », a-t-il déclaré dans une interview à Le miroir en 2017. Il a également déclaré qu’il utilisait des pommades et des sprays pour son problème de santé héréditaire. « La pommade aide au sommeil car la douleur est réduite. Le spray est beaucoup plus utilisable et je me vaporise les doigts plusieurs fois par jour », a-t-il expliqué. « Ils ont considérablement réduit la raideur et la douleur. Je peux serrer les poings, ce qui n’était pas le cas avant de commencer ce traitement. »

Apprenez-en davantage sur la santé de Patrick ci-dessous.

Patrick Stewart a reçu un diagnostic de maladie cardiaque

Patrick a reçu un diagnostic de maladie coronarienne au milieu des années 2000. « J’ai le fort sentiment que, si le moment venait pour moi, n’ayant joué aucun rôle dans ma naissance, j’aimerais pouvoir choisir comment je mourrai », a-t-il déclaré. Le temps du dimancheen discutant de sa santé et de la manière dont il souhaite réussir, en 2011. Il a également admis avoir subi une intervention peu de temps après son diagnostic.

«Cela est en grande partie dû à mon âge. J’ai subi une opération cardiaque il y a cinq ans », a-t-il expliqué. « J’avais 70 ans l’année dernière et il y a quelque chose à faire dans le fait d’atteindre soixante ans et dix, n’est-ce pas ? »

Il a également parlé de son diagnostic de maladie cardiaque dans une interview en 2022 avec ITV. Ce matin. « C’était un signal d’alarme », a-t-il déclaré. « J’ai reçu un diagnostic très inattendu lors de mon examen médical annuel par mon cardiologue. » En 2006, des tests ont révélé qu’il avait un blocage cardiaque à 85 pour cent nécessitant l’insertion d’un stent.

« En cinq minutes, j’étais sur une civière [a wheeled stretcher used for transporting hospital patients] donnant des détails sur mes plus proches parents », a-t-il ajouté. Il a également décrit la situation comme « plutôt dramatique », mais a admis qu’il « n’avait pas eu le temps d’y réfléchir ».

« Ce que je savais, c’est que j’étais entre les meilleures mains possibles et que j’allais être pris en charge quel que soit le résultat », a-t-il également déclaré en 2019.

Qu’est-ce qu’une maladie cardiaque ?

Les maladies cardiaques font référence à « plusieurs types de maladies cardiaques », selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Le média indique également que le type de maladie cardiaque le plus courant est la maladie coronarienne (MAC), dont souffrait Patrick. Cela peut entraîner une crise cardiaque, mais les risques peuvent être considérablement réduits grâce à des changements de mode de vie et, dans certains cas, à des médicaments.

Depuis combien de temps Patrick Stewart est-il malade ?

Patrick a reçu un premier diagnostic de maladie cardiaque en 2006. Il a été traité pour cette maladie et continue de faire face à d’autres problèmes de santé, comme son arthrite, à mesure qu’il vieillit.

Comment va Patrick Stewart aujourd’hui ?

Patrick continue d’utiliser des traitements bénéfiques pour sa maladie cardiaque, son arthrite et toute autre maladie. Il est marié à sa jeune épouse Sunny Ozell, qui a presque 40 ans de moins que lui, depuis 2013 et ils semblent s’épanouir en tant que couple. « Cela a été une attirance immédiate. Quand elle est venue nous offrir un dessert maison – parce que son manager avait insisté – nous avons discuté », a déclaré Patrick au micro. Courrier quotidien à peu près au moment où il l’a rencontrée pour la première fois. « Elle m’a très gentiment dit qu’elle voulait voir Macbeth, puis je lui ai donné mon numéro de téléphone portable. »

Depuis son opération, Patrick doit également consulter des médecins deux fois par an pour passer plusieurs tests, notamment une angiographie, qui permet aux médecins de voir les vaisseaux sanguins de votre cœur.