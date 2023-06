Son combat contre le cancer et mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : DÎNER ALLISON/EPA-EFE/Shutterstock

Dolph Lundgren est un acteur connu pour son interprétation d’Ivan Drago dans « Rocky IV ».

Il a reçu un diagnostic de cancer en 2015, mais il a mis des années à annoncer publiquement son diagnostic

On a dit à Dolph qu’il lui restait trois ans au plus à vivre – jusqu’à ce qu’il demande un deuxième avis et reçoive un traitement salvateur

Rocheux IV étoile Hans « Dolph » Lundgren a révélé en mai 2023 qu’il suivait discrètement un traitement contre le cancer depuis 2015, date à laquelle les médecins ont découvert une tumeur dans son rein. En 2020, ils ont trouvé plusieurs autres tumeurs qui ont ensuite été enlevées chirurgicalement. « Il y a une image là-bas que j’allais réaliser et jouer et qui commençait à l’automne. Le médecin m’a appelé quand j’étais en Alabama prêt à tirer et m’a dit qu’ils avaient trouvé une autre tumeur au foie », se souvient-il dans l’épisode du 24 mai 2023 de En profondeur avec Graham Bensinger.

C’est à ce moment-là que Dolph, 65 ans, a réalisé que son cancer était « quelque chose de grave ». En fait, la tumeur était si « grave » qu’ils ne pouvaient pas l’enlever chirurgicalement. Dolph a fini par suivre la voie de la thérapie systémique (qui est « tout type de traitement contre le cancer qui cible l’ensemble du corps », selon le Moffitt Cancer Center) et a traité les effets secondaires drainants. Lisez la suite pour en savoir plus sur le diagnostic de cancer de Dolph et comment il va aujourd’hui.

Plus Nouvelles des célébrités

Dolph Lundgren atteint d’un cancer du rein

Comme mentionné ci-dessus, Dolph a reçu un diagnostic de cancer du rein en 2015. « J’ai fait des scans tous les six mois », a-t-il expliqué à Graham Besinger sur son podcast. « Ensuite, vous le faites chaque année et tout s’est bien passé pendant cinq ans. » Parlant du moment où son cancer est revenu, il a ajouté : « En 2020, j’étais de retour en Suède et j’avais une sorte de reflux acide… J’ai donc fait une IRM, et ils ont découvert qu’il y avait quelques tumeurs supplémentaires autour de cette zone. »

Le soldat universel star s’est fait enlever six tumeurs, mais cela, malheureusement, ne l’a pas effacé cette fois. Il a reçu un appel de son médecin peu de temps après son opération qui l’a informé qu’il avait une tumeur dans son corps de la taille d’un citron, qui ne pouvait pas être enlevée chirurgicalement.

Qu’est-ce que le cancer du rein ?

Le cancer du rein est un cancer qui commence dans les reins, selon la Mayo Clinic. Le carcinome à cellules rénales est le type de cancer du rein le plus répandu chez les adultes. Les gens ne ressentent généralement pas les symptômes du cancer du rein tant qu’il n’a pas dépassé ses premiers stades. Heureusement, selon la Mayo Clinic, le cancer du rein est généralement détecté à un stade précoce.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Depuis combien de temps Dolph Lundgren est-il malade ?

Dolph a été officiellement diagnostiqué avec un cancer en 2015, et il n’a pas révélé s’il avait des symptômes révélateurs au préalable. Cependant, il a admis que les symptômes de son traitement contre le cancer étaient assez intenses. « Sa bouche est devenue vraiment douloureuse, ses mains sont devenues douloureuses [and his] pieds, et il ne pouvait rien manger de chaud, rien de froid, rien d’épicé… alors il a continué à perdre du poids », son fiancé, Emma Kordal, révélé lors de l’interview avec Graham. Dolph a également déclaré qu’il avait de fréquentes diarrhées, ce qui a également contribué à sa perte de poids.

Comment va Dolph Lundgren aujourd’hui ?

Dolph est pratiquement sans cancer et va beaucoup mieux, d’autant plus qu’il n’a pas eu une attitude positive lorsque son cancer est revenu en 2021. Au cours de sa En profondeur interview, Dolph a révélé qu’il s’était vu donner deux à trois ans à vivre par les médecins qui ont localisé son cancer en 2020. « [The doctor] commencé à dire des choses comme : « Tu devrais probablement faire une pause et passer plus de temps avec ta famille, etc. », se souvient-il franchement. « Alors je lui ai en quelque sorte demandé: » Combien de temps pensez-vous qu’il me reste? Je pense qu’il a dit deux ou trois ans, mais je pouvais dire dans sa voix qu’il pensait probablement que c’était moins.

Lien connexe En rapport: La femme de Dolph Lundgren : tout sur ses 2 mariages et ses fiançailles avec Emma Krokdal

Dolph a admis qu’il n’était pas «amer» à propos du sombre pronostic parce qu’il a vécu une vie bien remplie. « Vous regardez en quelque sorte votre vie et vous vous dites: » J’ai eu une belle vie « », a-t-il noté. « J’ai eu une super vie. J’ai déjà vécu cinq vies en une avec tout ce que j’ai fait. Il a ajouté: « C’était comme [I] Je suis désolé pour mes enfants, ma fiancée et les gens autour de vous parce que je suis encore un homme assez jeune et assez actif. Dolph a deux filles adultes, Ida et Gretade son mariage avec Anette Qviberg.

Et bien qu’il se sente reconnaissant pour sa vie, la réalité de la nouvelle lui a pesé lourdement et Dolph est devenu déprimé. Dans un ultime effort pour apaiser son esprit, il a obtenu un deuxième avis – et cela lui a sauvé la vie. Le Flic de la maternelle 2 oncologue de l’acteur, Le Dr Alexandra Drakaki, a expliqué qu’elle a pu trouver une mutation dans son cancer du rein qui lui a permis de le traiter comme un cancer du poumon, et qui a ouvert un monde de possibilités de traitement.

« Si j’avais suivi l’autre traitement, il me restait environ trois ou quatre mois. Je ne pouvais pas croire que ce serait une différence si radicale qu’en trois mois, les choses rétréciraient de 20, 30 % », a déclaré Dolph avec enthousiasme. En 2022, sa tumeur a diminué de 90 %. « Maintenant, je suis en train de retirer le tissu cicatriciel restant de ces tumeurs », a-t-il ajouté. « J’espère que lorsqu’ils les retireront, il n’y aura pas d’activité cancéreuse et que les médicaments que je prends supprimeront tout le reste. »

Dolph a ajouté que son parcours de huit ans contre le cancer lui a donné un nouveau sens de l’appréciation de la vie. « Vous appréciez chaque jour où je peux être avec des gens que j’aime. Vous appréciez simplement, vous savez, d’avoir eu la chance d’être en vie et d’apprécier chaque instant qu’il y a », a-t-il déclaré.

Il a également dit qu’il avait parlé publiquement de son diagnostic de cancer afin qu’il puisse potentiellement aider quelqu’un d’autre qui pourrait être dans une situation similaire. « Si vous pouvez sauver la vie d’une personne qui était dans ma situation, alors ça vaut le coup, c’est sûr », a-t-il expliqué. « En tant qu’acteur, vous essayez de mettre une émotion positive et une énergie positive dans le monde et j’ai toujours essayé d’être gentil avec tout le monde et de rencontrer tous les fans, n’importe qui, et cela m’est peut-être revenu d’une manière ou d’une autre. »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.