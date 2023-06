Son combat contre le cancer et mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ron Adar/Shutterstock

Katie Couric est une célèbre journaliste et présentatrice de télévision.

Elle a découvert qu’elle avait un cancer du sein en juin 2022, mais a attendu trois mois pour annoncer le diagnostic.

Katie a subi une tumorectomie et une radiothérapie pour traiter son cancer.

Katie Couric, 66 ans, a appris à l’été 2022 qu’elle avait un cancer du sein. Mais la célèbre journaliste a attendu plusieurs mois avant de révéler son diagnostic au monde, ce qui a incité tout le monde à se rallier à elle. Katie a délibérément été extrêmement ouverte avec ses fans tout au long de son parcours de santé afin qu’elle puisse aider les autres.

« Je me suis donné pour mission d’essayer d’accroître la sensibilisation au cancer », a-t-elle déclaré. Divertissement ce soir en décembre 2022. « Donc, ce n’est qu’un pas de plus vers cet objectif. » Continuez à lire pour en savoir plus sur la bataille contre le cancer de Katie et comment elle va aujourd’hui.

Katie Couric a reçu un diagnostic de cancer du sein

Katie a découvert son diagnostic de cancer du sein le 21 juin 2022, après avoir subi une mammographie et une biopsie. Elle a appris la nouvelle de sa santé le jour de son 8e anniversaire de mariage avec Jean Molner. Ironiquement, le premier mari de Katie, Jay Monahanest décédée d’un cancer du côlon en 1998 à seulement 42 ans. Sa sœur, Emilie Couricdécédée d’un cancer du pancréas à 54 ans, et sa belle-mère, Caroleest décédé d’un cancer de l’ovaire.

Dans un essai sur Katie Couric Média, la journaliste a déclaré s’être « sentie malade » lorsqu’on lui a annoncé qu’elle avait un cancer. Elle a révélé qu’elle avait attendu quatre jours pour dire à ses filles Carrie27, et Élie, 31 ans, sur sa santé. « J’ai FaceTimed chacun d’eux. J’ai essayé d’être aussi rassurante que le Dr Newman », a-t-elle écrit dans son essai. « Leurs visages se figèrent d’incrédulité. Puis choc. Puis ils se sont mis à pleurer. « Ne t’inquiète pas », ai-je dit à Carrie puis à Ellie, « Ça va aller », essayant de me convaincre ainsi qu’eux. Ils avaient déjà perdu un parent. L’idée d’en perdre un autre était insondable.

Katie a été informée par son médecin que sa « tumeur est positive pour les récepteurs hormonaux, Her2neu-négative et hautement traitable, en particulier si elle a été détectée tôt ». Elle a subi une tumorectomie le 14 juillet et a commencé la radiothérapie le 7 septembre. La tumeur qui a été extraite du sein de Katie était « à peu près de la taille d’une olive », a-t-elle révélé dans son essai.

Qu’est-ce que le cancer du sein ?

Le cancer du sein est une maladie dans laquelle des cellules anormales du sein se divisent de manière incontrôlée et sont capables d’envahir d’autres tissus, selon le Centre de contrôle des maladies. Le cancer du sein peut se propager à l’extérieur du sein par les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. En règle générale, la plupart des patientes atteintes d’un cancer du sein subissent une intervention chirurgicale et reçoivent un traitement supplémentaire tel qu’une chimiothérapie, une hormonothérapie ou une radiothérapie.

Dans le cas de Katie, son oncotype, la probabilité de récidive de son cancer, était de 19 ans, donc la chimiothérapie n’était pas nécessaire pour son traitement. Elle a subi une tumorectomie et a subi une radiothérapie, mais n’a pas eu besoin d’hormonothérapie.

Depuis combien de temps Katie est-elle malade ?

Comme mentionné précédemment, Katie a reçu un diagnostic de cancer en juin 2022. Elle ne se sentait pas malade avant d’apprendre qu’elle avait un cancer. elle a simplement prévu une mammographie avec son médecin lorsqu’elle a appris la mauvaise nouvelle. Elle a continué à se faire opérer et a effectué 15 séries de radiations en septembre 2022. Katie a déclaré à NBC en octobre 2022 qu’elle n’était « pas trop fatiguée » par les radiations.

Comment va Katie Couric aujourd’hui ?

Katie a fait le point sur sa santé lors de la 45e édition des Kennedy Center Honors en décembre 2022. « Je vais très bien. Je me sens bien », a-t-elle déclaré HE. « J’ai vraiment de la chance. Comme une femme sur trois, j’ai reçu un diagnostic de cancer. Mais, vous savez, j’ai eu beaucoup de chance car la détection précoce est essentielle et elle a été détectée tôt. Donc, ce n’est pas seulement traitable, c’est guérissable. Et c’est pourquoi tout le monde doit se faire dépister.

L’ancien AUJOURD’HUI Afficher le co-animateur a également imploré d’autres personnes de se faire contrôler aussi souvent que possible. « Je voulais m’assurer que les gens sachent qu’ils doivent passer leur mammographie. Et si elles ont des seins denses, elles devraient parler à leur médecin de la possibilité de passer des échographies », a-t-elle expliqué. « Je pense que nous devons tous défendre notre propre santé et soutenir la recherche sur le cancer », a également déclaré Katie. « Alors un jour, vous savez, nous verrons la fin du cancer. Peut-être pas de mon vivant, mais j’espère du vivant de mes filles.

