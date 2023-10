Son combat contre la pneumonie – Hollywood Life

Crédit d’image : Mediapunch/Shutterstock

Ancienne gymnaste olympique Mary Lou Retton lutte actuellement contre une maladie « rare », sa fille, McKenna Kelley, révélé début octobre. L’athlète retraitée décorée est aux soins intensifs « depuis plus d’une semaine » et son ancien Danser avec les étoiles partenaire, Sacha Farber, a donné une mise à jour aux fans. Le 14 octobre, ses filles ont fait un point supplémentaire, plus encourageant. Pour savoir comment Mary Lou se « bat » pour sa santé, continuez à lire.

Qui est Mary Lou Retton?

Mary est l’une des gymnastes les plus emblématiques de l’histoire des États-Unis. Surnommée « la chérie de l’Amérique » dans les années 1980, la native de Virginie-Occidentale a remporté la médaille d’or au concours général individuel féminin ainsi que deux médailles d’argent et deux de bronze aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Mary a été la première gymnaste américaine à remporter l’or au concours général olympique.

Deux ans plus tard, Mary a pris sa retraite du sport. Cependant, elle est restée aux yeux du public en apparaissant dans divers films, comme Scroogé et des épisodes de Alerte à Malibu et Joie. Elle a concouru sur DWTS en 2018 avec Sasha comme partenaire de danse.

De quelle maladie Mary Lou Retton est-elle atteinte ?

Le 10 octobre, la fille de Mary, McKenna, a utilisé ses histoires Instagram pour demander à ses fans une aide financière pour l’hospitalisation de sa mère. McKenna a noté que l’ancien olympien n’a pas d’assurance maladie.

« Mon incroyable maman, Mary Lou, souffre d’une forme très rare de pneumonie et se bat pour sa vie », a révélé McKenna avec un lien vers leur campagne SpotFund. « Elle n’est pas capable de respirer seule. Elle est aux soins intensifs depuis plus d’une semaine maintenant. Par respect pour elle et sa vie privée, je ne divulguerai pas tous les détails. Cependant, je dirai qu’elle n’est pas assurée.

McKenna a poursuivi : « Nous vous demandons si vous pouvez aider de quelque manière que ce soit : 1) vous PRIEZ ! et 2) si vous pouviez nous aider à financer la facture d’hôpital. TOUT, absolument n’importe quoi, serait très utile à ma famille et à ma mère. Merci beaucoup à tous ! »

Comment est la santé de Mary Lou Retton actuellement ?

Lors d’un entretien le 10 octobre avec Divertissement ce soirSasha a déclaré qu’il avait été en contact avec son ancien partenaire et ami.

« Je lui ai parlé aujourd’hui et elle se bat », a noté Sasha mais a révélé que Mary, « veut en quelque sorte abandonner, mais je lui envoie des vidéos d’elle dansant et je lui dis: ‘Il n’y a que une certaine Mary Lou Retton. Vous avez ça ! »

La danseuse professionnelle a ensuite rappelé que Mary « était à Los Angeles [a few weeks] il y a, et elle voulait se rencontrer, [but] J’avais des répétitions et je ne pouvais pas. Elle m’a dit : « Laisse-moi t’emmener dîner » et je ne pouvais pas y aller parce que j’avais des répétitions.

Bien que Sasha soit inquiet, il a insisté sur le fait que le médaillé d’or est « un combattant » et qu’il « va être formidable ».

«Je la connais très bien, elle est comme une famille pour moi et c’est une battante. Elle est forte », a conclu Sasha.

Le 14 octobre, les filles de la gymnaste ont fourni une autre mise à jour via une déclaration sur les réseaux sociaux. « Nous sommes ravis de partager des mises à jour édifiantes ! Les progrès de maman sont vraiment remarquables ! Les prières ont été ressenties et ont été exaucées », filles Shayla et McKenna a écrit.

« Même si elle reste aux soins intensifs, son chemin vers le rétablissement se déroule régulièrement. Son esprit combatif brille vraiment ! Sa respiration devient plus forte et sa dépendance aux machines diminue », ont-ils expliqué. « Même si le voyage est long, être témoin de ces améliorations est incroyablement réconfortant ! Elle répond si bien aux traitements. Une fois de plus, nous vous exprimons notre sincère gratitude pour votre amour et votre soutien immenses.