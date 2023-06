Son combat contre la drépanocytose – Hollywood Life

Voir la galerie





Le « T » dans « TLC » signifie Tionne « T-Boz » Watkins.

T-Boz souffre de drépanocytose depuis qu’elle est toute petite.

Sa maladie l’a mise dans le coma après avoir allaité sa fille.

Tionne « T-Boz » Watkins continue de gagner chaque jour. Quand elle était une jeune fille, Watkins, 53 ans, a appris qu’elle avait la drépanocytose (identifiée pour la première fois comme une anémie falciforme.) La maladie est incurable et peut être assez mortelle – quelque chose qu’elle a découvert en 2000 après avoir accueilli sa fille, Chase Rollinson.

« La première nuit, les infirmières m’ont dit que je devais l’allaiter. Cela semblait la bonne chose à faire. Et ils vous font vous sentir tellement coupable si vous ne sortez pas vos seins immédiatement pour le bébé », a écrit Watkins dans ses mémoires, Une vie de malade, par PERSONNES. « Mais les patients drépanocytaires ont besoin de chaque goutte de liquide qu’ils peuvent obtenir, et perdre autant de lait maternel a presque arrêté mon cœur. Finalement, mon corps s’est éteint et je suis tombé dans le coma. J’ai passé trois jours inconscient aux soins intensifs.

En 2006, T-Boz a également subi une intervention chirurgicale pour lutter contre une tumeur cérébrale bénigne. La croissance était de la taille d’une fraise et les médecins devaient faire attention à l’enlever en raison de sa drépanocytose. Elle est allée à Dr Keith Black de Cedars-Sinai, l’un des meilleurs neurochirurgiens du pays. Pour enlever la tumeur, il a dû éloigner la tumeur des nerfs de son cerveau afin qu’ils n’endommagent pas les nerfs faciaux ou auditifs de T-Boz. Elle aurait pu sortir de la chirurgie sans pouvoir entendre, équilibrer ou parler.

Heureusement, l’opération a été un succès. Et à ce jour, elle continue de gérer avec succès sa drépanocytose.

Devant TLC pour toujoursle documentaire Lifetime du 3 juin sur le groupe, voici ce que vous devez savoir sur la santé de T-Boz.

T-Boz diagnostiqué avec la drépanocytose

« Quand vous avez la drépanocytose », a expliqué T-Boz dans ses mémoires, Une vie de malade, par Le courant, « Vos globules rouges se coincent dans vos veines, provoquant des blocages et empêchant l’oxygène d’atteindre vos organes vitaux. Là où il y a un manque d’oxygène, vous pouvez entrer dans une crise, une attaque de douleur intense, parfois localisée seulement à un certain endroit et parfois sur tout votre corps. Souvent, il est difficile de respirer ou de marcher ou même de faire quelque chose d’aussi simple que de tenir un stylo. Une crise peut survenir sans prévenir. Juste, bam ! Vous êtes de nouveau à l’hôpital.

T-Boz dirait que sa drépanocytose était la façon dont Lisa « Left Eye » Lopes a commencé à dessiner ses lunes noires sous son œil gauche. Cela a commencé quand l’un de Bobby BrunLes danseurs de Lisa auraient frappé Lisa dans les yeux lors d’une bagarre lorsque la danseuse a brutalement heurté Lopes lors d’une fête. Left Eye accompagnait T-Boz hors de la fête parce qu’elle avait accidentellement bu un « shot enflammé du Dr Pepper », et les personnes atteintes de drépanocytose ne sont pas censées boire d’alcool.

« Cet incident a été la façon dont Lisa a commencé à dessiner sous son œil gauche », a écrit T-Boz, par Le courant. « Cela a commencé comme un pansement pour couvrir un vaisseau sanguin éclaté, et plus tard, elle l’a transformé en une marque noire. »

Qu’est-ce que la drépanocytose/maladie ?

La drépanocytose est « un groupe de troubles héréditaires des globules rouges qui affectent l’hémoglobine, la protéine qui transporte l’oxygène dans le corps », selon le National Institute of Health. « La maladie affecte plus de 100 000 personnes aux États-Unis et 20 millions de personnes dans le monde. »

Les globules rouges sont généralement en forme de disque et suffisamment flexibles pour se déplacer facilement dans les vaisseaux sanguins. Si vous êtes atteint de drépanocytose, « vos globules rouges sont en forme de croissant ou de « faucille ». Ces cellules ne se plient pas ou ne bougent pas facilement et peuvent bloquer le flux sanguin vers le reste de votre corps », selon le NIH. Ceux-ci causent de graves problèmes comme les accidents vasculaires cérébraux, les problèmes oculaires, les infections et la douleur.

L’anémie falciforme, selon la clinique Mayo, survient lorsque les personnes atteintes de drépanocytose souffrent de fatigue due à l’anémie. Il existe également des problèmes d’enflure, de difficulté à marcher et de problèmes de vision.

Depuis combien de temps T-Boz est-il malade ?

T-Boz lutte contre la drépanocytose depuis l’âge de sept ans lorsqu’elle a reçu un diagnostic de drépanocytose. Lorsqu’elle a été diagnostiquée, on lui a dit qu’elle ne vivrait pas au-delà de la trentaine. « J’ai regardé autour. De qui parlait-il ? J’allais être une interprète célèbre », a-t-elle écrit dans ses mémoires de 2017, Une vie de malade, par PERSONNES. « Il s’est clairement trompé. »

En 1996, elle a appris qu’elle souffrait de bêta-thalassémie falciforme avec arthrite, une forme de drépanocytose souvent moins grave. Depuis, elle a prouvé que son médecin avait tort, vivant au-delà de la trentaine et accueillant sa fille, Chasseavec son mari d’alors Dedrick « Mack 10 » Rolison.

Comment va T-Boz aujourd’hui ?

« Souvent, il est difficile de respirer ou de marcher », a-t-elle écrit à propos de sa maladie dans ses mémoires, par PERSONNES. « Certains jours, je me réveille dévoré par la douleur. C’est comme si des couteaux me poignardaient encore et encore dans mes articulations. Chase m’a donné une raison de continuer à avancer.

En 2022, elle a expliqué comment l’utilisation du CBD l’avait aidée à faire face à la maladie. « J’ai pu faire quatre tournées sans tomber malade », a-t-elle déclaré. ESSENCE. « Et tous ceux qui ont été en tournée avec TLC savent que c’est astronomique pour moi, chérie, parce que je suis connu pour gâcher une tournée. »

Elle a lancé sa propre gamme de bien-être, TLCBD, en 2019. « J’ai été inspirée pour créer cette gamme de produits basée sur ma propre réussite avec un extrait riche en CBD. J’ai réalisé à quel point cela avait un impact positif sur ma vie et je voulais apporter cela à mes fans et au monde. Les produits TLCBD aident non seulement les gens à bien paraître, mais aussi à se sentir bien », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. « La vision de ma ligne TLCBD est d’aider les gens à s’approprier leur bien-être. Je veux que les gens se sentent bien de l’intérieur.

